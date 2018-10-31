台北眼鏡店室內外設計，55 坪的日法風迷人品味空間

前往眼鏡店選購的你，心中懷有的是什麼樣的期待呢？除了能順利地挑選到適合自己的本命鏡框，若能同時也有身處咖啡店的放鬆感受，這樣的消費體驗是否也會更為深刻呢？這次的 homify 專案將要帶你感受全新的購物旅程，由 XY DESIGN 的專業設計師所精心規劃設計的眼鏡店帶入日式簡約和法式優雅的概念，讓整體空間舒服清新兼具質感品味，有別於時下常見的快速配框服務，這間眼鏡店更希望給人像咖啡店或是圖書館一樣的慢活舒適感並備受尊寵。
XY DESIGN 除了接手此商業空間的室內外設計之外，也一手規劃了所有品牌的細節，包含logo設計，視覺定位形象等，因此完工後的眼鏡店從大方向至小細節都和諧一致。想要放下腳步好好地享受選購眼鏡的時光嗎？現在就一塊移動腳步，跟著我們一塊參觀這優雅迷人的眼鏡店吧！
店面以玻璃材質搭配黑色金屬框，一覽無遺的透明化設計不讓人有拒人於千里之外之感，讓路過的潛在客戶更能安心入內選購。夜晚時分的店舖外觀多了些浪漫的情調，而店內的木質家具也給人暖暖的溫潤感。
店鋪大門清新通透卻又不失莊重，讓人十分期待店內的樣貌。一塊進到店裡看看吧！
店內整體空間舒服清新，像進入咖啡店一般的放鬆，背景還播放著BOSSA NOVA。設計師希望能與市面上一般眼鏡行的單調裝潢作區別，特地設置了沙發區以及貼心的minibar設備，讓來訪的客人有更為放鬆的購物體驗。
minibar 所選用的家具帶有淡淡的古典氣息，散發優雅迷人的味道。
展示櫃的造型簡單低調卻大方，並且具有細緻的設計細節，商品能在此像藝術品一般地陳列展示。
展列櫃的排列方式，以及將商品依照不同性質分批陳列，眼鏡店內除了有咖啡店的氛圍，同時也讓人彷彿置身在圖書館內一般。
大理紋石板的展示櫃上簡單放上一棵日式松樹盆栽，利用綠意妝點空間，整體畫面更為為之一亮！
為了烘托出眼鏡的高質感與品味，眼鏡展示桌特地選用大理石材，其美麗的紋路令人著迷。背後的諮詢等候桌，搭配舒適的皮椅，為顧客創造獨立的空間，可以靜靜地坐著配戴欲選購的眼鏡不受干擾或者看看雜誌。
櫃檯的設計簡單清新，帶有淡淡的北歐風情，給予工作人員與顧客清爽的視覺感受。
店內一隅設有純白桌面與木頭結合而成的吧檯桌，牆面則擺放多本雜誌供客人閱讀。
利用櫃體的側邊巧妙設置鏡子，同時搭配復古的矮櫃與小型盆栽，每走一步都是驚喜。
相信許多家長常能體會到一般店家對於孩子的不友善，考慮到這一點，設計師特地在窗邊規劃了孩子們的遊戲區，讓大人能夠放慢腳步，輕鬆地挑選真正適合自己的鏡框。
檢查空間採白色系加上白色木百葉，等候的時間彷彿變成在咖啡店內消費般放鬆愜意。
等待區還兼具閱讀與諮詢的功能，同時也為了手機不離手的現代人設有充電裝置，各個角落都能見到設計師的貼心設計。
純白的檢查室給人乾淨自在的感受，並且也點出了眼鏡店的專業面，令消費者感到格外安心。
這樣結合咖啡店與圖書館概念的眼鏡店，是不是也讓你對於商業空間有了新的體悟呢？
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