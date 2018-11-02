台北開放式公寓室內設計，木質系高採光空間

走進室內，窗外的光線滲透每個角落，外頭的綠意是空間的最佳點綴，讓人摸不著頭緒的是那沒有明顯界限的戶外與室內，究竟是在家呢？還是仍在外頭自由呼吸？這就是這次專案主角，一間不想定義風格，並且能讓光與綠意成為主角的空氣系公寓。
這間公寓的幕後推手形構設計擅於翻玩形體，並且不刻意定義生活的空間，讓室內的整體氛圍隨意自在。在接下來要介紹的公寓裡，設計師門利用窗景的變化、材質的混搭，讓居者可以找回最為原始的意涵。此外，大量運用木質材料，居家空間裡頭也被溫潤感包圍。不喜受拘束的你，不妨一起參觀這自由自在的通透居所吧！
傳統的家庭格局以客廳為中心，其他的區域作為配角呈現，然而現代人喜歡將界線模糊化，以開放式的格局呈現各個角色。在這個家中，設計師利用沙發、書桌、餐桌三種物件以無界限的方式畫出三個空間，並且從尺度上、型態上，找到這三者之間的關聯性再加以整合。
總是能為居家空間注入溫潤感的木頭元素偶會有過於厚重之感，然而若是搭配上透明的材質，視覺上是否也更為輕盈呢？
客廳與餐廳緊密相伴，像是貼心的夥伴一樣彼此相應扶持。
這個角度看過去，家裡頭沒有刻意營造出重點區域，於是每個角色都是重心，而在各個區塊移動的居者自然也更感自由自在。
不浪費窗外那美好綠意，臥榻便是最佳的一角。將臥榻與書房連結，閱讀區也無限延伸。
利用玻璃取代厚實牆面，讓空間具有其獨立性同時也能彼此連結。
客廳內的沙發座椅以及扶手椅展現了不同的形體，加上圓形的地毯，社交的空間裡頭似乎也呈現著不同的多變個性。
玄關處以置頂的木頭櫃體提供居者儲物機能，視覺上也更有和諧一致。
踏進臥室裡頭，挑高的天花板令人感到無壓放鬆。木頭櫃體與鏡面元素交錯搭配，視覺上更為開闊。利用花瓶等小配件，讓簡潔的臥室裡頭帶有屋主的美感品味。
次臥裡頭呈現吃日式的禪意，令人感到沈穩踏實。窗邊的木頭書桌增加睡房的機能，安心自在。
最後這間臥室因大片的窗戶洋溢自然光，床頭的主牆成為空間的焦點，淡雅中又帶有飯店式的高貴。
將浴室隱身在木頭拉門後方，整體畫面格外和諧無壓。
延伸閱讀：一家四口的公寓設計，木質通透系