台中一家四口的公寓設計，優雅古典風加鐵件元素！

以女性佔多數的家庭裡頭，除了要滿足女孩子的喜好外，同時也要兼顧男主人的需求，室內設計師該如何做才能在兩者間取得平衡呢？今天的專案帶大家來到台中，參觀一間為一家四口所打造的優雅公寓，負責規劃設計的禾廊室內設計希望能以家中三位女性所偏好的古典風作為主軸，然而卻也考慮到男主人不希望過於女性化的要求，因此在空間上綜合了一些中性的灰、鐵件與不銹鋼板，整體的風格多了些冷冽調性。主要的公共領域牆壁以淺灰當做主色調，取代常見的白，空間瞬間降溫，使居者更感舒適放鬆。此外，專家們利用簡約的櫃子搭配鐵件，同時增添木皮元素調和空間，巧妙的搭配讓四人的小窩完美和諧。接下來就一塊欣賞一家四口的美麗公寓，感受屋主與設計師激盪出的火花吧！
室內設計師們在決定玄關鞋櫃的時候，常遇到的問題便是鞋子高度不同，若想要完美地放置在空間內的話要不斷調整層板的高度，因此禾廊室內設計特地採用系統櫃的桶身來施作，而門片則使用木作門片線板加上烤漆，讓入口玄關處立刻令人感受到優雅的古典氛圍。圖中的右手邊以花紋壁紙呈現女孩們的浪漫柔情，搭配木質加鐵件的玄關桌，美觀與實用性兼具。
沙發旁的置頂展示櫃其實為懸空設計，下方則是特別為男主人設計的泡茶桌，拉出來的時候便有可放茶具跟托盤的地方，這樣的小巧思讓生活更便捷之外，生活空間也整潔不雜亂。
然而設計師考慮到小女兒的年紀，特地加了藍綠色窗簾為優雅的次臥增添年輕感。書桌上方的層板空間還搭配了燈源，原本不大的書桌更能有效地運用空間！
在這間優雅的公寓裡頭，你是否可以看出女性的魅力，但同時也能感受到男主人的喜好呢？
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