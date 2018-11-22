台北內湖區小公寓裝潢，21 坪的溫馨三人小窩

21 坪大的小公寓要讓孩子能夠擁有更多活動空間，並且創造出生動有趣味的生活氛圍，同時也能滿足
大孩子們的喜好與需求，設計師該怎麼做呢?這次的專案是出自大觀創境空間設計事務所之手的溫馨作品，為了要讓一家三口可以和樂過日子，設計師非常仔細地規劃動線，絲毫不浪費任何一塊畸零空間，同時以帶有趣味感的裝飾點綴，進而完美地創造出粉嫩且溫馨的家園。如果你也想為小家庭打造甜蜜小窩，現在就一塊找靈感吧!
白色配上粉藍色的客廳視覺上寬敞無壓，為了不要讓淺色系的客廳過於
輕盈，設計師特地選用深灰色的L型沙發座椅，藉此讓社交場域有個穩重的基底。
電視牆以木頭的櫃體搭配層架，為客廳提供多元的收納機能。電視下方的櫃子主要以收藏電器與電線為主，右手邊的櫃子則可以存放小物，並且陳列出心愛的收藏品。電視上方的層架小巧可愛，為客廳注入活潑生動的氣息。
木質的書架上混著書籍與小小的收藏品，
沙發背牆上的畫作充滿童趣，讓簡單不繁複的客廳更為活潑生動。
僅僅 21 坪的小公寓選用開放式格局，讓來自窗外的光線能恣意地蔓延其中，為了讓視覺更有延伸性，沙發背牆的顏色也延伸到用餐區。
家的設計並非是死的，季節性的佈置能讓家中更有
與時共進之感，並且還能讓家中的孩子發揮創意。由於當時正值萬聖節，因此家中也出現了相關的擺設。
沿著窗戶設置的白色廚房非常整潔俐落，為了讓單純無雜質的空間更有層次，設計師特地利用不同色系的磁磚妝點牆面，而隨性的手法更是表現出屋主的自在。
倚著廚房檯面的木頭餐桌帶有北歐風的清新質感，而不同色系的餐椅與混搭長凳的方式則讓空間不淪於制式化。
廚房設有置頂櫃，大容量的設計讓屋主各種鍋碗瓢盆都能整齊放好，家中打理地井然有序，心情自然也會更加愉悅無壓。
開放式的空間內，走廊為巧妙分開客廳與廚房用餐區的場域，而為了讓小公寓維持清新舒爽的視覺效果，設計師沒有過度裝飾此區，而是保留木質的原始味道，讓居者更為放鬆。
牆面的可愛掛勾也是童趣十足的元素，讓僅有21坪的簡單小家庭更為活潑有個性！