豐原純白獨棟別墅設計：在木質與綠景中坐擁一室光影

在室內設計的舞台上，業主與專家彷彿總是在跳一支雙人舞。進退之間，相視與對壘之間，既有雙方的拉鋸，也是妥協與產生化學變化的可能。
今天所要介紹的專案「瑞芳居」位於台中豐原，由黃耀德建築師事務所操刀，2013年開始設計，2016年方告完工。建物外觀氣質清雅，內裝則以純白色調與原木為兩大主軸，於是現代風格與日式禪意兼具。最令人流連不已的則是室外綠意與室內光影的共舞，完美體現東方建築美學。
瑞芳居建築基地西北面為道路側，雖正對社區鄰里公園，多了綠意景觀，卻也面臨隱私性不足及噪音干擾等挑戰。以建築坐向來說，西面午後有西曬、北面冬季有寒風，亦須建築師精心調整，方能將建築本身的限制化為優勢。
為解決西曬問題，建築師首先於建築外牆採用白色塗料，並設置大型遮陽板，兩者均有加強反射、避免吸熱等作用；此外，也以複層遮牆與Low-E低輻射玻璃作為抗噪與冬季防寒的應對之策。其中Low-E玻璃不僅透光性佳，也有避熱與防止室內熱能流失等雙重功效，使室內一年四季都能有充足採光，卻不受暑熱之苦。
對於建物對面的社區公園，屋主訴求之一便是借景公園綠意，但希望兼顧住宅隱私性。如圖中所見，專家將窗戶開在較高樓層，並於二樓設置加深的陽台，於是室內的一舉一動不會輕易為人所見，屋主卻依然能坐享絕佳景觀。
屋外是公園綠景，屋內卻也有一方自己專屬的庭院。其圍牆採用清水混凝土，搭配白色建築外牆與南方松實木，使庭院中的一草一木添了絲禪意。
屋主對瑞芳居提出的需求之一，是在不受西曬影響的情況下，仍能在住宅西向引入光影變化。走上階梯，天井處有充沛日光灑落，在樓梯間投射出不同角度的光束，從室內猶能一窺四時變化。
瑞芳居從建物外牆到室內，都以白色作為主色調。外觀宛如不染塵的青蓮，內裝則予人恬靜的居住氛圍。客廳裡只簡單放置鋼琴及沙發組，空間大幅度的留白，僅以繽紛的沙發配色妝點室內。
客廳與餐廳之間以柱狀收納空間隔開，彼此既有適度隔絕，卻又保持開放性。
比餐廳更寬敞的，是屋主特意規劃用於品茗的茶間。原木長桌共可容納十位賓客，牆上蜿蜒的鐵件層架，放置各樣精巧的茶具，既是烹茶所用，也是室內好風景。深色木質牆面與家具沈穩典雅，使人品茗時頓發思古之幽情。
視聽室兩面開落地窗，外有庭院與圍牆，兼具採光與室內隱私。歐風皮面沙發為室內奠定古典、大器的基調。
潔淨的浴室中，鋪木天花板使人眼睛一亮，牆面與地面均鋪白色石英磚，雖為同色系，卻因紋理變化而毫不單調。
臥室內最引人注意的，即是切斯特菲爾德(Chesterfield)風格床頭板。搭配古典壁燈與灰色床尾凳，室內散發濃濃的歐式風情。緬甸柚木地板質感細密，即便到了冬天也能感受其溫潤。
為了屋主的酒類收藏，專家特別規劃了懸臂式酒窖，從洋酒到中式酒罈都能完整收納，中央的座椅則方便主人與賓客一同品酒。
和室多以間接照明為主，窗外自然光映照在疊蓆之上，醞釀濃淡有致的光影變化。隔扇上的線條宛如竹節，與和紙相互映襯，呈現出溫婉的日式氣韻。
室內樓梯正好在無窗的牆邊，但在專家巧妙設置之下，得以投射出幾何光影。天光變換、光影流轉，行走其中亦能感受到時間與季節，於是這既是階梯，也像是時光隧道了。
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