居家環境真的能影響心情？著手整理家裡的五大撇步！

你相信居住的環境會影響你的心情嗎？日本的風水大師種市勝覺在《好情緒．空間整理術》書中提到，情緒與環境之間的關係密不可分，若要讓自己改變的話，最簡單的方式便是開始著手整理身處的環境。這道理聽起來似乎有些道理，畢竟當你的房間物品散落一地，連走路的空間都沒有的時候，心境如何能清淨呢？
然而，當你真的領悟到自己的情緒受到環境而起伏波動時，要如何真正痛定思痛，提振精神來著手整理家中環境那便是最大的難關了（相信許多人心有戚戚焉）！接下來我們集結了美日收納達人、知名 Youtuber 的建議，以簡單的五撇步告訴你打掃這件事情其實沒那麼難！如果你也想突破你的心魔，擁有整潔的房間與心情的話，現在就一塊往下探索吧～
相信在準備整理房間時，最令人為難的便是什麼東西該留？什麼東西不該留？日本收納專家近藤麻理惠曾經在她的《怦然心動的人生整理魔法》書中提到，在面臨留與不留的難題時，應該要好好地握著該件物品，看看是否仍有怦然心動的感覺。如果沒有的話，應該要好好地跟這項物品道聲謝，感謝它的陪伴，然後毅然決然地與之道別。人與物品之間的連結是很奇妙的，當你所擁有的東西對此時此刻的你來說，已經沒有情感上的意義的時候，留下來只會讓你的心思更為紊亂。
丟東西無疑是邁向整潔之路的第一步，而剛才提到的方法是比較屬於情感層面的，以實際面來說，當你捨不得丟掉某些東西的時候，你可以進行“自問自答”。例如：
- 我有經常使用這些東西嗎？
- 偶爾用一次？
- 大概每四個月用一次？
- 大概一年用一次？
- 我還會用到這東西嗎？
如果第一個問題的答案是“會”的話，那麼該物品絕對必留，如果最後一個問題的答案是“不會”的話，那東西絕對該丟！至於幾個月或一年才使用的物品，你可以仔細審視其必要性，畢竟把一堆非常偶爾才用到的東西留在房間裡只是佔空間而以！如果沒有適度地丟東西的話，就算室內設計師幫你規劃了再好的收納機能都枉然～
許多Youtube上的居家打掃達人面對凌亂不堪的房間時，採取的第一步便是先將地面上散落的物品，以及所有桌面與檯面上的東西聚集在一塊。接著便可以把這些物品放在床上，分門別類地整理收拾，然後再仔細地吸地板以及擦拭桌面的所有污漬。當你把東西從地板以及桌面上撿起來之後，你會有房間已經乾淨一大半的錯覺，因此心理層面來說不會覺得收拾好房間是件太過於艱鉅的任務，也就更能順利地進行到下一步。
深受拖延病之苦的人通常都有一個通病，便是覺得問題過大太難解決，因此選擇置之不理，而問題便像是滾雪球一樣越來越嚴重。美國的居家收納達人Elsa Elbert建議，家裡亂糟糟的人應該挪出兩小時，在這時間排開所有的事情，專注於整理房間這件事情。也許兩小時過去了只清好房間一角，但是那乾淨的角落會讓你感受到環境雜亂與否的差別，因此你更有可能會再找另外一個兩小時整理其他角落。
好不容易甩開拖延症，也克服了心魔著手整理房間，不維持的話很容易讓這番努力功虧一簣。如同養植物一樣，你不可能只偶爾幫盆栽澆澆水，然後期盼它們能自己茁壯，你的房間也像花草植物一樣需要定期維護才行。我們建議你可以將整理房間這件待辦事項記在日曆上，提醒自己生活的優先順序。如果你不想要累積到一天大掃除的話，建議你可以每天固定撥出十分鐘的時間，進行簡單的清理工作，這樣心裡的壓力也不會過於龐大。
整理居家環境對於某些人來說是種樂趣，但對於憎恨這件事情的你來說，還是可以依照自己的個性與習性，找到最適合你的打掃之道。當你能擁有清爽整潔的生活空間時，你一定能感受到心靈的自由。
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