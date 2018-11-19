台北北歐風小公寓設計，儲物機能超強的清新空間

屋主對於生活的態度能夠藉由室內設計，真實地反映在居家的每一個角落。在這次的專案中，我們可以看到青築設計以木質的元素配上米色系，以及不過度裝飾的手法，呈現屋主期待的生活舒適性與低負擔的態度。專家們只給予最基本的家具與元素，營造出自然不造作卻又有獨特個性的家。
家中的公共領域被木質溫潤感包圍，私領域簡單卻溫馨，而白色系的更衣間則具備清楚明瞭的儲物設計，讓屋主可以將衣物俐落地整理好。同樣熱愛簡單生活的你，現在就一塊欣賞青築設計的清新作品吧!
客廳以米色與白色作為主色調，然而沙發背牆卻漆上粉藍色，畫面依舊低調清新，但是卻多了點小趣味。L型的沙發顏色同樣可愛，而且可以容納2-3人在此歡聚。
對於小公寓來說，滿足儲物需求絕對是設計師的首要任務之一。在這間北歐風的小公寓裏頭，你可以看到專家們在電視牆區，以及沙發左手邊的牆面皆規劃了大型收納櫃，並且利用高低錯位避免視覺上有壓迫感。此外，電視上方設置木頭層板，更是為室內空間帶來年輕活潑的元素。
主臥裏頭沒有多餘的裝飾，色系也以白色為主，然後利用布簾與寢具的色調讓空間更為活潑生動。此外，延伸出收納層板的書桌造型充滿層次感，是空間裏頭的小驚喜。
另外一頭的衣櫃下方為抽屜設計，上方則為開放式的層板，屋主可以依照衣物的類別做規劃整理。
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