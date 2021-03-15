店面設計有什麼禁忌？6 個讓客人與財源都滾滾來的必知撇步！

宜：清晰招牌
忌：反光難辨
招牌通常都是最先吸引客人目光的東西，因此招牌的設計必須要清晰可見，而且最好請專業設計師來為你創作一個獨一無二、又能代表商店的風格的個性招牌。以圖中的NEO Image Hair Studio為例，它招牌設計創迎又時尚，一把剪髮刀的形象直接切入重點，就算是遠距離看到，我們也會知道這是一個新潮的髮型屋。
另外，招牌的尺寸與字體必須要夠大，特別是小店面裝潢，這樣才能夠吸引路人的目光。除此以外，大家也應該要避免選用一些會反光的物料，這樣子才不會使招牌難辨。
宜：乾淨無塵
忌：水垢污積
許多店家喜歡選用落地玻璃窗和門，這是因為通透的櫥窗能夠向路人展示貨品，同時亦能把更多的室外自然光帶主店內，日積月累能節省一大筆電費。
一般來說，玻璃窗或門的框架有分為木框、鋁框以及不鏽鋼框三大類，當中以木框最使宜，不鏽鋼最貴。另外，愈大片的玻璃需要的框架數量就愈少，因此整體來說比密集式安裝小片玻璃來得便宜。
安裝好玻璃門窗後，店家必須要確保門窗長期都能保持乾淨，這樣子才能給客人更好的第一印象。對於一些位於街道旁邊的商店來說，因為平常可能會有很多人的路人靠在玻璃牆上，或者是小孩子的手愛亂摸而留下不少指紋等等，因此必須要經常抹窗來保持玻璃清潔。如果你覺得每兩天就要抹一次玻璃很麻煩的話，可以請專業的清潔公司幫忙代勞。
宜：進出容易
忌：隱閉或者擁有樓梯的設計
入口同樣屬於店面設計的一部分，在這邊我們必須要留意出入口是否暢通無阻，比如說我們應該想想這些問題：門前會有許多不必要的裝飾品與盆栽嗎？如果是餐飲店的話，店前的餐牌會阻礙客人進出嗎？
如果你的入口非常隱閉，或者客人必須要爬樓梯才能進出店內與店外的話，這樣子的設計很有可能會減低商店的吸引力。
宜：順眼配色
忌：不調和顏色
店面的顏色同樣代表著商店的風格，因此在選擇店面主要顏色的時候，必須要先從商店的屬性入手。
比如說如果你開的是餐飲店，那麼應該像圖中的例子一樣選用一些讓人感覺活潑有精神的顏色，而且配色方面也要順眼，比如說粉藍色跟白色相間的組合。另外，橘色或者是黃色系的顏色能有助刺激食慾，因此也非常適合餐飲店店面裝潢喔。而對於服飾店裝潢，特別是售賣潮服的商店，那麼酷酷的灰色系工業風設計會比較合適，同時也會給人一種極有個性的感覺喔！
在選擇店面顏色的時候，最好不要使用兩種以上的主色，比如說如果你選擇了鮮紅色或者橘成為主色調，那麼就不要選擇比如說黃、綠、青、藍等強烈的顏色作為第二主色，不然的話店面看起來會極不調和。
宜：配合店面整體設計
忌：比例不合、過重
很多時候我們都會忽略店門的設計，然而方便使用而且又好看的門面設計總對能夠為商店加分喔！
店門的設計必須要跟店面的牆面設計統一，比如說比如店面是走法式浪漫風格的話，店門也應該要有法式格柵的設計元素。
另外，我們也應該要依據店舖整體尺寸來決定店門的高度與寬度，如說你的店面是比較寬的，那麼雙門的設計會顯得比較順眼。然而如果你的店舖本身是屬於窄長型的，那麼雙店門看起來就會有種不協調的感覺。
除了尺寸以外，我們也應該要留意門本身的重量，因為太重的門會讓客人進出時變得非常吃力喔！
宜 ：適度的開放式空間設計
忌：擁擠凌亂
我們應該根據店舖的性質，規劃整體的格局設計。比如說，如果你是開服飾店的話，那麼走道的寬度應該起碼要夠兩名客人並排同行，這樣子客人才能不受阻地慢慢看衣服。試想想看，如果你想要慢慢找自己喜歡的衣服，可是旁邊卻有其他的客人等著你讓路，那麼我相信你也會急匆匆地把手邊的衣服放下吧？
然而如果你是開咖啡店，並且希望為客人打造出一處舒壓的地方的話，那麼你可以考慮適度的採用開放式空間設計，讓客人邊喝咖啡邊透透氣。
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