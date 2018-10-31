不同風格的樓梯木扶手，桃園市專業工程團隊的美作

樓梯扶手最主要的功能便是提供使用者防護與安全性，然而其實扶手的造型能展現不同的風情，運用得宜的話會為室內空間帶來加分作用。扶手需要兼具美觀與實用性的話，背後的學問與功夫可是十分艱深的，因此若想為家中裝設安全又美麗的扶手，選擇經驗豐富的專家工程團隊格外重要，比方說這次我們所要介紹的各類木扶手，正是由專業的茂林樓梯扶手工程團隊所推出的高質感作品。
茂林樓梯扶手工程團隊經手過許多扶手設計與施工案，旗下的作品實用又美觀、服務施工價格公開又透明，深受到普羅大眾的歡迎。茂林樓梯扶手工程團隊提供多種造型與材質的扶手，而接下來我們要介紹的是不同款的木頭扶手。想藉由樓梯扶手轉換家中氛圍的話，現在就一塊欣賞細節吧！
最令人印象深刻的美式風格便是殖民風，美國的房屋裏頭常能見到傳統殖民風的元素，而源自於舊英式住宅的這種風格深受早期定居於美國的歐洲移民的歡迎。在較為富裕的殖民風住宅內，主要入口的通道前通常會是位在中央的大型直式樓梯，而一般百姓的家中則能見到隔出走廊的彎式樓梯。ㄧ般來說美式殖民風的樓梯線條簡單對稱，呈現優雅的質感。
圖中這款美式扶手便是非常經典的款式，咖啡色的木扶手配上有裝飾的白色柱體，質感滿分。
白色的美式彎頭木扶手給人耳目一新的清新感受，若你喜歡不造作的高雅風格的話，這一款會是妝點居家空間的好選擇。
深色的木扶手配上白色的柱子，穩重又輕盈，搭配石材地板也很完美。
黑白配的木扶手高貴大方，配上木頭踏階後更有溫潤感。
順彎型的扶手在連接處有個小彎角，對於使用者來說較為便利手感佳。
這款造型的順彎型木扶手以全深黑色搭配白色地板，畫面上帶有強烈顏色對比卻又不失和諧感。
順彎扶手加上彎頭設計，樓梯的空間看起來格外柔和。
三度空間的木扶手名稱從何而來呢?相當簡單，其實就是護欄的位置設有三支小圓棍欄桿，而這種類型的扶手以直橫向欄杆安裝，欄杆沒有每階都立。
這款造型的三度空間木扶手呈現木頭的原始質感，非常適合營造出日式的居家風格。
比起其他的扶手，三度空間樓梯扶手的備料時間長了許多，這主要是因為欄杆需要一根根車製加工，還須再鑽橫向欄杆洞。
這一款的日式三度空間木扶手選擇了黑色，與白色地板搭配得宜，呈現出大方莊重的視覺效果。
裝置這種類型的扶手時，專家通常會將直向欄杆及橫向欄杆雙向固定，這樣扶手的穩定性會大幅度提升。
咖啡色系的木頭扶手經典好看，適合任何風格的居家空間。
三度空間的扶手及欄杆都是用最簡單的圓形線條，以打掃的方面考量的話非常簡單輕鬆，對於做家事的人來說格外方便。
此款白色的木扶手典雅大方，與淺灰色的踏階搭配起來多了時尚氛圍。
叉角型的樓梯扶手會設有直角，而通常專家會將直角部份修圓，扶手的線條顯得筆直俐落。這種類型的扶手好處是耗費的材料較少，所以價格相對較為便宜。
掛壁式扶手以直線形體垂掛在牆面上，乾淨俐落。
淺色系的木頭扶手適合不同風格的室內裝潢，特別是帶有森林系的北歐風。