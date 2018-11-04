花蓮日式鋼骨結構民宿設計，擁有水池與露臺的氣派住宅

房屋的外觀固然重要，但是對於想要安居樂業的屋主來說，結構的堅固性與使用壽命才是自建時最主要的考量。對於地處地震帶的台灣來說，日式鋼骨結構的別墅能讓居者感到安心踏實，而再搭配專家的獨到品味的話，還能美觀與堅固性兼具，兩全其美。這次的專案名為「花蓮雲山水」，是由鋼骨別墅自建達人翔霖營造有限公司所主導的民宿設計，專家們的專業為耐震建築，並長期專注於綠建築的開發，以推出優質住宅為使命，因此受到許多業主的喜愛。
「花蓮雲山水」位在好山好水的美麗基地，除了有翔霖營造有限公司招牌的日式鋼骨防震結構外，其設計也呼應了當地的明媚風光，結合露臺與水池的設計，讓居住的人能徹底遠離塵囂，在自然中吸取能量之餘也能找到內心的平靜。為了能提供來訪的客人高質感的生活空間，專家們特選松下電工外壁材與KMEW屋瓦材，讓民宿也同一般住宅享有高規格的待遇。事不宜遲，讓我們拋下手邊的工作，一塊前往花蓮感受被綠意環繞的日式鋼骨結構民宿吧！
蜿蜒的走道搭配大片草坪，「花蓮雲山水」給人氣派卻又不過於張揚的第一印象。步道引領訪客來到民宿的大門，而其色調與一樓外牆一致，皆像是訴說著大地的質樸與美好。仔細一看，設計師將一二層樓以不同色調區分，再加上深灰色的屋頂，民宿的外觀優雅卻又平實。
大片的落地窗外連結著戶外的露臺，而屋子的牆面以木頭柵欄作為裝飾點綴，兩種材質呈現出有趣的對比。寬敞的錄台上簡單地擺放典雅的戶外餐桌椅，成為來到「花蓮雲山水」的旅人們能盡情發懶呼吸芬多精的愜意場域。
民宿的房客享有獨立的陽臺，而設計師特地利用木頭格柵提供隱私性，同時還為建築物增添了淡淡的日式禪意，在此可以靜下心來，與自己、與自然對話。
水元素能為任何空間注入更為蓬勃的生命力，在此也不例外。專家們特地在屋子後方設置大面積的水池，讓早起的房客們能一睜眼就聽到潺潺水聲，一天的開始便充滿來自自然的能量。
以混搭素材的方式，專家們讓「花蓮雲山水」的民宿外觀高貴大方之餘，也有低調質樸的魅力。在這樣的別墅裡頭度假，想必能夠將身心靈皆充滿電，以愉悅的心情揮別如此美好的所在。
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