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新北市板橋 35 坪公寓裝潢，樂高達人的夢想小窩

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你也是有獨特品味的收藏家嗎？當你在規劃自己的居家空間時，這些珍貴的收藏品勢必會列為考量的重點吧？要怎麼樣才能滿足生活的需求，同時也讓美麗的收藏品們驕傲地佇立在眾人面前，展現其多變的姿態呢？這次的專案業主是以自己的收藏品為傲的樂高達人，為了讓心愛的物品與居家設計能完美結合，特地委託已合作過的《鼎士達室內裝修企劃》進行室內裝修。

《鼎士達室內裝修企劃》專業設計團隊以樂高收藏作為設計主軸之一，幫屋主塑造出兼具夢工場印象的住宅空間。完工後的成品兼具收納、展示機能，同時也照顧到了屋主的生活習慣。若你也是有獨到品味的收藏家，現在就一塊出發吸取一些設計師的設計好點子吧！

文化石電視牆

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鼎士達室內裝修企劃

灰牆

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

文化石電視牆展現類鄉村風的質樸風味，搭配上木頭的層架後更為別緻迷人。

寬敞的木質客廳

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鼎士達室內裝修企劃

視覺

鼎士達室內裝修企劃
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在自然光的點綴下，木質結合文化石的客廳顯得格外寬敞明亮。

開放式的格局

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鼎士達室內裝修企劃

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由於室內面積約為35坪，為了避免壓縮視覺空間，設計師特地採用開放式的格局，整合達人基地與客廳。雖說沒有厚實牆面做區隔，但是天花板上的線條以及通往其他房間的走道自然地創造出隱形界線，讓不同機能的場域依舊有其一定的獨立性。

沙發背牆

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鼎士達室內裝修企劃

樂高達人居所

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沙發背牆化身為收藏品的家，玻璃展示櫃讓所有旅遊的紀念品與平日的戰利品皆能完美陳列。讓我們往下細看設計的細節！

陳列方式

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鼎士達室內裝修企劃

櫥窗

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沙發背牆區以格狀的方式將收藏品陳列出來，右手邊則為木頭層板的設計，兩者展現不同的風貌。

達人基地

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鼎士達室內裝修企劃

達人基地

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樂高達人的用品眾多，因此設計師特地將客廳旁邊的區塊設計成達人基地，並且以陳列櫃將物品一一分類歸位，像是店面一樣的設計讓樂高達人找尋品項的時候更為輕鬆快速。

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星空點綴

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書房

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走進書房，其鮮豔的色塊與滿天的星斗映入眼簾，繽紛的畫面令人轉換心情，在此可以刺激幻想世界，寫下無限的創意。

繽紛世界

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書房

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鋼琴烤漆櫥櫃面材展現繽紛世界，在自然光的照射下空間不顯雜亂複雜。

臥室設計

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鼎士達室內裝修企劃

樂高達人居所

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

臥室床頭的繃布帶來優雅的古典風情，木頭的書桌則增添舒眠區的機能。

多功能空間

客房也是收納室 鼎士達室內裝修企劃 臥室 木頭 White 客房,收納
鼎士達室內裝修企劃

客房也是收納室

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

最後我們來到多功能的房間，木頭地板可供屋主靈活變換功能，可以是客房也能是休憩的場域。

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