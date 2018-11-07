新竹竹北中古屋翻新，鐵件與木頭櫃構成的可愛小窩

「空間所創造出的舒適性不純粹來自表面上的視覺呈現」是室內設計專家《達譽設計》對於空間設計的詮釋，他們認為每個人生活的格局會是什麼樣貌，主要還是取自空間的拆解，進而重構成符合人體工學、生活需求的格局。這句話的意思看似抽象，但實則表達了格局對於居家空間的重要性。比方說，也許室內設計師轉換房門開口，孩子們就能多得到一個遊憩空間，又或是打掉一面阻礙光源的牆壁，居者便能在明亮清新的食材料理區愉悅地做菜。家的面積雖然是死的，但是藉由設計師的靈活變通，能夠產生截然不同的可能性。

這次的專案業主想要為位在竹北的中古屋增添舒適與美觀性，特地委託《達譽設計》進行裝修工程。達譽設計利用鐵件拉門做出通透系隔間，並利用粉嫩色調營造出可愛的生活情調。公寓的面積雖然不大，但是完工後的各個空間皆令人感到開闊自在，是十分貼近人心的舒適小窩。一起出發到竹北欣賞這間中古屋改造後的全新樣貌，從中找些居家裝潢的靈感吧！