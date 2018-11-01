台北松山區的美麗店舖設計，古典櫃體搭混凝土！

叢林裡的生活會是絢爛美麗的，還是原始純粹的呢？也許對於居住在都市叢林中的我們來說，很難真切地勾勒出最貼近實際狀態的畫面，然而藉由設計，我們可以跳脫一成不變的枯燥生活，體驗未曾見過的異想世界。Mk空間設計這次為我們帶來的是，以森林作為發想的店面設計，裸露混凝土的原始樣貌作為店面外觀，內部則以叢林的綠意與動物妝點，購物的環境活潑且生動。藉由混搭混凝土與古典風味的家具，店面裡頭具有繽紛的多變樣貌。此外，Mk的專業設計團隊不忘以玻璃串起室內外的空間，商用店面毫不單調生硬。喜歡混搭素材與顏色的你，這個專案可以為你的居家空間帶來許多有趣的好點子！一塊出發參觀吧！
搭上金屬鐵件的玻璃落地窗串起店內外的空間，小露臺區的簡單植栽成為室內的一道風景，而扶手椅則以優雅的姿態出現在窗外，讓坐在室內沙發上的人們，可以望著這般景色稍事休息放空。
淡綠色的古典風陳列櫃的雙色板材高貴美麗，烘托出商品本身的價值與質感。此外，陳列櫃前的扶手椅、骰子狀的小凳與小風扇，帶來了美感與童心。
眼前的牆壁花卉是店內的另一個典雅裝飾，其淺灰色的基底樸實沈穩，與剛才看到的畫面呈現出截然不同的氣質。
從這張圖可以看到裸露的天花板、粉綠的古典風展示櫃，以及石頭紋路的櫃檯。這些平時不會兜在一起的元素結合在一塊，居然可以表現出和諧的美感，令人感受到混搭風格的多情萬種。
裸露的天花板呈現出混凝土的原始風味，讓人像是赤裸地在叢林奔馳，毫無拘束。
店舖裡頭最叫人感到驚喜的絕對是洗手台的區域！瞧瞧那以叢林作為主題的壁紙、小而巧的多色六角磚、三角形的鏡面以及大理石材的洗手台都是夢境中才會出現的元素，搭配起來一點也不繁複，讓人好想在此駐足欣賞…
店面外觀以簡約的線條表現出現代風的精髓，搭配數株綠色的植物簡單卻又生動。大片的落地窗拉近店家與顧客的距離，讓人可以自在地進門參觀。
店面的灰色牆面上設置了燈光設計，更加凸顯牆壁的手作感。
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