台北眼鏡店室內外設計，55 坪的日法風迷人品味空間

前往眼鏡店選購的你，心中懷有的是什麼樣的期待呢？除了能順利地挑選到適合自己的本命鏡框，若能同時也有身處咖啡店的放鬆感受，這樣的消費體驗是否也會更為深刻呢？這次的 homify 專案將要帶你感受全新的購物旅程，由 XY DESIGN 的專業設計師所精心規劃設計的眼鏡店帶入日式簡約和法式優雅的概念，讓整體空間舒服清新兼具質感品味，有別於時下常見的快速配框服務，這間眼鏡店更希望給人像咖啡店或是圖書館一樣的慢活舒適感並備受尊寵。

XY DESIGN 除了接手此商業空間的室內外設計之外，也一手規劃了所有品牌的細節，包含logo設計，視覺定位形象等，因此完工後的眼鏡店從大方向至小細節都和諧一致。想要放下腳步好好地享受選購眼鏡的時光嗎？現在就一塊移動腳步，跟著我們一塊參觀這優雅迷人的眼鏡店吧！