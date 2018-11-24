像家一樣舒適！高雄福華飯店內的閱讀空間設計

南臺灣的熱情令造訪過的人皆難忘，在設計公共空間的時候要如何能貼近使用目的，同時也傳達出當地的獨特氣息呢? 這次的專案不同以往，將要帶大家前往南台灣的知名飯店，欣賞由《青易國際設計》精心設計的「閱讀生活」。

在網路世界興起後，傳統的消費模式已無法滿足消費者，因此雖然「閱讀生活」存在於傳統商場中，但是設計師卻以另類思維打造該空間。《青易國際設計》的設計師團隊將消費體驗的模式放進來，讓「閱讀生活」成為一處可以交流、分享、學習的文創空間。此外，此公共空間也富含設計團隊的多種巧思，成為多用途的場域。結合了創意、美感與實用性，這個設計案也榮獲2018創新中國 — 最佳創意作品優秀獎。

對於喜愛創新思維的你，現在就跟著我們的腳步前往南台灣欣賞這獨特的作品，挖掘更多的美好細節吧!