本土研發的環保防水材：樂土是什麼？要如何自己DIY？

「樂土」是一種由成功大學技轉育成中心成功研發的環保塗料品牌，廣義是指樂土防水粉。產品的原料主要是水庫淤泥 ，經轉質後加入水泥砂漿而製成。研發團隊所研究出來的「水庫淤泥改質技術」能夠有效將淤泥以及營建剩餘土轉化成為綠色建築材料，既能解決台灣水庫的淤泥問題，同時亦能為人們提供多一種防水材選擇。
樂土系列的產品種類繁多，除了樂土灰泥以外，其他受歡迎的產品分別有矽酸質塗佈型防水材、樂繕超薄抹面砂漿以及樂塗防水透氣漆等等。
樂土灰泥共有四種規格顏色可以選擇，包括適合一般室內設計「樂土白」，淺灰色的「樂土灰」、用來做仿清水模牆面的「清水灰」以及適合工業風室內裝潢的「水泥灰」。
如果你想要加強牆壁內外或者地板的整體防水功效，我們建議你在施作的時候選用一些防水中塗層產品，並且在表面使用防水透氣漆。專家建議，如果我們以全面防水為需求，就必須按照傳統工法分底層、中層與面層的方式施作防水層，缺一不可。如果當中我們節省步驟，那就有可能導致與底部接著不良而脫層或是底材一起開裂等問題。
優點：
1. 樂土是種環保無毒的綠色建料，原料來自水庫底的淤泥以及及營建剩餘土。
2. 樂土的防水透氣性比起一般的水泥漿好，因此比較適合台灣的潮濕天氣。
3. 樂土擁有高質感，非常適合用來打造客廳彷清水模的牆面或者是質感原始的工業風水泥牆。
缺點：
1. 縱使樂土防水透氣度比起一般的建料好，可是還是有機會發生開裂的問題。
2. 樂土灰泥的款式只有四種。
樂土灰泥的操作並不複雜，如果大家想要自行在家裡DIY的話，可以參考以下由樂土官方網站所提供的步驟：
一、打底
狀況1: 底層有龜裂、水漬、滲漏水、壁癌等問題，應預先處理好並整平後再施工。
狀況2: 底層是水泥粉刷有開挖管線/打除重補，或是局部切割，需重新回填水泥砂漿整平。
狀況3: 底層是磁磚，先針對磁磚縫將其填平處理。
狀況4: 底層是水泥板、矽酸鈣板與木板，需預先將接縫整平處理。
二、遮瑕
打底步驟完成且待其充分乾燥後，再來進行遮瑕。
狀況1與狀況2底部問題解決並經過整平的水泥壁，以及狀況3磁磚縫已經填平的磁磚壁，請採用益膠泥或是樂繕2.0，將整個分區壁面做平整度高的整平與遮瑕處理。
三、妝材製作
添加水量為50%，即1kg添加500c.c.，5kg添加2500c.c.的水。先加部分水到容器中, 再倒入灰泥，使用電動攪拌機攪拌一下，
再倒入剩餘的水攪拌3分鐘，靜置3~5分鐘後，再攪拌3分鐘直到看不見粉體團聚顆粒為止。
水泥類材料一經加水攪拌就開始反應，施作時間不能太久，施作後顏色差異也較小，但若是因氣候因素變比較濃稠，可以加5%以內少許水,，再次攪拌，即能恢復工作性。
四、上妝
抹牆面的工具，端看想要的質感來選擇，可以使用水泥粉光的推刀或是披土的木柄補刀。想要很不均勻，建議用短抹刀，手作筆觸痕才會多；想要均勻一點，就要用長抹刀，手作筆觸痕才會少。
建議使用軟板推刀以厚度約0.5mm以內薄抹的方式上到牆面，每次薄抹以每平方公尺0.3~0.5kg的量施做，並且以薄抹兩次為原則(1kg可施做1~1.6平方公尺; 5kg可施做5~8平方公尺)。
施作後乾燥可得霧面完成面，然而表面使用軟板推刀刮鍍，可以呈現光滑如絲的質感，使壁面產生亮面的效果；若當桌面櫃台等處使用，建議塗佈有膜透明保護面塗加強。
完成後儘量不要用砂紙打磨，若打磨處理修飾，表面會殘留粉塵，需經過非常多次擦拭才能清除，建議使用擰乾的濕布，採順時針或逆時針之畫圓方式擦拭，切勿以海綿、科技綿、菜瓜布等物品進行清潔。
灰泥設計可於乾燥後噴水鍍膜，完成後有至少3個月的鍍膜時機，期間碰水是可被軟化供刮鍍處理， 3個月後一旦定型就不易鍍膜，才能用濕布直接擦拭。
狀況4接縫經過整平處理的水泥板、矽酸鈣板與木板，需使用封閉性塗料讓板材面與接縫的吸水一致； 根據經驗水泥板與矽酸鈣板可用水性底漆原液塗布達成遮瑕目的；木板因為會吐油，因此必須採用油性底漆或是油漆，才能將木材板完全遮瑕。
五、定妝
若使用的位置與環境比較嚴苛，例如戶外、高磨耗怕吃色的檯面或常碰水區域， 需要等樂土灰泥充分乾燥後，塗布透明保護面層來增加妝材的持久性。
使用在浴室，建議施做於乾濕分離之乾處，並注意底層防水及洩水要做好，不應有積水或排水不良等問題，且為清潔及保養方便，建議一定要上有膜透明保護面塗。上樂土灰泥或保護面塗前，底材要盡量乾燥，避免表面潮濕或內部含有大量水分，而導致局部產生氣孔、溶解等缺陷，而保護塗料則需依其使用說明使用。
做在戶外避免初期遇到下雨，導致施做面的樂土灰泥溶解，流出白色結晶物，灰泥施作完成乾燥後，應立即塗佈有膜透明保護面塗，可避免白色結晶物汙染壁面， 更可加設滴水條，減少水痕問題，維持壁面美觀性。
樂土灰泥有分為1kg以及5kg兩種規格，1kg約可施作1~1.6平方公尺的面積 ，建議售價為NT$320(不含運費)。5kg的包裝可施做5~8平方公尺的面積，建議售價NT$1,300(不含運費)。
如果大家非常清楚自己需要哪些產品的話，可以直接到官方網站自行訂購。
另外，大家也可以撥打訂購電話06-2619666，並依照指示下單及匯款。
除此以外，你也可以親身到實體店面選購產品，詳情請向本地的一般販賣商或專業販賣商查詢。
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