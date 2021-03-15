你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

店面設計有什麼禁忌？6 個讓客人與財源都滾滾來的必知撇步！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Timeless Fashion 現代工業闡述工藝精神, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 商业空间
Loading admin actions …

每個做生意的人都希望客人與財源滾滾來，可是到底是怎麼樣的店面設計才能成功吸引路人的目光呢？要怎樣選擇招牌的設計？到底該不該用落地玻璃呢？今天這一篇文章將會為你解答這些問題喔！

我們知道每個商店都有屬於自己的獨特屬性，不同的商品或者服務的展示特點也是不一樣的，我們需要根據實際情況有針對性地設計不同類型的店面，包括設計型態、材質物料、色彩搭配等等。那麼你知道在設計的過程中哪些是比較常見的禁忌嗎？

無論你的商業空間是屬於餐飲店、服飾店還是髮廊，都應該要留意以下6項店面設計宜忌！對了，如果你有更多的問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～

1. 招牌設計

外觀 澄穆空間設計 商业空间 商業空間
澄穆空間設計

外觀

澄穆空間設計
澄穆空間設計
澄穆空間設計

宜：清晰招牌

忌：反光難辨

招牌通常都是最先吸引客人目光的東西，因此招牌的設計必須要清晰可見，而且最好請專業設計師來為你創作一個獨一無二、又能代表商店的風格的個性招牌。以圖中的NEO Image Hair Studio為例，它招牌設計創迎又時尚，一把剪髮刀的形象直接切入重點，就算是遠距離看到，我們也會知道這是一個新潮的髮型屋。

另外，招牌的尺寸與字體必須要夠大，特別是小店面裝潢，這樣才能夠吸引路人的目光。除此以外，大家也應該要避免選用一些會反光的物料，這樣子才不會使招牌難辨。

2. 玻璃門窗

句點公益商店 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 商业空间 購物中心
京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所

句點公益商店

京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所

宜：乾淨無塵

忌：水垢污積

許多店家喜歡選用落地玻璃窗和門，這是因為通透的櫥窗能夠向路人展示貨品，同時亦能把更多的室外自然光帶主店內，日積月累能節省一大筆電費。

一般來說，玻璃窗或門的框架有分為木框、鋁框以及不鏽鋼框三大類，當中以木框最使宜，不鏽鋼最貴。另外，愈大片的玻璃需要的框架數量就愈少，因此整體來說比密集式安裝小片玻璃來得便宜。

安裝好玻璃門窗後，店家必須要確保門窗長期都能保持乾淨，這樣子才能給客人更好的第一印象。對於一些位於街道旁邊的商店來說，因為平常可能會有很多人的路人靠在玻璃牆上，或者是小孩子的手愛亂摸而留下不少指紋等等，因此必須要經常抹窗來保持玻璃清潔。如果你覺得每兩天就要抹一次玻璃很麻煩的話，可以請專業的清潔公司幫忙代勞。

3. 入口設計

Timeless Fashion 現代工業闡述工藝精神, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 商业空间 購物中心
Luova 創研俬.集

Timeless Fashion 現代工業闡述工藝精神

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

宜：進出容易

忌：隱閉或者擁有樓梯的設計

入口同樣屬於店面設計的一部分，在這邊我們必須要留意出入口是否暢通無阻，比如說我們應該想想這些問題：門前會有許多不必要的裝飾品與盆栽嗎？如果是餐飲店的話，店前的餐牌會阻礙客人進出嗎？

如果你的入口非常隱閉，或者客人必須要爬樓梯才能進出店內與店外的話，這樣子的設計很有可能會減低商店的吸引力。

4. 選色

義大利麵NO.30設計案 快速、專業、商空配置, 捷士空間設計 捷士空間設計 商业空间 餐廳
捷士空間設計

義大利麵NO.30設計案 快速、專業、商空配置

捷士空間設計
捷士空間設計
捷士空間設計

宜：順眼配色

忌：不調和顏色

店面的顏色同樣代表著商店的風格，因此在選擇店面主要顏色的時候，必須要先從商店的屬性入手。

比如說如果你開的是餐飲店，那麼應該像圖中的例子一樣選用一些讓人感覺活潑有精神的顏色，而且配色方面也要順眼，比如說粉藍色跟白色相間的組合。另外，橘色或者是黃色系的顏色能有助刺激食慾，因此也非常適合餐飲店店面裝潢喔。而對於服飾店裝潢，特別是售賣潮服的商店，那麼酷酷的灰色系工業風設計會比較合適，同時也會給人一種極有個性的感覺喔！

在選擇店面顏色的時候，最好不要使用兩種以上的主色，比如說如果你選擇了鮮紅色或者橘成為主色調，那麼就不要選擇比如說黃、綠、青、藍等強烈的顏色作為第二主色，不然的話店面看起來會極不調和。

​5. 店門設計

女孩不能錯過！讓人瘋狂的大勢粉色 大漢創研室內裝修設計有限公司 商业空间 塑木複合材料 Pink 餐廳
大漢創研室內裝修設計有限公司

女孩不能錯過！讓人瘋狂的大勢粉色

大漢創研室內裝修設計有限公司
大漢創研室內裝修設計有限公司
大漢創研室內裝修設計有限公司

宜：配合店面整體設計

忌：比例不合、過重

很多時候我們都會忽略店門的設計，然而方便使用而且又好看的門面設計總對能夠為商店加分喔！

店門的設計必須要跟店面的牆面設計統一，比如說比如店面是走法式浪漫風格的話，店門也應該要有法式格柵的設計元素。

另外，我們也應該要依據店舖整體尺寸來決定店門的高度與寬度，如說你的店面是比較寬的，那麼雙門的設計會顯得比較順眼。然而如果你的店舖本身是屬於窄長型的，那麼雙店門看起來就會有種不協調的感覺。

除了尺寸以外，我們也應該要留意門本身的重量，因為太重的門會讓客人進出時變得非常吃力喔！

6. 格局設計

金礦咖啡︱興業店, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 商业空间 餐廳
Zendo 深度空間設計

金礦咖啡︱興業店

Zendo 深度空間設計
Zendo 深度空間設計
Zendo 深度空間設計

宜 ：適度的開放式空間設計

忌：擁擠凌亂

我們應該根據店舖的性質，規劃整體的格局設計。比如說，如果你是開服飾店的話，那麼走道的寬度應該起碼要夠兩名客人並排同行，這樣子客人才能不受阻地慢慢看衣服。試想想看，如果你想要慢慢找自己喜歡的衣服，可是旁邊卻有其他的客人等著你讓路，那麼我相信你也會急匆匆地把手邊的衣服放下吧？

然而如果你是開咖啡店，並且希望為客人打造出一處舒壓的地方的話，那麼你可以考慮適度的採用開放式空間設計，讓客人邊喝咖啡邊透透氣。

延伸閱讀：

台中商業空間設計 跳脫框架的復古工業風髮廊

設計玄關前絕對要參考的 34 種美麗設計

21 種 2 坪以下的超迷你廚房設計
如果你想要了解不同店面裝潢所需的費用，我們建議你直接跟homify平台上的設計師聊聊喔！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了