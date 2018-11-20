裝上台中的高品質氣密窗，盡享退休田園時光！

許多人在蓋房子的時候最先考慮到的無非是建築物的結構、外觀，接著可能會思考到屋內的風格、收納設計… 等問題。然而許多人不知道的是，要享有最為寧靜平和的生活，窗戶的款式與安裝方式也絕對輕忽不得。一般的窗戶無法徹底阻隔外頭的空氣、噪音或是滲水情形，導致即使在屋裡頭依舊不覺安寧。若是終於在退休後想要盡享田園時光，卻因為沒有安裝適當的窗戶而因小失大豈不麻煩？

想要避免上述的情況發生，安裝氣密窗是最為保險的方式。來自台中的氣密窗達人 – 鵝牌氣密窗提供高品質的氣密窗，以及專業的安裝技術，讓屋主能夠享受最棒的生活質感。比方說，接下來你將看到的 20 幾坪單層農舍就是最佳示範。這間田園小平房位在台中市通宵區近海處，海風大、鹽分濃，要是在建材上不下點功夫日後可能會有風切聲與腐蝕的危機。為了避免這樣的情況發生，屋主特地選擇了鵝牌氣密窗，確保往後退休生活寧靜、美滿。

現在就跟著我們一塊瞧瞧鵝牌氣密窗的達人們為屋主特選的窗戶，以及他們的安裝手法！



