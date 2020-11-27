浴室滲水免驚！4個漏水的常見原因與解決方法

浴室滲水會造成的問題有很多，首當其衝的當然就是日常生活會受到影響。比如說當你每次進浴室的時候地板上都是水，自己需要步步為營之餘，對老人或者小孩子來說更是特別的危險。

此外，如果放著問題不管的話，用來鋪設地板或者是牆壁的磁磚或者木板等等都會很快報銷。要把所有東西換掉的話又是一大開銷。如果不巧地出現發霉或壁癌的情況，你就要花更多的時間與金錢來解決問題。

再者，如果你任由滲水情況變得愈來愈糟，這樣可能會影響到樓下的鄰居，最後造成不必要的糾紛喔！