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小坪數也有大空間！台中的 38 坪清透系公寓設計

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惠宇墩南, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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常常聽室內設計師說「小坪數也能有大空間」，然而究竟要利用什麼樣的手法與元素，才能讓面積有限的家寬敞無壓呢？今天要介紹的專案「惠宇墩南」由豐聚空間設計所規劃設計，專業的設計團隊為了在 38 坪的小空間內創造更多可能性，以玻璃與鐵件讓視覺無限延伸，視覺空間自然也更為開闊。

專家們也運用角度與窗格，讓每個角落皆沐浴在自然光中，而大量的實木與木皮貼皮，更是創造出和諧且延伸的畫面，家中也因此充滿木質的溫潤感。解決了小宅的採光後，設計師也為公寓設置大量櫃體，滿足屋主一家的收納需求。裝潢後的家不僅明亮美觀，同時也照顧到使用者的生活需求。現在就立刻跟我們一塊參觀這間小坪數、大空間的「惠宇墩南」吧！

玄關入口處

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Fertility Design 豐聚空間設計

惠宇墩南

Fertility Design 豐聚空間設計
Fertility Design 豐聚空間設計
Fertility Design 豐聚空間設計

住家的玄關設計得宜的話，除了能讓居者一回家便感到舒適放鬆，還能成功地在訪客心中留下絕佳的第一印象。設計師利用灰色的石材地板搭配白色牆面，營造出沈穩卻清新可人的氛圍。為了維持玄關入口處的整潔，豐聚的團隊也設置了懸空的木頭櫃體，原本較為冷調的空間也多了溫潤感。

走進公領域

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Fertility Design 豐聚空間設計

惠宇墩南

Fertility Design 豐聚空間設計
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為了避免使用明顯的隔間，設計師以不同的地板材質區分公領域與玄關;玄關區使用較為耐磨的石材，公領域則改為令人赤腳走動也無妨的木材。

客廳的設計

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Fertility Design 豐聚空間設計

惠宇墩南

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一進到客廳，那明亮又高雅的氣質立刻吸引了我們的視線。設計師為了避免畫面過於擁擠，特地只選用必要的家具，例如Ｌ型沙發、扶手椅以及咖啡桌，而使用米白以及白色這樣的淺色系，客廳給人零壓迫感！

電視牆

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惠宇墩南

Fertility Design 豐聚空間設計
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Fertility Design 豐聚空間設計

電視牆以清水模漆呈現乾淨簡單的效果，清爽也不失高雅，同時與黑色的電視還構成強烈的視覺對比呢！

質感座椅

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惠宇墩南

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家中的擺設與家具不用太多，專注于添加高質感的品項，這樣使用壽命更長之外也十分耐看。

材質的運用

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Fertility Design 豐聚空間設計

惠宇墩南

Fertility Design 豐聚空間設計
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從這張圖可以看到設計師結合水泥與木頭，讓置身其中的人們能感受到兩種截然不同的質感，家中的風格也更為豐富。

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開放式的設計

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惠宇墩南

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設計師秉持著能不使用隔間就不使用的信念，以開放式的格局讓家中公領域皆能無限串聯。然而在書房的時刻較為需要專注，因此專家們特地以玻璃搭配鐵件，用拉門將書房打造成可獨立也能開放的領域。

木質餐廳

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惠宇墩南

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介於廚房與客廳間的餐廳選用木頭長桌，在此用餐心情放鬆、胃口自然大開。

隱身的廚房

惠宇墩南, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 餐廳
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惠宇墩南

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廚房製造的油煙可能會讓人感到不舒服，因此設計師選擇了鐵件霧面拉門，杜絕油煙四散之餘也能讓作料理的人享有一些私密性。

書房區

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走進書房，兩邊的全牆面書櫃讓人誤以為來到了圖書館，而選擇白色的櫃體杜絕了壓迫感。結合書櫃的書桌讓畫面更為和諧，在此還有美景相伴，閱讀的時光更自在愜意。

黑白配

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惠宇墩南

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黑色的拉門搭配白色的牆面，呼應電視與電視牆的對比效果。

臥室設計

惠宇墩南, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 臥室
Fertility Design 豐聚空間設計

惠宇墩南

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臥室裡頭選擇白色搭配灰色牆面，畫面大方而優雅。在此也看不到多餘的裝飾，大面積的白色衣櫃容量多，同時視覺上也清爽俐落。

梳妝台

惠宇墩南, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 臥室
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惠宇墩南

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床頭板延伸出去為梳妝台區，長鏡滿足女主人的需求，也能讓空間感覺更為寬敞。

沒有厚重隔間的小面積公寓裡，每走一步皆能看到設計師的用心與智慧，你是否也從中學到了一些小撇步呢？

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