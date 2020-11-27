浴室滲水免驚！4個漏水的常見原因與解決方法

衛浴間可以說是最容易出狀況的起居空間，因為水管與電線眾多，而且還是個使用頻率極高的地方，而浴室最常見的問題應該非浴室滲水跟馬桶漏水這兩個問題了！
衛浴間之所以會出現問題，其實不一定是因為裝潢或者設計上的瑕疵，因為水管、磁磚或者封邊膠等等其實用久了也會老化。那麼最常見的浴室滲水原因是什麼呢？我們又可以怎麼樣解決？現在就讓我們一起來看看吧。
浴室滲水會造成的問題有很多，首當其衝的當然就是日常生活會受到影響。比如說當你每次進浴室的時候地板上都是水，自己需要步步為營之餘，對老人或者小孩子來說更是特別的危險。
此外，如果放著問題不管的話，用來鋪設地板或者是牆壁的磁磚或者木板等等都會很快報銷。要把所有東西換掉的話又是一大開銷。如果不巧地出現發霉或壁癌的情況，你就要花更多的時間與金錢來解決問題。
再者，如果你任由滲水情況變得愈來愈糟，這樣可能會影響到樓下的鄰居，最後造成不必要的糾紛喔！
地面漏水是因為當初在裝潢浴室的時候，淋浴區的地板防水層做得不夠好或者有瑕疵。如果地面滲水是由你引起的，那麼會直接影響到樓下的天花板，鄰居們就會受天花板漏水的困擾。
解決方法：
在這個情況下，淋浴區的地板必須重新施作防水層，意思就是說原本的地板需要打掉，並在原始的地面上開始施工。
當確保地面平整後，要仔細檢查牆角處等地方會不會有裂縫，如果有的話需要以單液型聚氨酯PU防水材（單液PU）來把縫填起來，然後才繼續上防水層。
除了地板或者天花板以外，大家可能有時候也會在牆上發現一塊塊的水漬。牆面滲水的原因可能是淋浴區牆面的防水層沒有做好，因此水會蔓延到其他的牆面去。另一個可能的原因就是在粉刷牆壁的時候，施作人員沒有等油漆乾塗就馬上上第二或者第三層，這樣子會造成水氣悶在牆壁裡，產生滲水的問題。
解決方法：
與地板滲水的做法一樣，首先專家必須先找出滲漏的源頭，然後再重新施作防水層。另外如果你需要把舊的油漆層換掉、再重新塗上防水漆的時候，要記得要等第一層完全乾透後再繼續後續的粉刷程序。
浴室裡有很多其他的縫隙，比如說地板與牆面之間的、水管跟牆面之間的、淋浴玻璃跟牆面之間或者是窗邊的縫隙等等。這一些未經填補的小縫會造成浴間滲水或漏水的問題，有可能會直接影響到牆壁本身的抹灰層，進而產生嚴重的壁癌。
如果滲水的問題是由牆面與地板的交接處引起的話，應該先往表面往下挖個V槽來把不平整的地方清除掉，然後再以樹脂砂漿或無收縮水泥填補，最後再作防水處理。
而如果水是從窗邊、水管邊或者是淋浴區那邊來的話，那麼可以把舊的矽利康整條拿走，把原來的地方清乾淨之後再上新的矽利康。在使用矽利康時，記得要先劃出需要填補的地方，然後在旁邊貼上膠紙，以避免膠水黏到別的地方去。
另一個非常常見的滲水原因就是浴室裡的水管，比如說排水管和入水管。水管經過長時間的使用會變得脆弱，因此容易出現破裂的情況。
要找到到底是哪一條水管出問題，你可以留意一下水是從什麼時候才會開始滲漏。比如說如果樓上在洗澡的時候，你的浴室會有滲水的情況，這就會是排水管的問題。相反，如果樓上並沒有使用浴室，可是在你這邊卻一直有滴漏的問題，那麼很有可能是入水管破裂。
只要找到出問題的水管以及滲漏點，再把有問題的部分換掉，就能輕鬆地解決問答。
在處理以上四個情況的時候，記得最後要做一個防水測試，以確保問題完全解決。如果你需要專家們的幫忙，可以在我們的網站裡跟他們直接聯絡喔！
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