台中太平區 29 坪公寓室內裝潢，低調極簡的現代禪風

室內裝潢的神奇之處便是設計師藉由自己的專業，呈現出屋主的個性與品味。如果說你的個性沈穩低調，不喜張揚的話，那麼低調極簡的現代禪風會是極為理想的裝修風格。接下來要介紹的專案位在台中太平區，約為 29 坪的小公寓屋主喜愛現代禪風的生活氛圍，因此委託裝修達人木博士團隊/動念室內設計制作，以大理石材、木作元素搭配鐵件與系統家具，打造出令居者可以靜心過活的禪居所。室內除了有主要的公用空間與私領域，同時也規劃出客房與和室，可謂是善用有限面積的絕佳示範！想要藉由室內裝修讓你的小公寓機能完善且美觀大方的話，現在就一起出發找尋靈感！