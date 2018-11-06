台中一家四口的公寓設計，優雅古典風加鐵件元素！

以女性佔多數的家庭裡頭，除了要滿足女孩子的喜好外，同時也要兼顧男主人的需求，室內設計師該如何做才能在兩者間取得平衡呢？今天的專案帶大家來到台中，參觀一間為一家四口所打造的優雅公寓，負責規劃設計的禾廊室內設計希望能以家中三位女性所偏好的古典風作為主軸，然而卻也考慮到男主人不希望過於女性化的要求，因此在空間上綜合了一些中性的灰、鐵件與不銹鋼板，整體的風格多了些冷冽調性。主要的公共領域牆壁以淺灰當做主色調，取代常見的白，空間瞬間降溫，使居者更感舒適放鬆。此外，專家們利用簡約的櫃子搭配鐵件，同時增添木皮元素調和空間，巧妙的搭配讓四人的小窩完美和諧。接下來就一塊欣賞一家四口的美麗公寓，感受屋主與設計師激盪出的火花吧！