你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

兩間台北山上的美麗住宅，現代日式風V.S新古典風設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
住宅(漫步雲間), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 走廊 & 玄關 玻璃 Grey
Loading admin actions …

台北貴為被群山環繞的國際大都市，有著與其他水泥叢林不同的優勢，而有幸能在台北山間築巢的人們，更是能夠享受著坐看雲起的逍遙生活。這次的點子簿裡的兩位業主便是這樣的幸運兒，他們委託《鼎爵室內裝修設計工程有限公司》，打造出兩種風格的紓壓住宅。

鼎爵的專業設計團隊與兩位業主溝通討論，以現代日式風與新古典風的設計手法，創造出「漫步雲端」以及「低調、奢華」。在這兩間山間住宅內，你可以感受到不同概念的設計風格，然而專家皆以外頭的美好光景作為主軸，讓居者能夠盡享其得天獨厚的基地條件。

若你也希望有昭一日能”退隱山林”的話，不妨跟著我們一同欣賞這兩間山間住宅吧！

1. 漫步雲端

住宅(漫步雲間), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 客廳 磁磚 White
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(漫步雲間)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

漫步雲端以現代日式風為設計發想，利用清水模點出平和舒心的自在平和感，同時結合現代的線條與家具，完美地勾勒出帶點奢華風味的日式風情。

水元素

住宅(漫步雲間), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 走廊 & 玄關 石板 Grey
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(漫步雲間)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

漫步雲端講求呼應自然元素，因此設計師在家中設置了水池，讓潺潺流水成為住宅內的能量來源。

深色系浴室

住宅(漫步雲間), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 浴室 大理石 Black
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(漫步雲間)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

以深色石材妝點浴室，沐浴的空間顯得沈穩踏實，搭配上燈光設計更顯低調奢華。

和室

住宅(漫步雲間), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 臥室 強化水泥 Grey
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(漫步雲間)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

坐擁美麗山景的和室宛如漫步在雲端，在此泡茶有騰雲駕霧之感，十分愜意逍遙。

陽臺區

住宅(漫步雲間), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 走廊 & 玄關 塑木複合材料 Grey
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(漫步雲間)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

木頭甲板設成的陽臺簡單質樸，讓居者可以在此感受恬淡生活的種種魅力。

2. 低調、奢華

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Brown
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

低調、奢華顧名思義，業主希望能以現代的手法表現出古典風情，同時在表現出奢華調性的同時也不過於張揚。為此設計團隊特以古典的家飾品混搭現代風格的家具與元素，兩者激盪出美麗的火花。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

玻璃拉門

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片 大理石 Brown
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

玻璃拉門是現代住宅常見的元素，除了消除領域間的界線，也讓自然光能無限蔓延。

日式風呂

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 大理石 Grey 财产,建筑,木头,舒适,室内设计,地板,建筑学,地面,客厅,墙
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

公領域以新古典風作為主調，然而浴室這私密的區塊則以日式風呂的概念，提供給業主舒適無壓的沐浴空間。

女兒房

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 臥室 合板 Pink
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

走進女兒房內，粉色調的可愛空間與其他領域截然不同。以女孩子的喜好作規劃設計，展現設計師重視家中每個成員需求的貼心與用心。

這兩間山間住宅的主風格雖不同，但是仍能見到相似的概念，特別是不浪費那美麗的自然環境，讓兩位屋主都能享有美好的居家生活。

延伸閱讀：迷人的日式禪風家居：打造和室時你應該要注意的事項

從玄關到浴室，用色彩心理學選擇最適合的顏色！
你比較喜歡哪一間山間住宅呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了