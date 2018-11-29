對於生活空間狹窄的屋主來說，多用途且靈活性高的家具絕對是得意助手，這些小幫手們能夠一物多用，讓存在的空間有了多樣性的機能。這一次的點子簿將為你介紹 7 種為小空間而生的多用途家具，其中包含在電影或影集中常見到的隱藏式掀床、可視當下情況伸縮的桌子… 等，皆為非常值得投資的居家品項。另外，這些家具除了有其實用性外，具有設計感的造型也連帶為室內增色。趕快來看看這 7 種家具，也許你能找到你正需要的那款!