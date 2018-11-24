像家一樣舒適！高雄福華飯店內的閱讀空間設計

南臺灣的熱情令造訪過的人皆難忘，在設計公共空間的時候要如何能貼近使用目的，同時也傳達出當地的獨特氣息呢? 這次的專案不同以往，將要帶大家前往南台灣的知名飯店，欣賞由《青易國際設計》精心設計的「閱讀生活」。
在網路世界興起後，傳統的消費模式已無法滿足消費者，因此雖然「閱讀生活」存在於傳統商場中，但是設計師卻以另類思維打造該空間。《青易國際設計》的設計師團隊將消費體驗的模式放進來，讓「閱讀生活」成為一處可以交流、分享、學習的文創空間。此外，此公共空間也富含設計團隊的多種巧思，成為多用途的場域。結合了創意、美感與實用性，這個設計案也榮獲2018創新中國 — 最佳創意作品優秀獎。
對於喜愛創新思維的你，現在就跟著我們的腳步前往南台灣欣賞這獨特的作品，挖掘更多的美好細節吧!
閱讀空間的風格以當代簡約線條為主，並且以大面積的木質元素賦予溫潤感。樓梯下方的區域以山的造型做出層次變化，像是帶著前來的人進入一個私密的小屋一樣。宛如書屋造型的兒童休憩區可以讓家長安置托兒，小孩可以在此休憩玩耍，因此整體氛圍以溫馨宜人為主。
設計師以「想生活」為主題定調大區塊的公共休憩空間，點出南台灣的熱情與人文並存之絮，並以自然之趣為主，輔以多樣木質材於地面與櫃體，鋪陳空間自然風情細節。空間規劃細緻有韻，並以多樣造型，曲弧面或混搭材，或溫暖渡假風情感受，或鄉村與工業風並置等，將空間妝點的巧妙活潑並協調。
中心圓弧區域串起了主視覺，書櫃區域散佈於內外圓弧結構之書牆，另結合有懸吊於天花垂落下成翻開狀之造型書本，如裝置藝術般起舞於上空，與燈光照明結合呼應，頗具趣味性。整體空間另結合有數座廚區中島用以舉辦美食廚藝教室，更方便將生活美學與飯店享樂結合共構。
視覺上多以地面線條合併天花造型，劃出大區域中所分界的小區域如閱讀區與休憩區，並利用大樓梯轉折處下畸零空間，呼應樓梯斜角線打造出如樹屋般質感，規劃為充滿童趣的兒童休憩與閱讀區域，大面積的木地板旁並植有一顆中型樹延伸至上樓，拾階而上可與樹同高享自然之趣橫生。
企業在轉換營運模式後，這個空間意外地成為南台灣的文化園區，藝廊等文藝中心也會來這做展示，包括畫展、書展、音樂發表會、公益活動、新書發表等等，超出當初設想的可能性。
從這個閱讀空間中，可以看到公共設施多變的可能性，並且也能讓傳統的商場更為貼近一般民眾。