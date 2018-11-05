台北中和區地下住宅設計，解決採光與通風問題！

低於路面的住宅給人陰暗潮濕的印象，對於居者的身心健康有一定的損害，要如何利用室內設計的魔法扭轉這樣的劣勢呢？弘悅國際室內裝修有限公司接手了位在台北中和、建地比地面低的住宅設計案，而解決通風與光線問題便成為設計師的主要任務。
地下住宅室內坪數大約是27坪，設計師利用大片落地窗引入光，並依照不同的領域機能，使用鐵件、木頭、磚頭，捏塑出多變的生活面貌。多層的收納與展示櫃提供屋主足夠的儲物機能，同時還成為室內的妝點元素。
裝潢後的地下空間擺脫了地窖的幽幽暗暗，展現全新的歡樂面容，而其裝修費用約為兩百五十萬台幣左右。一塊前往台北中和區欣賞這個設計專案吧！
屋主激賞自然的人文氣質，因此希望住宅的外觀能呈現這樣的視覺效果。為此設計師特別採用白作為主要牆面顏色，深灰色則用在大門與窗戶上，搭配上木頭的踏階，住宅外觀給人神清氣爽之感。
下樓梯進入正式居家領域的位置，設計師希望能夠讓光線充足，讓鐵件剛毅，讓木頭溫潤，並且讓三者取得完美平衡。
仔細一看，玻璃其實搭配了不同花紋，於是落地窗不僅僅只是窗戶，也是裝飾的一種。
木格柵與鐵件交會的身影低調迷人，像是詩人一樣以優雅的氣質存在於入口區，達到屋主期盼的風格。
室內規劃了溫暖的色調，與金屬剛硬的個性形成極大的反差，房屋的外部扮演防護的角色，內部則提供居者溫暖感受，居家生活更為美好完整。
從窗外的區域往裡頭瞧，光影交錯織成的美感神秘且自然不造作。
捨棄傳統電視牆的概念，將電視背後的牆面無限延伸，以大量實木舊廢料構成主臥與浴室的牆面，視覺上的長度更為延展。
沙發背牆凹凸的磚頭紋理凸顯不羈的個性，白色磚牆同時也與對面的廢棄木頭牆形成反差，屋內的面貌多變。
磚牆給人較為剛硬冰冷的感覺，為此用餐區增添實木元素，搭配美麗黃光，整體空間多了一些溫度。
餐桌的後方則設有大體積的展示與收納櫃，設計師將木作染深色，增加隔間的重量存在感，然而大體積的木製櫃體最大的缺點便是過於厚重，因此專家特以金屬的質感把木作變得更為輕盈。
輕輕地推開木頭門片，發現櫃體可以轉換成密閉式的收納櫃，而身後更是隱藏了一個獨立的空間！
此外，往上看的話還可以發現天花板設有金屬與網狀造型的設計，呼應金屬櫃體外也帶入淡淡工業風氣息。
走進臥室裡頭映入眼簾的是使用傳統古典線版的衣櫃，由於設計師特地使用仿舊處理，成為略為粗獷的空間中溫暖且細膩的點綴。
古典線板的櫃體刻意打磨出深淺不一的木色，細節的處理讓家具更有內涵，看似粗糙的表面卻有細緻的觸感。
女主人希望能將梳化空間打造成類精品品牌的感覺，設計師特地在桌子後方鋪上大地色系的長毛地毯，並以古典風的桌椅營造出優雅的氛圍。
風格過於一致的家飾配件容易產生匠氣之感，為此設計師特別以細緻的吊燈隨性地搭配刻意挑選的床邊桌，臥室多了些隨意的氛圍。
臥室同樣設有電視，而牆面則為餐廳的磚牆，增加不同的紋理空間也更為豐富。
設計師決定將衛浴改為一間，這樣面積夠大足以提供兩個人梳洗，實際使用上或者是視覺上都給人更為寬敞舒適的感受。
想讓衛浴的空間變得不一樣，因此特別利用復古金屬磚打造鏽化的效果，沐浴的時候是不是多了點情調呢?
額外的一間房間尚未有明確的定位，不清楚未來確切的用途，因此不管是家具或是裝潢都以簡單為主。
從外頭進了室內晃一圈，是否絲毫感受不到
地窖的幽暗感呢?在這樣被光包圍，並且風格多變的住家裏頭，相信兩人家庭應該可以過得溫馨愉悅吧？！