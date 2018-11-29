美麗的歡聚場地！6 個絕妙的客廳翻新案

客廳是家中主要的交際場域，一家人常在此歡聚，也是與友同歡之處。考慮到客廳在家中所扮演的角色，在裝潢的時候必須將這個地方營造出溫馨氛圍，同時最好也要有其大氣之處。這一次我們將介紹 6 個出自台灣設計師之手的客廳翻新案，其成品涵蓋鄉村風、簡約時尚風、工業風… 等等。 正想翻新家中毫無風格的客廳嗎?一起往下找靈感!
總面積約為180平方米的新店老公寓改造前中規中矩，若是能換上不一樣的色調與儲物設計，想必會更為亮眼舒適。讓我們一塊看看設計師如何做！
設計團隊以輕盈的色系妝點客廳，並且搭配復古沙發與木頭茶几，營造出溫馨又有個性的氛圍。此外，窗邊的角落光線最棒，因此在此設置了帶有儲物機能的臥榻區，讓屋主一家人能在此或坐或臥，不管是看本書或是喝杯茶都毫無壓力。
原為50年老祖厝，既沒有自來水系統樓板及格局也矮小，不符合現代人的使用習慣。設計師需要拉高樓板引入更多自然光，讓客廳以及其他區域更為鮮活。一起看看改造後的樣貌!
拉高的天花讓客廳立刻亮眼五倍，在這清新通透的空間裏頭，設計師以粉橘色點綴，搭配上絕佳質感的絨布沙發座椅，以及小巧可愛的木頭邊桌，主要的社交場所顯得可愛別緻，又有古典風與鄉村風的特色。
20 年的老房子不是過於老舊，只需要重新油漆並且變換家具，便能讓客廳更有魅力。設計師以自然木紋與潔淨白牆重塑空間，襯托出家具本身的質感，也讓客廳裏頭更為清新無壓。
位在彰化的老屋翻新前給人濃濃的壓迫感，而那昏黃的光線也讓室內氛圍更為僵化。想要讓屋主一家人以後更享受於客廳相聚的時光，設計師會如何進行翻修工程呢?
將牆面與天花板重新油漆，視覺上立刻提亮許多。圓形造型的窗戶讓帶有簡約基調的空間多了點柔和的輪廓，也象徵著一家人團聚的圓圓滿滿。淺色系的空間裏頭適時地以深色櫃體做出對比，整體氛圍大氣又有個性。
老房子的客廳裏頭盡是充滿年代感的家具與裝飾，雖然空間不小但卻給人狹窄的感覺，改變客廳的風格以及增添舒適性便是設計師的首要任務。
翻新後的成果真的讓人大為驚艷!淺色系的用色加上俐落的線條讓客廳時尚度激增，掌握少即是多的原則，設計師成功地為客廳捏塑出截然不同的樣貌。不僅居者能夠享有更為開闊的社交場域，招待訪客時也會感到很有面子!
雖然說客廳以深色系為主，但是高度做足的天花板給人零壓迫感，設計師特地安裝的多個方框燈具則讓該空間格外搶眼。此外L型的黑色沙發舒適性佳，配上木質茶几更是絕配。
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