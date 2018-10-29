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占星迷不可錯過! 12 星座的本命獨棟住宅

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認識新朋友的時候，你是否習慣先了解對方的星座? 或者是要作重大決定的之前，你會先查看當週或當月的星座運勢呢? 雖說星座不代表一切，但無可厚非的是可以為平淡的生活增加點小樂趣。這次 homify 將要依照你的星座，為你介紹最適合你的本命獨棟住宅，假如說你懷有自建夢但卻沒有確切的藍圖，也許今天可以藉著你的星座找些未來設計以及蓋屋的好點子喔!

1. 天蠍座

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艾莉森 空間設計

建物外觀

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天蠍座給人最為強烈的印象便是那令人捉摸不透的神祕感，而大多數的蠍子們也非常注重個人的隱私。這樣的個性在成家後，也會希望一家子都能在安全且隱密的住宅內過日子。我們特地為天蠍座選擇了這間設有圍牆與車庫門的獨棟住宅，其玻璃窗也選用反射的材質，因此不會被他人窺探住家內的動態，非常適合低調的天蠍座。

2. 雙子座

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夏禾創作有限公司

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跳躍性思考以及機靈的個性是雙子座最大的特點，善變的他們喜歡多變的生活，因此在設計住宅空間的時候，單一的風格以及元素是無法滿足他們的。我們為了這樣的雙子座特選了結合質樸的復古紅磚牆元素，以及超有個性的現代風線條的獨棟別墅。除了對比的風格外，大片的玻璃窗以及戶外空間，更是可以讓雙子寶寶們在此激盪出更多的生活靈感。

3. 天秤座

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天秤座最重視的便是一切人事物的和諧，而秤子們一生都無法停止對於美的追求，更是無法容忍不美觀的事物，這樣的個性在設計房屋的造型時，絕對會偏好帶有高貴感的設計。為了愛美的秤子們，我們挑選了帶有歐式建築氣息的高雅平房，白與灰的配色組成了經典的外牆，窗戶的細節也展現細膩的手法，而房屋的兩端也取得完美的平衡，絕佳的品味絕對是天秤座的本命防。

4. 金牛座

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金牛座的人看似沉穩低調，個性踏實不張揚，然而內心深處的他們通常都是非常固執有己見，並且不太容易與困難妥協。這樣的金牛座一步一腳印，確實地往自己的目標邁進，因此質樸風格的平房格外適合這樣的他們。圖中的山形屋頂平房使用大地色系，簡單不浮誇，完美地反映出金牛座的個性。

5. 獅子座

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天生具有領袖氣息的獅子座特質非常明顯，也是在新環境中最容易被猜出的星座，而這樣的個性當然也只有氣派的建築能夠與之匹配。我們認為只有帶有大庭院，類莊園似的住宅才能展現獅子座的王者風範。然而雖說獅子座的人們個性強烈，回到家的他們也是需要休息滋潤的，因此一個氣派卻溫暖的家，才是他們真正的歸屬。

6. 雙魚座

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魚兒們愛幻想，腦袋裡似乎總能編織出夢幻的童話故事，有些多愁善感的雙魚座心思非常細膩，因此對於細節也格外重視。為了懷有浪漫情懷的魚兒們，我們選擇了歐式宮廷風的氣派別墅，其迴廊的細節展現了高雅的個性，而在這樣的住家空間裏頭，雙魚座的人兒更能大肆地作夢。

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7. 巨蠍座

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巨蠍座愛家顧家眾所皆知，這樣的個性在成家之後也更為強烈。不惜為了家庭付出一切的巨蟹座很享受居家的生活，並且不需要過於浮誇或者不實際的事物。對於這樣的他們來說，以原木打造的單層小屋是再合適不過的了。此外，這間木頭小屋帶有大大的迴廊，可以讓巨蠍一家人在此活絡感情，盡享家庭生活的美好片刻。

8. 牡羊座

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牡羊座的人非常好動，精力旺盛的他們總是在想下一個活動，這樣的個性是窩不住家裡太久的，因此如果要滿足牡羊座的屋主的話，設有庭院以及游泳池的家是最理想的了。只要覺得無聊了，便能打開玻璃門，跳進游泳池裡面，好動的牡羊座可以盡情地消耗精力，不會一直想著要往外跑了!

9. 處女座

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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處女座重視細節與規則，希望事物都能安排地整整齊齊不雜亂，若是破壞了原則的話，處女座通常就會亂了陣腳。對於這樣細心且愛整潔的他們來說，線條簡單俐落，並且力求簡約精神的住家空間是最適合不過的了。圖中的這間混凝土住宅沒有繁雜的設計，混凝土的原色也訴說著處女座的真實純粹，絕對是處處們的本命住宅!

10. 水瓶座

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形構設計 Morpho-Design

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水瓶座絕對是最難捉摸的星座了!他們總給人飄忽不定的感覺，而且也渴望想有自己的獨立空間，想要抓住他們可能比登天還難(?)。若想要讓水瓶座的人感到自由自在，那麼多變的設計是最為理想的了。這間位在關西的住宅其實是三代同堂的家，然而建築師設計出不同的建築體，讓各世代有自己的空間。在這樣的住家裏頭，水瓶座也能夠擁有獨自呼吸新鮮空氣的時光。

11. 射手座

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射手座的人們活潑外向，四海皆是他們的好友，然而雖說射手愛交友應酬，然而他們還是需要有自己的空間。對於這樣的射手座來說，雙拼的別墅設計讓他們可以有獨立的生活區域，卻又可以隨時與鄰居互動來往，非常合適。此外別墅也設有後院的空間，讓喜愛戶外活動的射手座可以盡情享受外頭的陽光與空氣。

12. 摩羯座

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維摩山房

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摩羯座的人通常深思熟慮，不會貿然行事，個性較為小心的他們相對也比較沉穩值得信賴。對於摩羯座的屋主來說，可以讓他們感到安心踏實是很重要的，因此我們選擇了這間使用自然素材，並且設有圍牆的房屋。帶有日式禪風味道的房子讓人感到自在平靜，對於不喜歡冒險刺激的魔羯座來說，是非常理想的住宅。

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