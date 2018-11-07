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新竹竹北中古屋翻新，鐵件與木頭櫃構成的可愛小窩

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
竹北/中古翻新生活宅, 達譽設計 達譽設計 客廳
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「空間所創造出的舒適性不純粹來自表面上的視覺呈現」是室內設計專家達譽設計》對於空間設計的詮釋，他們認為每個人生活的格局會是什麼樣貌，主要還是取自空間的拆解，進而重構成符合人體工學、生活需求的格局。這句話的意思看似抽象，但實則表達了格局對於居家空間的重要性。比方說，也許室內設計師轉換房門開口，孩子們就能多得到一個遊憩空間，又或是打掉一面阻礙光源的牆壁，居者便能在明亮清新的食材料理區愉悅地做菜。家的面積雖然是死的，但是藉由設計師的靈活變通，能夠產生截然不同的可能性。

這次的專案業主想要為位在竹北的中古屋增添舒適與美觀性，特地委託《達譽設計》進行裝修工程。達譽設計利用鐵件拉門做出通透系隔間，並利用粉嫩色調營造出可愛的生活情調。公寓的面積雖然不大，但是完工後的各個空間皆令人感到開闊自在，是十分貼近人心的舒適小窩。一起出發到竹北欣賞這間中古屋改造後的全新樣貌，從中找些居家裝潢的靈感吧！

玄關入口處

中古翻新生活宅 巧思落塵區 達譽設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 落塵區,儲藏室
達譽設計

中古翻新生活宅 巧思落塵區

達譽設計
達譽設計
達譽設計

淺色基調的玄關入口處在粉藍色的點綴下多了鮮活個性，牆面不同的收納櫃體能儲藏不同體積的衣物鞋款。隨性搭配全白瓷磚與花磚的手法十分俏皮，靠牆處擺放穿鞋椅對使用者來說是非常貼心的便利設計。

客廳的設計

中古翻新生活宅 客廳就是生活遊憩區 達譽設計 客廳 電視牆,調光捲簾
達譽設計

中古翻新生活宅 客廳就是生活遊憩區

達譽設計
達譽設計
達譽設計

客廳的用色也呼應了玄關的設計，在淺色基調中以粉藍與粉紫等色點亮空間。大片的落地窗讓自然光於室內無限蔓延，整體畫面開闊無礙。白色電視牆結合展示櫃的功能，下方則設有矮櫃，主要的社交場域機能齊全。

廚房的設計

中古翻新生活宅 重新定義廚房機能 達譽設計 廚房 地鐵磚,clean up廚具
達譽設計

中古翻新生活宅 重新定義廚房機能

達譽設計
達譽設計
達譽設計

中古屋最大的缺點便是設計通常中規中矩，缺乏個性。設計師特地在廚房區裝上霧面的藍灰色磁磚，大配木頭櫃體與不銹鋼抽油煙機，烹飪的空間別緻迷人。

書房的設計

中古翻新生活宅 閱讀休憩空間 達譽設計 書房/辦公室 臥榻
達譽設計

中古翻新生活宅 閱讀休憩空間

達譽設計
達譽設計
達譽設計

書房裏頭不僅單單有書櫃與書桌，窗邊處還設了大型臥榻，屋主可以視不同情境的需要做變更。客人來訪的時候，書房甚至可以快速地變身成為舒適的客房呢。

主臥設計

中古翻新生活宅 臥室床頭隱藏門 達譽設計 臥室 床頭櫃
達譽設計

中古翻新生活宅 臥室床頭隱藏門

達譽設計
達譽設計
達譽設計

主臥裏頭可以看到設計師翻玩線條，以幾何圖框增加空間的豐富與層次性。床頭板還延伸出書櫃，對於睡前有看書習慣的人來說格外便利。

主臥設有大量收納區

中古翻新生活宅 舒眠空間有大收納 達譽設計 臥室 衣櫃設計
達譽設計

中古翻新生活宅 舒眠空間有大收納

達譽設計
達譽設計
達譽設計

主臥不僅有大面積的置頂櫃，還設有小衣櫃，對於衣物眾多的屋主來說，無疑是最為符合使用者需求的設計！

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