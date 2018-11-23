20 坪北歐風小公寓裝潢，兩人的甜蜜美窩

在台灣購屋大不易，許多年輕人辛苦存到頭期款才得以擁有自己的小窩。購入小窩後，首要任務便是讓面積不大的空間打造地舒適好住，接著得把收納設計做好做足才行。想要讓小空間可以不壓縮且清爽舒服，力求簡單又溫暖的北歐風是最適合的裝潢風格。
今天我們要帶大家欣賞由酒窩設計規劃的 20 坪小公寓，專家依照小倆口的預算以及需求訂定裝潢內容，以輕質調的色系外加木頭元素，為屋主兩人打造出舒適且機能充足的甜蜜美窩。
一塊出發欣賞更多裝潢細節，也許你也能為你的小空間找到些靈感喔!
客廳是家中的軸心地帶，而電視牆所佔的面積也不小，因此酒窩設計的設計團隊在電視下方設置擺放電線等用品的矮櫃，旁邊則有騰空櫃體與木頭層板，藉此提供儲物與展示的機能。
米色系的牆面給人無壓迫感，然而為了怕一片白過於單調，設計師還在電視左上方釘了彩色的時鐘，以這樣的小細節點亮空間，同時也不會過於繁雜。
騰空的置頂櫃能擺放較為大型的物品，旁邊的層板則是相框與收藏小物的家。雖然說沒有過於繁瑣的設計，然而家裡也因此維持一致的調性，乾淨清爽的畫面令人感到舒服自在。
白色與木頭組合而成的廚房呈現北歐風的完美質感。仔細一看，廚房上方的牆面設有開放式的長型格子，以及木頭層架，為做料理的空間增添活潑的元素。用餐區與廚房結合在一塊，整體畫面和諧不突兀，白色的牆面則以黑色相框做出層次，北歐風的小空間裡不單調。
最後我們來到這間小公寓裏頭的臥室區，你可以發現設計團隊延續公共領域的色調與風格，以木頭及白色提供屋主舒適且放鬆的舒眠空間。白色的衣櫃與梳妝台結合，讓臥室裡頭維持整潔的畫面。
在這樣的溫馨小窩裡頭，想必小倆口能愉悅地過每一天!
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