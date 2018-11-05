居家環境真的能影響心情？著手整理家裡的五大撇步！

你相信居住的環境會影響你的心情嗎？日本的風水大師種市勝覺在《好情緒．空間整理術》書中提到，情緒與環境之間的關係密不可分，若要讓自己改變的話，最簡單的方式便是開始著手整理身處的環境。這道理聽起來似乎有些道理，畢竟當你的房間物品散落一地，連走路的空間都沒有的時候，心境如何能清淨呢？

然而，當你真的領悟到自己的情緒受到環境而起伏波動時，要如何真正痛定思痛，提振精神來著手整理家中環境那便是最大的難關了（相信許多人心有戚戚焉）！接下來我們集結了美日收納達人、知名 Youtuber 的建議，以簡單的五撇步告訴你打掃這件事情其實沒那麼難！如果你也想突破你的心魔，擁有整潔的房間與心情的話，現在就一塊往下探索吧～