對於生活空間狹窄的屋主來說，多用途且靈活性高的家具絕對是得意助手，這些小幫手們能夠一物多用，讓存在的空間有了多樣性的機能。這一次的點子簿將為你介紹 7 種為小空間而生的多用途家具，其中包含在電影或影集中常見到的隱藏式掀床、可視當下情況伸縮的桌子… 等，皆為非常值得投資的居家品項。另外，這些家具除了有其實用性外，具有設計感的造型也連帶為室內增色。趕快來看看這 7 種家具，也許你能找到你正需要的那款!
黑色的小凳可以隨意組合，變身成為書櫃同時也是座椅區。鐵件的材質與俐落的線條可完美融入任何風格的居家空間裏頭，非常適合喜歡簡約造型的你。
可延展的餐桌平日是可容納 2 – 6 人的小餐桌，然而若是要接待訪客，只需動動手，立刻讓 10- 14 人溫馨入座。
隱藏式掀床非常適合只有一房的小公寓或是套房，而現在市面上也有許多不同款式可供選擇，讓小空間裡頭也更有變化。
平常可以作為書房使用的空間裏頭安裝了隱藏式掀床，房間的靈活性更高。
吊衣桿可吊起百件衣服，下層板放置摺疊好的衣物，上層板可放置暫時用不到的物品。左右層板一高一低的設計，讓長大衣和短襯衫都能找到屬於自己的位置，另外搭配專用置物布籃，有再多衣物都能整理地有條有理，設計完美的衣架解決儲物的問題。
美麗的大理石茶几造型簡單俐落，質感絕佳之外下方還可以擺放多本雜誌與書籍，可謂是集美感與實用性於一身。
這一款的茶几造型略異，但也有作為茶几與擺放書籍的用途。
圖中的餐椅其實還能作為工作區的椅子使用，不設限於框框裏頭的設計讓屋主可以更為隨性地使用。
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