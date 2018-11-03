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台中自地自建別墅，有植生牆的森林系住宅

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台中自地自建蓋房子 | 植生牆「森」呼吸別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 別墅 大理石 Green
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居住在都市裡頭的水泥建築物裡頭，若能呼吸到大自然的氣息，感受綠意的滋養，生活是否能更有力量？這次的專案的幕後推手為台中自建專家大桓建築設計，獲獎無數的設計團隊不僅注重建築物的美感，也相當在意居者的健康，因此常將自然元素運用在建築設計中。

在接下來要介紹的自建別墅中，專家們一如既往地將現代風格發揮地淋漓盡致，同時也增加植生牆這個元素，為別墅注入了森林般的氣息，對於居者的身心靈健康都有莫大的助益。

渴望在都市中感受自然力量的你，現在就跟著我們欣賞這間位在台中、設有植生牆的樂活別墅！

別墅的一大特色 – 植生牆

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植生牆為利用垂直面積，以耐日照與耐旱的植物打造而成的牆面，其優點為美化建築物裡外的樣貌，同時還能應付暖化的氣候。在這間自建的現代風別墅外牆上，專家配合外觀的傾斜設計搭配植生牆，不管從遠近看都讓人感受到自然的生命力，與一般的水泥建築物的生硬感呈現截然不同的觀感。

別墅整體外觀

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退後幾步，可以看到建築物的完整樣貌。一樓的區塊以白色的ㄇ字形框架訴說現代風格的美好，白色作為主色系則注入優雅大氣的個性。抬頭一看，傾斜的鏡射玻璃以及植生牆完美搭配，別墅整體外觀令人感到驚艷，想在此駐足欣賞各個細節。

屋頂綠化

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除了植生牆外，一樓入口的屋頂也同時做了綠化，不管是在外欣賞或身處室內，都讓人彷彿洗了一場森林浴一般清爽自在！

牆面細節與光影

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牆面的直線紋理增加了外觀的豐富性，然而卻不會過於高調張揚，而當光線灑落在牆面時形成的光影變化，更是成為一道最自然不造作的美麗光景。

雕像裝飾

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別墅的雕像增添了東方風情，並且讓現代風的別墅更有多樣的面貌。

入口處

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入口處的深咖啡色大門搭配美麗石材，顯得低調卻又雄偉有神。門旁的框架造型帶點東方建築的美學概念，與現代風的別墅搭配起來和諧平衡。

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大門細節

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細看大門區，其美麗的紋理加上石材的表面皆訴說著優雅的個性，令人格外著迷。

植生牆無所不在

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不僅是外觀牆面與屋頂，室內也可以見到植生牆的蹤跡，別墅實為健康住宅。

夜晚時分

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夜晚時分的燈光設計讓別墅呈現截然不同的風情，那浪漫的氣息令人醉心。

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