占星迷不可錯過! 12 星座的本命獨棟住宅

認識新朋友的時候，你是否習慣先了解對方的星座? 或者是要作重大決定的之前，你會先查看當週或當月的星座運勢呢? 雖說星座不代表一切，但無可厚非的是可以為平淡的生活增加點小樂趣。這次 homify 將要依照你的星座，為你介紹最適合你的本命獨棟住宅，假如說你懷有自建夢但卻沒有確切的藍圖，也許今天可以藉著你的星座找些未來設計以及蓋屋的好點子喔!