花蓮日式鋼骨結構民宿設計，擁有水池與露臺的氣派住宅

房屋的外觀固然重要，但是對於想要安居樂業的屋主來說，結構的堅固性與使用壽命才是自建時最主要的考量。對於地處地震帶的台灣來說，日式鋼骨結構的別墅能讓居者感到安心踏實，而再搭配專家的獨到品味的話，還能美觀與堅固性兼具，兩全其美。這次的專案名為「花蓮雲山水」，是由鋼骨別墅自建達人翔霖營造有限公司所主導的民宿設計，專家們的專業為耐震建築，並長期專注於綠建築的開發，以推出優質住宅為使命，因此受到許多業主的喜愛。

「花蓮雲山水」位在好山好水的美麗基地，除了有翔霖營造有限公司招牌的日式鋼骨防震結構外，其設計也呼應了當地的明媚風光，結合露臺與水池的設計，讓居住的人能徹底遠離塵囂，在自然中吸取能量之餘也能找到內心的平靜。為了能提供來訪的客人高質感的生活空間，專家們特選松下電工外壁材與KMEW屋瓦材，讓民宿也同一般住宅享有高規格的待遇。事不宜遲，讓我們拋下手邊的工作，一塊前往花蓮感受被綠意環繞的日式鋼骨結構民宿吧！