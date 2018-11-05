兩間台北山上的美麗住宅，現代日式風V.S新古典風設計

台北貴為被群山環繞的國際大都市，有著與其他水泥叢林不同的優勢，而有幸能在台北山間築巢的人們，更是能夠享受著坐看雲起的逍遙生活。這次的點子簿裡的兩位業主便是這樣的幸運兒，他們委託《鼎爵室內裝修設計工程有限公司》，打造出兩種風格的紓壓住宅。
鼎爵的專業設計團隊與兩位業主溝通討論，以現代日式風與新古典風的設計手法，創造出「漫步雲端」以及「低調、奢華」。在這兩間山間住宅內，你可以感受到不同概念的設計風格，然而專家皆以外頭的美好光景作為主軸，讓居者能夠盡享其得天獨厚的基地條件。
若你也希望有昭一日能”退隱山林”的話，不妨跟著我們一同欣賞這兩間山間住宅吧！
漫步雲端以現代日式風為設計發想，利用清水模點出平和舒心的自在平和感，同時結合現代的線條與家具，完美地勾勒出帶點奢華風味的日式風情。
漫步雲端講求呼應自然元素，因此設計師在家中設置了水池，讓潺潺流水成為住宅內的能量來源。
以深色石材妝點浴室，沐浴的空間顯得沈穩踏實，搭配上燈光設計更顯低調奢華。
坐擁美麗山景的和室宛如漫步在雲端，在此泡茶有騰雲駕霧之感，十分愜意逍遙。
木頭甲板設成的陽臺簡單質樸，讓居者可以在此感受恬淡生活的種種魅力。
低調、奢華顧名思義，業主希望能以現代的手法表現出古典風情，同時在表現出奢華調性的同時也不過於張揚。為此設計團隊特以古典的家飾品混搭現代風格的家具與元素，兩者激盪出美麗的火花。
玻璃拉門是現代住宅常見的元素，除了消除領域間的界線，也讓自然光能無限蔓延。
公領域以新古典風作為主調，然而浴室這私密的區塊則以日式風呂的概念，提供給業主舒適無壓的沐浴空間。
走進女兒房內，粉色調的可愛空間與其他領域截然不同。以女孩子的喜好作規劃設計，展現設計師重視家中每個成員需求的貼心與用心。
這兩間山間住宅的主風格雖不同，但是仍能見到相似的概念，特別是不浪費那美麗的自然環境，讓兩位屋主都能享有美好的居家生活。