台北內湖區小公寓裝潢，21 坪的溫馨三人小窩

21 坪大的小公寓要讓孩子能夠擁有更多活動空間，並且創造出生動有趣味的生活氛圍，同時也能滿足 大孩子 們的喜好與需求，設計師該怎麼做呢?這次的專案是出自大觀創境空間設計事務所之手的溫馨作品，為了要讓一家三口可以和樂過日子，設計師非常仔細地規劃動線，絲毫不浪費任何一塊畸零空間，同時以帶有趣味感的裝飾點綴，進而完美地創造出粉嫩且溫馨的家園。如果你也想為小家庭打造甜蜜小窩，現在就一塊找靈感吧!