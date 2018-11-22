你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台北內湖區小公寓裝潢，21 坪的溫馨三人小窩

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 牆面
Loading admin actions …

21 坪大的小公寓要讓孩子能夠擁有更多活動空間，並且創造出生動有趣味的生活氛圍，同時也能滿足大孩子們的喜好與需求，設計師該怎麼做呢?這次的專案是出自大觀創境空間設計事務所之手的溫馨作品，為了要讓一家三口可以和樂過日子，設計師非常仔細地規劃動線，絲毫不浪費任何一塊畸零空間，同時以帶有趣味感的裝飾點綴，進而完美地創造出粉嫩且溫馨的家園。如果你也想為小家庭打造甜蜜小窩，現在就一塊找靈感吧!

溫馨的粉嫩客廳

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 客廳
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

白色配上粉藍色的客廳視覺上寬敞無壓，為了不要讓淺色系的客廳過於輕盈，設計師特地選用深灰色的L型沙發座椅，藉此讓社交場域有個穩重的基底。

電視牆的收納性能

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 客廳
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

電視牆以木頭的櫃體搭配層架，為客廳提供多元的收納機能。電視下方的櫃子主要以收藏電器與電線為主，右手邊的櫃子則可以存放小物，並且陳列出心愛的收藏品。電視上方的層架小巧可愛，為客廳注入活潑生動的氣息。

近看

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 牆面
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

木質的書架上混著書籍與小小的收藏品，

小飾品的重要性

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 客廳
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

沙發背牆上的畫作充滿童趣，讓簡單不繁複的客廳更為活潑生動。

開放式格局

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 客廳
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

僅僅 21 坪的小公寓選用開放式格局，讓來自窗外的光線能恣意地蔓延其中，為了讓視覺更有延伸性，沙發背牆的顏色也延伸到用餐區。

季節性的裝飾

磁性+黑板漆 大觀創境空間設計事務所 牆面
大觀創境空間設計事務所

磁性+黑板漆

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

家的設計並非是死的，季節性的佈置能讓家中更有與時共進之感，並且還能讓家中的孩子發揮創意。由於當時正值萬聖節，因此家中也出現了相關的擺設。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

季節性的居家佈置增添生活情趣！

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 牆面
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

廚房區

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 廚房 橱柜,厨房,橘子,室内设计,台面,厨房用具,地板,木头,烹饪,食谱
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

沿著窗戶設置的白色廚房非常整潔俐落，為了讓單純無雜質的空間更有層次，設計師特地利用不同色系的磁磚妝點牆面，而隨性的手法更是表現出屋主的自在。

木質用餐區

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 餐廳
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

倚著廚房檯面的木頭餐桌帶有北歐風的清新質感，而不同色系的餐椅與混搭長凳的方式則讓空間不淪於制式化。

廚房置頂櫃

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 餐廳
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

廚房設有置頂櫃，大容量的設計讓屋主各種鍋碗瓢盆都能整齊放好，家中打理地井然有序，心情自然也會更加愉悅無壓。

走廊空間

清新溫暖的家, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 廚房
大觀創境空間設計事務所

清新溫暖的家

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

開放式的空間內，走廊為巧妙分開客廳與廚房用餐區的場域，而為了讓小公寓維持清新舒爽的視覺效果，設計師沒有過度裝飾此區，而是保留木質的原始味道，讓居者更為放鬆。

可愛的掛鉤

玄關上的實木染色的大小掛勾，添增活潑感 大觀創境空間設計事務所 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
大觀創境空間設計事務所

玄關上的實木染色的大小掛勾，添增活潑感

大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所
大觀創境空間設計事務所

牆面的可愛掛勾也是童趣十足的元素，讓僅有21坪的簡單小家庭更為活潑有個性！

延伸閱讀:開放式格局: 10 種為台灣小公寓量身訂作的設計


裝上台中的高品質氣密窗，盡享退休田園時光！
你也喜歡這種活潑的設計嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了