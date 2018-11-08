台南大樓住宅設計，以餐廳為中心的奢華居所

「呷飽沒？」是台灣人最常見的打招呼方式，對於重視飲食文化的我們來說，餐廳曾在多數家中扮演著重要的角色，然而隨著現代家庭結構以及社會的變遷，用餐區漸漸淪為因象徵意義而存在的空間。在今天所要介紹的專案「顏公館」裡頭，業主希望能以餐廳作為空間的中心，因此負責設計的沐築空間設計特地以此為主軸向外發展，進而界定出各個空間的性質。

沐築空間設計利用天花板鏡面反射吊燈的倒影，以及帶入各種圓的造型、直條紋的元素讓空間有向上延伸開放的效果，同時還增添趣味性、營造出活潑的氛圍，希望藉此讓家人們更長在此停留，與彼此溝通且分享生活的大小瑣事。這樣特殊的設計主旨令人見識到設計師的別出心裁，也同樣能感受到餐廳之於一個家的重要性。

接下來就一塊前往「顏公館」，欣賞更多設計細節！