台北中和區地下住宅設計，解決採光與通風問題！

低於路面的住宅給人陰暗潮濕的印象，對於居者的身心健康有一定的損害，要如何利用室內設計的魔法扭轉這樣的劣勢呢？弘悅國際室內裝修有限公司接手了位在台北中和、建地比地面低的住宅設計案，而解決通風與光線問題便成為設計師的主要任務。

地下住宅室內坪數大約是27坪，設計師利用大片落地窗引入光，並依照不同的領域機能，使用鐵件、木頭、磚頭，捏塑出多變的生活面貌。多層的收納與展示櫃提供屋主足夠的儲物機能，同時還成為室內的妝點元素。

裝潢後的地下空間擺脫了地窖的幽幽暗暗，展現全新的歡樂面容，而其裝修費用約為兩百五十萬台幣左右。一塊前往台北中和區欣賞這個設計專案吧！