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台北北歐風小公寓設計，儲物機能超強的清新空間

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北歐務實派的簡約居家, 青築制作 青築制作 客廳
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屋主對於生活的態度能夠藉由室內設計，真實地反映在居家的每一個角落。在這次的專案中，我們可以看到青築設計以木質的元素配上米色系，以及不過度裝飾的手法，呈現屋主期待的生活舒適性與低負擔的態度。專家們只給予最基本的家具與元素，營造出自然不造作卻又有獨特個性的家。

家中的公共領域被木質溫潤感包圍，私領域簡單卻溫馨，而白色系的更衣間則具備清楚明瞭的儲物設計，讓屋主可以將衣物俐落地整理好。同樣熱愛簡單生活的你，現在就一塊欣賞青築設計的清新作品吧!

米色結合粉嫩色系的客廳

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青築制作

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客廳以米色與白色作為主色調，然而沙發背牆卻漆上粉藍色，畫面依舊低調清新，但是卻多了點小趣味。L型的沙發顏色同樣可愛，而且可以容納2-3人在此歡聚。

大容納的收納體積

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青築制作
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對於小公寓來說，滿足儲物需求絕對是設計師的首要任務之一。在這間北歐風的小公寓裏頭，你可以看到專家們在電視牆區，以及沙發左手邊的牆面皆規劃了大型收納櫃，並且利用高低錯位避免視覺上有壓迫感。此外，電視上方設置木頭層板，更是為室內空間帶來年輕活潑的元素。

多功能的客廳咖啡桌

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客廳的木質咖啡桌不僅能放置杯子，下方還有大體積的儲物抽屜，這樣子多功能的家具非常適合小公寓。

走廊的收納設計

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房間外的牆面櫃體不壓縮視覺空間，是開放式的玄關櫃。抬頭一看，打開大門處有淺藍色的吊燈，訴說著美好的北歐風情，同時也呼應了牆面的色系。

和諧的色系搭配

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從這個角度可以看到屋子裏頭搭配不同的淺色系，這樣的組合十分和諧，簡單大方。

主臥設計

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主臥裏頭沒有多餘的裝飾，色系也以白色為主，然後利用布簾與寢具的色調讓空間更為活潑生動。此外，延伸出收納層板的書桌造型充滿層次感，是空間裏頭的小驚喜。

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次臥設計

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次臥裏頭使用粉色系窗簾，比起主臥多了點女性的柔和味道。床頭桌的手把可愛有趣，而衣櫥的大小也能容量使用者的衣物。

白色更衣室

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走進白色的更衣室，不同的櫃體以及掛衣桿讓不同用途與季節的衣物能整齊放好，即使本身的面積不大，看起來也清新大方。

抽屜設計

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另外一頭的衣櫃下方為抽屜設計，上方則為開放式的層板，屋主可以依照衣物的類別做規劃整理。

延伸閱讀: 新北市小公寓室內裝修，開放式的北歐風空間

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