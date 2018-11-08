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台南大樓住宅設計，以餐廳為中心的奢華居所

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大樓住宅設計/顏公館, 沐築空間設計 沐築空間設計 書房/辦公室
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「呷飽沒？」是台灣人最常見的打招呼方式，對於重視飲食文化的我們來說，餐廳曾在多數家中扮演著重要的角色，然而隨著現代家庭結構以及社會的變遷，用餐區漸漸淪為因象徵意義而存在的空間。在今天所要介紹的專案「顏公館」裡頭，業主希望能以餐廳作為空間的中心，因此負責設計的沐築空間設計特地以此為主軸向外發展，進而界定出各個空間的性質。

沐築空間設計利用天花板鏡面反射吊燈的倒影，以及帶入各種圓的造型、直條紋的元素讓空間有向上延伸開放的效果，同時還增添趣味性、營造出活潑的氛圍，希望藉此讓家人們更長在此停留，與彼此溝通且分享生活的大小瑣事。這樣特殊的設計主旨令人見識到設計師的別出心裁，也同樣能感受到餐廳之於一個家的重要性。

接下來就一塊前往「顏公館」，欣賞更多設計細節！

空間無限串連

開放式的書房與客廳串連 沐築空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
沐築空間設計

開放式的書房與客廳串連

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

開放式的格局讓各個生活領域能緊密串連，例如書房設置在客廳背後，並且以圓弧狀的天花板巧妙界定機能，這樣的設計手法讓家中的每個角落都密不可分。

寬敞的視野

客廳.餐廳.書房三個不同的空間各自獨立卻又同時存在 沐築空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
沐築空間設計

客廳.餐廳.書房三個不同的空間各自獨立卻又同時存在

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

弧形的設計、開放式格局、淺色調的用色與光亮的磁磚地板皆使公領域顯得格外開闊，寬敞的視野讓一家子不感擁擠悶塞。雖說彼此之間緊密連結，然而設計團隊依舊有仔細思索過彼此間的巧妙距離，讓各領域還是有其獨立性。

客廳區

餐廳為向心圓的設計.匯集了各個空間 沐築空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 家具,桌子,建造,长椅,室内设计,灯光,地板,地面,工作室沙发,客厅
沐築空間設計

餐廳為向心圓的設計.匯集了各個空間

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

客廳區以有圓弧狀的方形天花板界定，而復古的皮質座椅則是社交場域的焦點元素。沙發的背牆為區隔書房與客廳的矮牆，其上方還設有隱藏燈光，增添了室內的情趣。

書房區

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沐築空間設計

開放式書房

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

沙發背牆後的書桌面積寬敞，足以容納兩到三人在此工作讀書。書桌背後的牆面設有兼具展示與儲物機能的櫃體，鐵件搭配木頭的設計格外有個性。

餐廳區

餐廳另一向,入口玄關轉折處為開放式廚房 沐築空間設計 餐廳
沐築空間設計

餐廳另一向,入口玄關轉折處為開放式廚房

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

看到了嗎？餐廳為向心圓的設計，匯集了家中各個空間，同時也象徵著團圓的意義。餐廳另一向為入口玄關，轉折處則設計成開放式廚房，獨特的格局十分與眾不同。

臥室區

清新現代輕古典的主臥室 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

清新現代輕古典的主臥室

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

走進了住宅內的臥室區，可見到此處一改外頭奢華的氣息，令人感受到古典優雅的氣質。特別是那遠處的百葉窗，為舒眠區注入了鄉村風的情懷。

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臥室內的櫃子

主臥一隅 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

主臥一隅

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

臥室內的牆角設有白色櫃體，除了可以展示心愛的照片，也有充足的儲物空間。

窗邊臥榻

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沐築空間設計

大樓住宅設計/顏公館

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

臥室裡頭還設有讓屋主可以悠哉品茶或發呆的窗邊臥榻，設計師甚至還利用牆邊的區塊設置層板，點綴每一個角落讓生活中充滿驚喜。

男孩房

簡潔俐落男孩房 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

簡潔俐落男孩房

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

男孩房的風格大不同！符合男孩的喜好與調調的設計較為低調實在，而設計師還設置書桌與牆面展示架，提升次臥的生活機能。

衣物收納

簡潔俐落男孩房 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

簡潔俐落男孩房

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

一旁的木頭櫃體以鐵件呈現出獨特個性，同時還有掛衣的功能，非常實用。

男孩房二

男孩房 沐築空間設計 臥室
沐築空間設計

男孩房

沐築空間設計
沐築空間設計
沐築空間設計

最後我們來到住宅內的另外一間男孩房，這間房間除了有書桌區外，牆面還設有大面積的收納櫃體，拉式的衣櫥旁延伸為格狀的收納櫃，可以將擁有的物品分門別類放好，使用起來格外便利。

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