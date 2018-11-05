從玄關到浴室，用色彩心理學選擇最適合的顏色！

決定房間顏色的出發點有很多種，而絕大多數的人會以美感為優先考量，然而你有所不知的是，色彩其實可以影響到你與家人的心情，甚至是行為舉止呢！從玄關、客廳、廚房到書房… 等，不同的生活領域皆有其功能與屬性，若以色彩心理學的角度挑選適合的顏色，對於全家人的身心健康可能會有莫大的助益唷！如果說你對於顏色背後的心理學不甚熟稔的話，接下來我們將從玄關開始，以心理學的角度為你剖析不同顏色帶來的影響！趕快看下去吧～
以心理學的角度為室內空間挑選顏色的時候，你可以思考該空間與人之間的關聯性。
比方說，如果你想造訪的客人一進門就感到活潑的氣息，那麼你就可以選擇像是桃紅或是橘色這種大膽鮮艷的顏色。然而如果你希望入口處是扮演“引言”的角色，為了接下來的空間做準備的話，那麼低調的白色與灰色會是比較好的選擇。
客廳是整個家中主要的社交場域，當客人來訪的時候為了讓氣氛更為活躍，創造出令人想要暢談的氛圍，選擇暖色系是最為保險的選擇。除了比較基本的米色系與大地色系外，鮮艷的黃色以及紅色也是能活絡氣氛的好選擇。當人被這些顏色包圍的時候會感受到溫暖，因此也會刺激對話的頻率。
挑選廚房顏色的時候，其實可以想想在你的舊時記憶中，家裡的廚房是什麼顏色的。比方說如果你老家的廚房是淡綠色的，你可以沿用這樣的顏色，增加在廚房的熟悉感。
若是你對於家中廚房沒有過於深刻的印象，那麼與客廳一樣，像是紅色與黃色這樣的暖色調便是不錯的選擇。不過要特別注意的是，由於這兩種鮮艷的色彩都會有刺激食慾的可能性，若你有老是需要減肥的困擾的話，最好還是避免這類的顏色。假如說不選擇紅黃一類的暖色調，那麼給人整潔乾淨的印象的白絕對是最不會出錯的顏色。
與帶有社交屬性的客廳以及廚房大不同，臥室為非常私密的領域，也是讓居住的人休息充電之處，因此像是紅以及黃這類容易讓人過於興奮的顏色就不太合適了。
想要營造出平和的氛圍的話，藍、綠以及紫羅蘭色會是不錯的選擇。而像是帶點灰色調的玫瑰色則可以帶來浪漫的情調，同時也不會過於刺激。
由於浴室是洗淨一身髒污與疲憊的紓壓地帶，所以許多業主與設計師會偏好給人潔淨感受的白，或者是偏向暖色調的米白等色。浴室除了是“淨身”之處，也總是會給人一種平靜的感受，所以考慮到這點的話，藍色、土耳其藍、綠色等都是能帶給使用者平和感的顏色。不過若你要選擇這些藍綠色調的話，記得先考慮看看這些顏色是否櫬你的膚色，並且會讓你看起來更美麗？不然若是你在浴室裡頭照鏡子，很可能會產生負面的效果喔。
書房的性能最主要就是強調讀書與工作的效率，而什麼樣的顏色最能提升專注力呢？沒錯，綠色絕對是讓你效率倍增的安全顏色。不過若是你擔心一般的綠色過於搶眼，你可以選擇粉綠色，並且不用整個空間都漆上同一個顏色，例如圖中的白綠配就是挺不錯的組合喔。
看完了我們的介紹，你是否對色彩心理學有了進一步的認識呢？以後為空間選色的時候，也許可以從這個角度切入，選擇讓心情更愉悅的色系喔！