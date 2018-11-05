從玄關到浴室，用色彩心理學選擇最適合的顏色！

以心理學的角度為室內空間挑選顏色的時候，你可以思考該空間與人之間的關聯性。

比方說，如果你想造訪的客人一進門就感到活潑的氣息，那麼你就可以選擇像是桃紅或是橘色這種大膽鮮艷的顏色。然而如果你希望入口處是扮演“引言”的角色，為了接下來的空間做準備的話，那麼低調的白色與灰色會是比較好的選擇。