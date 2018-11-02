台北開放式公寓室內設計，木質系高採光空間

走進室內，窗外的光線滲透每個角落，外頭的綠意是空間的最佳點綴，讓人摸不著頭緒的是那沒有明顯界限的戶外與室內，究竟是在家呢？還是仍在外頭自由呼吸？這就是這次專案主角，一間不想定義風格，並且能讓光與綠意成為主角的空氣系公寓。

這間公寓的幕後推手形構設計擅於翻玩形體，並且不刻意定義生活的空間，讓室內的整體氛圍隨意自在。在接下來要介紹的公寓裡，設計師門利用窗景的變化、材質的混搭，讓居者可以找回最為原始的意涵。此外，大量運用木質材料，居家空間裡頭也被溫潤感包圍。不喜受拘束的你，不妨一起參觀這自由自在的通透居所吧！