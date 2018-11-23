20 坪北歐風小公寓裝潢，兩人的甜蜜美窩

在台灣購屋大不易，許多年輕人辛苦存到頭期款才得以擁有自己的小窩。購入小窩後，首要任務便是讓面積不大的空間打造地舒適好住，接著得把收納設計做好做足才行。想要讓小空間可以不壓縮且清爽舒服，力求簡單又溫暖的北歐風是最適合的裝潢風格。

今天我們要帶大家欣賞由酒窩設計規劃的 20 坪小公寓，專家依照小倆口的預算以及需求訂定裝潢內容，以輕質調的色系外加木頭元素，為屋主兩人打造出舒適且機能充足的甜蜜美窩。

一塊出發欣賞更多裝潢細節，也許你也能為你的小空間找到些靈感喔!