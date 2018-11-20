裝上台中的高品質氣密窗，盡享退休田園時光！

許多人在蓋房子的時候最先考慮到的無非是建築物的結構、外觀，接著可能會思考到屋內的風格、收納設計… 等問題。然而許多人不知道的是，要享有最為寧靜平和的生活，窗戶的款式與安裝方式也絕對輕忽不得。一般的窗戶無法徹底阻隔外頭的空氣、噪音或是滲水情形，導致即使在屋裡頭依舊不覺安寧。若是終於在退休後想要盡享田園時光，卻因為沒有安裝適當的窗戶而因小失大豈不麻煩？
想要避免上述的情況發生，安裝氣密窗是最為保險的方式。來自台中的氣密窗達人 – 鵝牌氣密窗提供高品質的氣密窗，以及專業的安裝技術，讓屋主能夠享受最棒的生活質感。比方說，接下來你將看到的 20 幾坪單層農舍就是最佳示範。這間田園小平房位在台中市通宵區近海處，海風大、鹽分濃，要是在建材上不下點功夫日後可能會有風切聲與腐蝕的危機。為了避免這樣的情況發生，屋主特地選擇了鵝牌氣密窗，確保往後退休生活寧靜、美滿。
現在就跟著我們一塊瞧瞧鵝牌氣密窗的達人們為屋主特選的窗戶，以及他們的安裝手法！
鵝牌的創辦人早期經歷過六年的學徒生涯，原本以鋁、鐵窗起家，之後轉為不銹鋼門窗，並且憑藉他們的熱忱於民國七十七年創辦了鵝牌，爾後便陸續創造出更多安全又精緻的多功能氣密窗。鵝牌氣密窗的理念便是提供台灣大眾專能因應寶島氣候環境的氣密窗，而這次專家們會為了這間位在近海處的小平房，選擇什麼樣的款式呢？
鵝牌的專家們為退休的業主選擇SW951單層二拉窗，並有10 mm綠強化玻璃。此窗型來自本土 MIT 企業，受到許多獎項的肯定。經過鵝牌持續３０年研發進步，加上 600 坪的廠房，不僅嚴格控管成品品質，也實施一貫化的 SOP 施工流程。此外，安裝了鵝牌氣密窗，廠商還設有全台巡迴維修車，可以執行一家購買，全台服務的任務。
此窗型的直料的鋁料厚度為1.2-1.7mm以上，因此不易因強風變形。這款窗戶採用雙氣密的設計，因此關閉時氣密條互相擠壓，會形成小真空。此外單層二拉窗採用H型隔音設計，可以增加關閉時的抗風抗雨性。裏頭設置的內扇緊迫塊與M型化設計配合，氣密度也因此增加。專家還使用美國熱塑性橡膠，即使使用十年以上還是可以保持高氣密性。另外，一體成形的烤漆可以提高塗料品質，厚達80-120mm。
橫料的部分使用加厚夾層版，能夠避免嵌縫因為熱漲冷縮而破壞窗框。雙階梯設計能幫助排水，抗不規則風雨吹入室內。9公分特製窗框在性能與設計間取得最佳平衡。專用的止水布尺加大，這樣窗框接縫處便能避免滲水。另外，單層二拉窗還有紗窗溝與紗窗鎖設計，如果是高樓層房屋的話不易吹落。
在五金的方面這個規格的氣密窗全套皆為專用規格，使用不銹鋼載重培林輪可抗重耐壓也好開關。可拆式的三段式止音檔能增強窗戶最薄弱的部位。至於氣密條的部分，此款窗戶內扇使用10條，外扇十條，效果更佳。另外設置了兒童安全鎖，這樣能避免兒童墜落的意外發生。
玻璃溝槽有最大的玻璃選購空間，可以使用13mm。鎖頭則為鵝牌專利製作，其他品牌無法模仿。
最後讓我們了解這款窗型的內扇氣密。內扇氣密使用反鉤板設計，可以提高兩扇難扇關閉時的緊密度。遮音導軌片能強化關閉時的上下密合度，下方防音配件則避免風雨從縫隙進入。內扇百葉更是可以止風止水檔。
在設置了這樣的氣密窗之後，即使是位在氣候相較惡劣的近海處，屋主的農舍也能更為安全，使用壽命更長。可以讓居住生活更為安心舒適，氣密窗對於住家的重要性不可輕視啊!
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