台北北歐風小公寓設計，儲物機能超強的清新空間

屋主對於生活的態度能夠藉由室內設計，真實地反映在居家的每一個角落。在這次的專案中，我們可以看到青築設計以木質的元素配上米色系，以及不過度裝飾的手法，呈現屋主期待的生活舒適性與低負擔的態度。專家們只給予最基本的家具與元素，營造出自然不造作卻又有獨特個性的家。

家中的公共領域被木質溫潤感包圍，私領域簡單卻溫馨，而白色系的更衣間則具備清楚明瞭的儲物設計，讓屋主可以將衣物俐落地整理好。同樣熱愛簡單生活的你，現在就一塊欣賞青築設計的清新作品吧!