台南大樓住宅設計，以餐廳為中心的奢華居所

「呷飽沒？」是台灣人最常見的打招呼方式，對於重視飲食文化的我們來說，餐廳曾在多數家中扮演著重要的角色，然而隨著現代家庭結構以及社會的變遷，用餐區漸漸淪為因象徵意義而存在的空間。在今天所要介紹的專案「顏公館」裡頭，業主希望能以餐廳作為空間的中心，因此負責設計的沐築空間設計特地以此為主軸向外發展，進而界定出各個空間的性質。
沐築空間設計利用天花板鏡面反射吊燈的倒影，以及帶入各種圓的造型、直條紋的元素讓空間有向上延伸開放的效果，同時還增添趣味性、營造出活潑的氛圍，希望藉此讓家人們更長在此停留，與彼此溝通且分享生活的大小瑣事。這樣特殊的設計主旨令人見識到設計師的別出心裁，也同樣能感受到餐廳之於一個家的重要性。
接下來就一塊前往「顏公館」，欣賞更多設計細節！
開放式的格局讓各個生活領域能緊密串連，例如書房設置在客廳背後，並且以圓弧狀的天花板巧妙界定機能，這樣的設計手法讓家中的每個角落都密不可分。
弧形的設計、開放式格局、淺色調的用色與光亮的磁磚地板皆使公領域顯得格外開闊，寬敞的視野讓一家子不感擁擠悶塞。雖說彼此之間緊密連結，然而設計團隊依舊有仔細思索過彼此間的巧妙距離，讓各領域還是有其獨立性。
客廳區以有圓弧狀的方形天花板界定，而復古的皮質座椅則是社交場域的焦點元素。沙發的背牆為區隔書房與客廳的矮牆，其上方還設有隱藏燈光，增添了室內的情趣。
看到了嗎？餐廳為向心圓的設計，匯集了家中各個空間，同時也象徵著團圓的意義。餐廳另一向為入口玄關，轉折處則設計成開放式廚房，獨特的格局十分與眾不同。
最後我們來到住宅內的另外一間男孩房，這間房間除了有書桌區外，牆面還設有大面積的收納櫃體，拉式的衣櫥旁延伸為格狀的收納櫃，可以將擁有的物品分門別類放好，使用起來格外便利。