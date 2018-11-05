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台北中和區地下住宅設計，解決採光與通風問題！

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低於路面的住宅給人陰暗潮濕的印象，對於居者的身心健康有一定的損害，要如何利用室內設計的魔法扭轉這樣的劣勢呢？弘悅國際室內裝修有限公司接手了位在台北中和、建地比地面低的住宅設計案，而解決通風與光線問題便成為設計師的主要任務。

地下住宅室內坪數大約是27坪，設計師利用大片落地窗引入光，並依照不同的領域機能，使用鐵件、木頭、磚頭，捏塑出多變的生活面貌。多層的收納與展示櫃提供屋主足夠的儲物機能，同時還成為室內的妝點元素。

裝潢後的地下空間擺脫了地窖的幽幽暗暗，展現全新的歡樂面容，而其裝修費用約為兩百五十萬台幣左右。一塊前往台北中和區欣賞這個設計專案吧！

住宅外觀

低調沈穩中呈現自然氣質的人文感受 弘悅國際室內裝修有限公司 房子 砂岩 Grey 植物,花盆,建筑,室内植物,夹具,木头,窗户,灯罩,邻里,居住区
弘悅國際室內裝修有限公司

低調沈穩中呈現自然氣質的人文感受

弘悅國際室內裝修有限公司
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屋主激賞自然的人文氣質，因此希望住宅的外觀能呈現這樣的視覺效果。為此設計師特別採用白作為主要牆面顏色，深灰色則用在大門與窗戶上，搭配上木頭的踏階，住宅外觀給人神清氣爽之感。

絕佳平衡

採用不同花紋的玻璃材質營造新鮮舒服的視覺感 弘悅國際室內裝修有限公司 車庫/遮陽棚 玻璃 Grey
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採用不同花紋的玻璃材質營造新鮮舒服的視覺感

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下樓梯進入正式居家領域的位置，設計師希望能夠讓光線充足，讓鐵件剛毅，讓木頭溫潤，並且讓三者取得完美平衡。

仔細一看，玻璃其實搭配了不同花紋，於是落地窗不僅僅只是窗戶，也是裝飾的一種。

美麗木格柵

讓光線充足，讓鐵件剛毅，讓木頭溫潤，達到三項平衡 弘悅國際室內裝修有限公司 車庫/遮陽棚 合板 Wood effect
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讓光線充足，讓鐵件剛毅，讓木頭溫潤，達到三項平衡

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木格柵與鐵件交會的身影低調迷人，像是詩人一樣以優雅的氣質存在於入口區，達到屋主期盼的風格。

素材的反差

室內溫暖的色調與金屬剛硬的個性形成一個極大的反差 弘悅國際室內裝修有限公司 車庫/遮陽棚 鐵/鋼 Black
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室內溫暖的色調與金屬剛硬的個性形成一個極大的反差

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室內規劃了溫暖的色調，與金屬剛硬的個性形成極大的反差，房屋的外部扮演防護的角色，內部則提供居者溫暖感受，居家生活更為美好完整。

光影交錯

透過窗透過窗外往內瞧，有種光影交錯的閒適感 弘悅國際室內裝修有限公司 車庫/遮陽棚 玻璃 Transparent
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透過窗透過窗外往內瞧，有種光影交錯的閒適感

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從窗外的區域往裡頭瞧，光影交錯織成的美感神秘且自然不造作。

舊廢料的電視牆

使用大量實木舊廢料隱藏主臥室及浴室的入口，捨棄傳統電視牆的設定讓電視被牆延伸，展延視覺的長度 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 實木 Wood effect
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使用大量實木舊廢料隱藏主臥室及浴室的入口，捨棄傳統電視牆的設定讓電視被牆延伸，展延視覺的長度

弘悅國際室內裝修有限公司
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捨棄傳統電視牆的概念，將電視背後的牆面無限延伸，以大量實木舊廢料構成主臥與浴室的牆面，視覺上的長度更為延展。

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出眾紋理

因為紋理，只有簡單的照明就能夠把獨特的個性彰顯出來 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 磚塊 White
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因為紋理，只有簡單的照明就能夠把獨特的個性彰顯出來

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沙發背牆凹凸的磚頭紋理凸顯不羈的個性，白色磚牆同時也與對面的廢棄木頭牆形成反差，屋內的面貌多變。

實木材質

溫暖難得的實木為空間中冰冷的調性增添一些溫暖的氣息 弘悅國際室內裝修有限公司 餐廳 實木 Wood effect
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溫暖難得的實木為空間中冰冷的調性增添一些溫暖的氣息

弘悅國際室內裝修有限公司
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磚牆給人較為剛硬冰冷的感覺，為此用餐區增添實木元素，搭配美麗黃光，整體空間多了一些溫度。

木頭櫃體

木作染深色，增加隔間的重量存在感，也透過金屬的質感把木作變得輕盈些 弘悅國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 合板 Wood effect
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木作染深色，增加隔間的重量存在感，也透過金屬的質感把木作變得輕盈些

弘悅國際室內裝修有限公司
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餐桌的後方則設有大體積的展示與收納櫃，設計師將木作染深色，增加隔間的重量存在感，然而大體積的木製櫃體最大的缺點便是過於厚重，因此專家特以金屬的質感把木作變得更為輕盈。

多層收納櫃

這是一個多層使用的概念，門片閉合是一個展示櫃，門片開啟則變成收納櫃 弘悅國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 合板 Wood effect
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這是一個多層使用的概念，門片閉合是一個展示櫃，門片開啟則變成收納櫃

弘悅國際室內裝修有限公司
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輕輕地推開木頭門片，發現櫃體可以轉換成密閉式的收納櫃，而身後更是隱藏了一個獨立的空間！

此外，往上看的話還可以發現天花板設有金屬與網狀造型的設計，呼應金屬櫃體外也帶入淡淡工業風氣息。

臥室衣櫃

衣櫃使用傳統的古典線版，採用仿舊的就化處理，在粗獷的空間中帶點溫暖精緻的點綴 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 合板 Wood effect
弘悅國際室內裝修有限公司

衣櫃使用傳統的古典線版，採用仿舊的就化處理，在粗獷的空間中帶點溫暖精緻的點綴

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走進臥室裡頭映入眼簾的是使用傳統古典線版的衣櫃，由於設計師特地使用仿舊處理，成為略為粗獷的空間中溫暖且細膩的點綴。

細看櫃體

打磨出深淺不一的木色，增加細節處理的內涵，看似粗糙卻有這細緻的觸感 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 合板 Wood effect
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打磨出深淺不一的木色，增加細節處理的內涵，看似粗糙卻有這細緻的觸感

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古典線板的櫃體刻意打磨出深淺不一的木色，細節的處理讓家具更有內涵，看似粗糙的表面卻有細緻的觸感。

女主人最愛的區域

大地色系的長毛地毯使用在化妝桌與衣櫃之間，企圖形塑精品品牌的感覺，這是女主人最有自信的場域 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 磁磚 Wood effect
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大地色系的長毛地毯使用在化妝桌與衣櫃之間，企圖形塑精品品牌的感覺，這是女主人最有自信的場域

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女主人希望能將梳化空間打造成類精品品牌的感覺，設計師特地在桌子後方鋪上大地色系的長毛地毯，並以古典風的桌椅營造出優雅的氛圍。

隨性搭配

簡單的床邊吊燈搭配刻意挑選的床邊桌，減少匠氣營造隨意的氛圍 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室照明 鋁箔/鋅 Black
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簡單的床邊吊燈搭配刻意挑選的床邊桌，減少匠氣營造隨意的氛圍

弘悅國際室內裝修有限公司
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風格過於一致的家飾配件容易產生匠氣之感，為此設計師特別以細緻的吊燈隨性地搭配刻意挑選的床邊桌，臥室多了些隨意的氛圍。

臥室電視牆

讓磚牆在這個空間中增加一些紋理，讓空間的分配不會單調 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 磚塊 White
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讓磚牆在這個空間中增加一些紋理，讓空間的分配不會單調

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臥室同樣設有電視，而牆面則為餐廳的磚牆，增加不同的紋理空間也更為豐富。

改建後的衛浴

改建過後的衛浴足夠二人使用，與其兩個過小的衛浴設施不如一次豪邁地享受空間 弘悅國際室內裝修有限公司 浴室 磁磚 Black
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改建過後的衛浴足夠二人使用，與其兩個過小的衛浴設施不如一次豪邁地享受空間

弘悅國際室內裝修有限公司
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設計師決定將衛浴改為一間，這樣面積夠大足以提供兩個人梳洗，實際使用上或者是視覺上都給人更為寬敞舒適的感受。

復古金屬

復古金屬專打造鏽化的效果，增添一些盥洗時的質感與情調 弘悅國際室內裝修有限公司 浴室 磁磚 Metallic/Silver
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復古金屬專打造鏽化的效果，增添一些盥洗時的質感與情調

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想讓衛浴的空間變得不一樣，因此特別利用復古金屬磚打造鏽化的效果，沐浴的時候是不是多了點情調呢?

尚未設定角色的房間

在尚未確定用途前就先以簡單為主，原有的雙人床可以為多用途的使用調整 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 水泥 White
弘悅國際室內裝修有限公司

在尚未確定用途前就先以簡單為主，原有的雙人床可以為多用途的使用調整

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額外的一間房間尚未有明確的定位，不清楚未來確切的用途，因此不管是家具或是裝潢都以簡單為主。

迎接美好未來

就有格局及短期目標，預留了書房休憩區作為長輩房 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 水泥 White
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就有格局及短期目標，預留了書房休憩區作為長輩房

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從外頭進了室內晃一圈，是否絲毫感受不到地窖的幽暗感呢?在這樣被光包圍，並且風格多變的住家裏頭，相信兩人家庭應該可以過得溫馨愉悅吧？！

延伸閱讀：桃園市天祥一街住宅室內裝修，高採光的木質居所

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