新北市板橋 35 坪公寓裝潢，樂高達人的夢想小窩

你也是有獨特品味的收藏家嗎？當你在規劃自己的居家空間時，這些珍貴的收藏品勢必會列為考量的重點吧？要怎麼樣才能滿足生活的需求，同時也讓美麗的收藏品們驕傲地佇立在眾人面前，展現其多變的姿態呢？這次的專案業主是以自己的收藏品為傲的樂高達人，為了讓心愛的物品與居家設計能完美結合，特地委託已合作過的《鼎士達室內裝修企劃》進行室內裝修。
《鼎士達室內裝修企劃》的專業設計團隊以樂高收藏作為設計主軸之一，幫屋主塑造出兼具夢工場印象的住宅空間。完工後的成品兼具收納、展示機能，同時也照顧到了屋主的生活習慣。若你也是有獨到品味的收藏家，現在就一塊出發吸取一些設計師的設計好點子吧！
由於室內面積約為35坪，為了避免壓縮視覺空間，設計師特地採用開放式的格局，整合達人基地與客廳。雖說沒有厚實牆面做區隔，但是天花板上的線條以及通往其他房間的走道自然地創造出隱形界線，讓不同機能的場域依舊有其一定的獨立性。
樂高達人的用品眾多，因此設計師特地將客廳旁邊的區塊設計成達人基地，並且以陳列櫃將物品一一分類歸位，像是店面一樣的設計讓樂高達人找尋品項的時候更為輕鬆快速。
最後我們來到多功能的房間，木頭地板可供屋主靈活變換功能，可以是客房也能是休憩的場域。
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