兩間台北山上的美麗住宅，現代日式風V.S新古典風設計

台北貴為被群山環繞的國際大都市，有著與其他水泥叢林不同的優勢，而有幸能在台北山間築巢的人們，更是能夠享受著坐看雲起的逍遙生活。這次的點子簿裡的兩位業主便是這樣的幸運兒，他們委託《鼎爵室內裝修設計工程有限公司》，打造出兩種風格的紓壓住宅。

鼎爵的專業設計團隊與兩位業主溝通討論，以現代日式風與新古典風的設計手法，創造出「漫步雲端」以及「低調、奢華」。在這兩間山間住宅內，你可以感受到不同概念的設計風格，然而專家皆以外頭的美好光景作為主軸，讓居者能夠盡享其得天獨厚的基地條件。

若你也希望有昭一日能”退隱山林”的話，不妨跟著我們一同欣賞這兩間山間住宅吧！