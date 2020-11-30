本土研發的環保防水材：樂土是什麼？要如何自己DIY？

三、妝材製作

添加水量為50%，即1kg添加500c.c.，5kg添加2500c.c.的水。先加部分水到容器中, 再倒入灰泥，使用電動攪拌機攪拌一下，

再倒入剩餘的水攪拌3分鐘，靜置3~5分鐘後，再攪拌3分鐘直到看不見粉體團聚顆粒為止。

水泥類材料一經加水攪拌就開始反應，施作時間不能太久，施作後顏色差異也較小，但若是因氣候因素變比較濃稠，可以加5%以內少許水,，再次攪拌，即能恢復工作性。

四、上妝

抹牆面的工具，端看想要的質感來選擇，可以使用水泥粉光的推刀或是披土的木柄補刀。想要很不均勻，建議用短抹刀，手作筆觸痕才會多；想要均勻一點，就要用長抹刀，手作筆觸痕才會少。

建議使用軟板推刀以厚度約0.5mm以內薄抹的方式上到牆面，每次薄抹以每平方公尺0.3~0.5kg的量施做，並且以薄抹兩次為原則(1kg可施做1~1.6平方公尺; 5kg可施做5~8平方公尺)。

施作後乾燥可得霧面完成面，然而表面使用軟板推刀刮鍍，可以呈現光滑如絲的質感，使壁面產生亮面的效果；若當桌面櫃台等處使用，建議塗佈有膜透明保護面塗加強。

完成後儘量不要用砂紙打磨，若打磨處理修飾，表面會殘留粉塵，需經過非常多次擦拭才能清除，建議使用擰乾的濕布，採順時針或逆時針之畫圓方式擦拭，切勿以海綿、科技綿、菜瓜布等物品進行清潔。

灰泥設計可於乾燥後噴水鍍膜，完成後有至少3個月的鍍膜時機，期間碰水是可被軟化供刮鍍處理， 3個月後一旦定型就不易鍍膜，才能用濕布直接擦拭。

狀況4接縫經過整平處理的水泥板、矽酸鈣板與木板，需使用封閉性塗料讓板材面與接縫的吸水一致； 根據經驗水泥板與矽酸鈣板可用水性底漆原液塗布達成遮瑕目的；木板因為會吐油，因此必須採用油性底漆或是油漆，才能將木材板完全遮瑕。

五、定妝

若使用的位置與環境比較嚴苛，例如戶外、高磨耗怕吃色的檯面或常碰水區域， 需要等樂土灰泥充分乾燥後，塗布透明保護面層來增加妝材的持久性。

使用在浴室，建議施做於乾濕分離之乾處，並注意底層防水及洩水要做好，不應有積水或排水不良等問題，且為清潔及保養方便，建議一定要上有膜透明保護面塗。上樂土灰泥或保護面塗前，底材要盡量乾燥，避免表面潮濕或內部含有大量水分，而導致局部產生氣孔、溶解等缺陷，而保護塗料則需依其使用說明使用。

做在戶外避免初期遇到下雨，導致施做面的樂土灰泥溶解，流出白色結晶物，灰泥施作完成乾燥後，應立即塗佈有膜透明保護面塗，可避免白色結晶物汙染壁面， 更可加設滴水條，減少水痕問題，維持壁面美觀性。