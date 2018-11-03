台中自地自建別墅，有植生牆的森林系住宅

居住在都市裡頭的水泥建築物裡頭，若能呼吸到大自然的氣息，感受綠意的滋養，生活是否能更有力量？這次的專案的幕後推手為台中自建專家 - 大桓建築設計，獲獎無數的設計團隊不僅注重建築物的美感，也相當在意居者的健康，因此常將自然元素運用在建築設計中。

在接下來要介紹的自建別墅中，專家們一如既往地將現代風格發揮地淋漓盡致，同時也增加植生牆這個元素，為別墅注入了森林般的氣息，對於居者的身心靈健康都有莫大的助益。

渴望在都市中感受自然力量的你，現在就跟著我們欣賞這間位在台中、設有植生牆的樂活別墅！