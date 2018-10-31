台中太平區 29 坪公寓室內裝潢，低調極簡的現代禪風

室內裝潢的神奇之處便是設計師藉由自己的專業，呈現出屋主的個性與品味。如果說你的個性沈穩低調，不喜張揚的話，那麼低調極簡的現代禪風會是極為理想的裝修風格。接下來要介紹的專案位在台中太平區，約為 29 坪的小公寓屋主喜愛現代禪風的生活氛圍，因此委託裝修達人木博士團隊/動念室內設計制作，以大理石材、木作元素搭配鐵件與系統家具，打造出令居者可以靜心過活的禪居所。室內除了有主要的公用空間與私領域，同時也規劃出客房與和室，可謂是善用有限面積的絕佳示範！想要藉由室內裝修讓你的小公寓機能完善且美觀大方的話，現在就一起出發找尋靈感！
黑色的大門給居者安心踏實感，而玄關處設置了置頂的木頭系統櫃，提供一家子完善的儲物機能，搭配上燈光與配件後，從這個區域開始便洋溢著濃濃的日式禪風。
懸空的櫃體下方方便屋主擺放常用的拖鞋，若是家裡有掃地機器人的話打掃起來也更為便利。
客廳的大理石電視牆高貴大氣，一旁的木頭玻璃展示櫃讓屋主心愛的收藏品能“高調”亮相。
作為主要社交場域的客廳選用淺色大型家具，配上高質感的窗簾，勾勒出優雅的美麗面容。
客廳的旁邊為餐廳區，並且以天花板的造型作為隱晦的隔間方式。
擺放實木餐桌的餐廳區設有大型的木頭櫃體，兼具展示與儲物功能的系統櫃機能強大。餐廳與廚房之間以隔板作為隔間，讓廚房可以既有其獨立性，卻又不會過於封閉，這樣的格局對於現代家庭來說格外理想。
設計師以矮櫃取代沙發背牆，並且在後方設置了開放式的和室。這個區域不僅能作為泡茶聊天的場域，也能作為家中的小書房，多功能的特性是小公寓的必備款。此外，和室選用的深色系木頭地板給人穩重的感覺，結合鐵建的木頭層板更增添了現代風的氣息，居家空間裡頭風格變化多。
和室旁的牆面以中文字體作為裝飾，室內頓時多了濃濃的東方風情。
臥室裡頭同樣有大量木頭元素，而電視牆與更衣室門連結在一塊，這樣的設計讓空間看起來更為和諧。
拉起木頭的隱藏門，更衣室便巧妙地“消失”在臥室裡頭，畫面更為乾淨整潔。
除了獨立的更衣間，床頭也設有淺色的木頭收納櫃，機能充足。
主臥的床頭櫃延伸出書桌的區塊，展現系統傢俱的迷人之處。
與主臥相比，次臥的用色較為生冷有現代感，然而電視牆的隱藏燈光則帶來溫暖的調性。
大面積的灰色主牆注入現代時尚感，次臥區展現與眾不同的個性。
沒有放置大型傢俱的客房可以視屋主需求靈活運用，而衣櫥的斜把手設計非常獨特，是設計師的小巧思。
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