高雄小公寓裝潢，三種不同風格的美麗實例

小公寓的屋主們共同的願望只有一個，那就是家裡要美觀舒適，同時也得提供一家人充足的收納機能。在homify介紹過的眾多案例中，相信你已經深知小空間也能有靈活變化度與可能性。這一次我們集結了驀翊設計規劃設計的三間高雄小公寓，驀翊設計的設計團隊依照不同屋主的個性與喜好，打造出三款截然不同的美麗住家。在這三個實例中，你可以看到小空間的完美運用術，以及量身定做的美感。現在就跟我們出發找靈感，也許你能發現你喜歡的風格喲！
實例一為位在高雄苓雅區的新成屋，因此有如空白畫布一樣供專家揮灑創意。此案例主要設計風格設定為現代古典風，在家中的不同角落可看到線板的運用，營造出高貴大方的氣質。由於公寓並非太大，設計師規劃了隱藏儲物區，比方說，眼前的電視櫃後方便是大量的收納空間！將拉門拉起來時為一般電視牆，而選用白色系更是不壓縮視覺空間。
實例一的另外一項特點便是大膽的用色！玄關區的騰空櫃體以藍綠色與白色地板做出強烈對比，而間接的照明也讓一進門便感到明亮卻不刺眼。此外，設計師選用的小家飾皆精緻細膩，令人可以感受到優雅的品味。
實例一的客廳窗邊設有具有儲物機能的寬敞臥榻，臥榻則以玻璃拉門連結書房區，視覺上有空間放大的效果。這樣的設計為小公寓提供了更完整的休憩機能，同時也善用可用面積！
實例二同樣位在高雄，同樣也是新成屋，然而屋主偏好簡約風設計，因此設計團隊也以此為設計主軸發想。在這間大約25-27坪的公寓內，原本的主臥寬度太小，因此設計師將客廳的牆面外推，並且做出整面的主題。如同剛才的設計一樣，這間公寓的沙發背牆也有隱藏設計！設計師設置了隱藏門，讓主臥室完美隱身於客廳牆面之後，畫面看起來更為和諧呢！
小公寓講求多功能的設計！在臥室的區塊，設計師將梳妝台與衣櫃結合在一塊，衣櫃的側邊還做了額外的收納，對於使用者來說格外便利。仔細一看，化妝台還設有化妝燈，打扮時更不容易出錯。
小孩房沒有擺放過多的家具，這樣就能視以後的情況靈活作變化。而在這間房間裡頭，帶有韻律感的暗手把為低調的亮點，為簡單色調的房間增加趣味性，但又不會過於張揚！
最後這個實例大約僅有10坪左右，因此設計師使用半開放式的設計，配上率性的北歐風，讓空間不狹窄。設計師利用高度適中的矮櫃作為隔間，隱藏臥室的床鋪好讓休眠區享用私密感，同時還能當作客廳的收納櫃。
小空間絕對要善用垂直面積！因此設計師在樓梯旁規劃了全牆面的衣櫃，提供屋主完整的收納空間。衣櫃旁邊則是有大鏡子的梳妝台，除了更便於梳妝打扮，也能有放大視覺空間的效果。此外，白色配上木頭，也是北歐風的經典元素！
介於客廳與餐廳之間的吧臺不僅有實用功能，同時也巧妙分隔兩個領域，作為中間點的它是隱形的界線，而這樣的設計同時也帶來現代家庭熱愛的時尚感！
看完這三個不同的小公寓設計實例，你是不是也感受到設計師的高超功力呢？
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