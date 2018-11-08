小坪數也有大空間！台中的 38 坪清透系公寓設計

常常聽室內設計師說「小坪數也能有大空間」，然而究竟要利用什麼樣的手法與元素，才能讓面積有限的家寬敞無壓呢？今天要介紹的專案「惠宇墩南」由豐聚空間設計所規劃設計，專業的設計團隊為了在 38 坪的小空間內創造更多可能性，以玻璃與鐵件讓視覺無限延伸，視覺空間自然也更為開闊。

專家們也運用角度與窗格，讓每個角落皆沐浴在自然光中，而大量的實木與木皮貼皮，更是創造出和諧且延伸的畫面，家中也因此充滿木質的溫潤感。解決了小宅的採光後，設計師也為公寓設置大量櫃體，滿足屋主一家的收納需求。裝潢後的家不僅明亮美觀，同時也照顧到使用者的生活需求。現在就立刻跟我們一塊參觀這間小坪數、大空間的「惠宇墩南」吧！