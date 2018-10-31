豐原純白獨棟別墅設計：在木質與綠景中坐擁一室光影

在室內設計的舞台上，業主與專家彷彿總是在跳一支雙人舞。進退之間，相視與對壘之間，既有雙方的拉鋸，也是妥協與產生化學變化的可能。

今天所要介紹的專案「瑞芳居」位於台中豐原，由黃耀德建築師事務所操刀，2013年開始設計，2016年方告完工。建物外觀氣質清雅，內裝則以純白色調與原木為兩大主軸，於是現代風格與日式禪意兼具。最令人流連不已的則是室外綠意與室內光影的共舞，完美體現東方建築美學。