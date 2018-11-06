新北市板橋 35 坪公寓裝潢，樂高達人的夢想小窩

你也是有獨特品味的收藏家嗎？當你在規劃自己的居家空間時，這些珍貴的收藏品勢必會列為考量的重點吧？要怎麼樣才能滿足生活的需求，同時也讓美麗的收藏品們驕傲地佇立在眾人面前，展現其多變的姿態呢？這次的專案業主是以自己的收藏品為傲的樂高達人，為了讓心愛的物品與居家設計能完美結合，特地委託已合作過的《鼎士達室內裝修企劃》進行室內裝修。

《鼎士達室內裝修企劃》的專業設計團隊以樂高收藏作為設計主軸之一，幫屋主塑造出兼具夢工場印象的住宅空間。完工後的成品兼具收納、展示機能，同時也照顧到了屋主的生活習慣。若你也是有獨到品味的收藏家，現在就一塊出發吸取一些設計師的設計好點子吧！