你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台中一家四口的公寓設計，優雅古典風加鐵件元素！

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
台中 - 喬立, 禾廊室內設計 禾廊室內設計 臥室
Loading admin actions …

以女性佔多數的家庭裡頭，除了要滿足女孩子的喜好外，同時也要兼顧男主人的需求，室內設計師該如何做才能在兩者間取得平衡呢？今天的專案帶大家來到台中，參觀一間為一家四口所打造的優雅公寓，負責規劃設計的禾廊室內設計希望能以家中三位女性所偏好的古典風作為主軸，然而卻也考慮到男主人不希望過於女性化的要求，因此在空間上綜合了一些中性的灰、鐵件與不銹鋼板，整體的風格多了些冷冽調性。主要的公共領域牆壁以淺灰當做主色調，取代常見的白，空間瞬間降溫，使居者更感舒適放鬆。此外，專家們利用簡約的櫃子搭配鐵件，同時增添木皮元素調和空間，巧妙的搭配讓四人的小窩完美和諧。接下來就一塊欣賞一家四口的美麗公寓，感受屋主與設計師激盪出的火花吧！

入口玄關處

鞋櫃 禾廊室內設計 玄關、走廊與階梯儲藏櫃 玄關,鞋櫃
禾廊室內設計

鞋櫃

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

室內設計師們在決定玄關鞋櫃的時候，常遇到的問題便是鞋子高度不同，若想要完美地放置在空間內的話要不斷調整層板的高度，因此禾廊室內設計特地採用系統櫃的桶身來施作，而門片則使用木作門片線板加上烤漆，讓入口玄關處立刻令人感受到優雅的古典氛圍。圖中的右手邊以花紋壁紙呈現女孩們的浪漫柔情，搭配木質加鐵件的玄關桌，美觀與實用性兼具。

冷調的公共領域

客廳 禾廊室內設計 客廳 色漆,客廳
禾廊室內設計

客廳

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

作為主要公共領域的客廳以冷調的淺灰色作為主色，完整地表現出現代風格。Ｌ型的沙發不只能容納一家四口，即使家中有來訪的客人也能在此同歡。

展示櫃

泡茶桌 禾廊室內設計 客廳 茶具,客廳
禾廊室內設計

泡茶桌

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

沙發旁的置頂展示櫃其實為懸空設計，下方則是特別為男主人設計的泡茶桌，拉出來的時候便有可放茶具跟托盤的地方，這樣的小巧思讓生活更便捷之外，生活空間也整潔不雜亂。

大理石電視牆

電視牆 禾廊室內設計 客廳 大理石 大理石,電視牆
禾廊室內設計

電視牆

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

客廳內的大理石電視牆以簡單的方式呈現，搭配旁邊的鐵件與木作貼皮櫃體，清爽俐落。大理石電視牆下方則利用不銹鋼板，讓整體牆面更感輕盈。

公寓裡的走道

走道 禾廊室內設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯 走燈,燈光,鐵件
禾廊室內設計

走道

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

電視牆旁是連結不同房間的走道，設計師決定以簡單為主，搭配上燈光照明增添情調。

餐廚區

餐邊櫃 禾廊室內設計 餐廳 餐廳,餐邊櫃
禾廊室內設計

餐邊櫃

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

設計師利用拉門將餐廚區與其他空間隔開，一來可以防範油煙四散，同時也能利用玻璃材質的特性維持公寓內的通透性。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

木質廚房與餐廳

餐廳 禾廊室內設計 餐廳 台面,家具,橱柜,财产,桌子,厨房,建筑,木头,室内设计,室内植物
禾廊室內設計

餐廳

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

木質的餐廳區旁設有鐵件搭配木板的層板與收納櫃，比起客廳的冷冽調性更有溫潤感，讓用餐的時光更為自在舒適。

鐵件拉門

鐵件拉門 禾廊室內設計 窗戶與門門 鐵/鋼 餐廳,走道,鐵件拉門
禾廊室內設計

鐵件拉門

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

鐵件拉門加上灰色玻璃的拉門阻隔了廚房油煙，其強烈的個性也與餐廚區形成巧妙對比。

更衣室與收那是

鐵件開門 禾廊室內設計 更衣室 鐵/鋼 更衣室
禾廊室內設計

鐵件開門

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

考慮到家中有一女主人加兩個女兒，大量的衣物造成收納空間不足，因此設計師特地將原本的書房改為換季的更衣室與收納室。

主臥室設計

床頭繃布 禾廊室內設計 臥室布織品 床頭繃布,主臥
禾廊室內設計

床頭繃布

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

在主臥的空間裡頭，設計師利用整面繃布切割線呈現氣派的視覺效果，空間也因此有放大的錯覺。

分成兩個區塊

主臥室 禾廊室內設計 臥室 主臥,鐵件
禾廊室內設計

主臥室

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

設計師將主臥分成更衣室與臥房兩個區塊，確保舒眠區的獨立性。

次臥Ａ

次臥A 禾廊室內設計 臥室 次臥,木百葉
禾廊室內設計

次臥A

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

第一間次臥的空間有限，所以設計師決定將床臨牆邊擺，雖然這樣只能單面下床，但是也因此換得大書桌與大衣櫃。

次臥Ｂ

次臥B 禾廊室內設計 臥室 系統櫃,次臥
禾廊室內設計

次臥B

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

小女兒也熱愛優雅的風格，因此在此也能見到延續主臥風格的古典風味。

次臥Ｂ

次臥B 禾廊室內設計 臥室 繃布,次臥
禾廊室內設計

次臥B

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

然而設計師考慮到小女兒的年紀，特地加了藍綠色窗簾為優雅的次臥增添年輕感。書桌上方的層板空間還搭配了燈源，原本不大的書桌更能有效地運用空間！

在這間優雅的公寓裡頭，你是否可以看出女性的魅力，但同時也能感受到男主人的喜好呢？

延伸閱讀：台中大肚老屋翻新　狹長型高採光街屋

新北市板橋 35 坪公寓裝潢，樂高達人的夢想小窩
你最喜歡哪一項設計呢？歡迎告訴我們～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了