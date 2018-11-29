美麗的歡聚場地！6 個絕妙的客廳翻新案

客廳是家中主要的交際場域，一家人常在此歡聚，也是與友同歡之處。考慮到客廳在家中所扮演的角色，在裝潢的時候必須將這個地方營造出溫馨氛圍，同時最好也要有其大氣之處。這一次我們將介紹 6 個出自台灣設計師之手的客廳翻新案，其成品涵蓋鄉村風、簡約時尚風、工業風… 等等。 正想翻新家中毫無風格的客廳嗎?一起往下找靈感!