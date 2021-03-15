店面設計有什麼禁忌？6 個讓客人與財源都滾滾來的必知撇步！

每個做生意的人都希望客人與財源滾滾來，可是到底是怎麼樣的店面設計才能成功吸引路人的目光呢？要怎樣選擇招牌的設計？到底該不該用落地玻璃呢？今天這一篇文章將會為你解答這些問題喔！

我們知道每個商店都有屬於自己的獨特屬性，不同的商品或者服務的展示特點也是不一樣的，我們需要根據實際情況有針對性地設計不同類型的店面，包括設計型態、材質物料、色彩搭配等等。那麼你知道在設計的過程中哪些是比較常見的禁忌嗎？

無論你的商業空間是屬於餐飲店、服飾店還是髮廊，都應該要留意以下6項店面設計宜忌！對了，如果你有更多的問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～