老舊廚房不給力！７個魅力無極限的改造案

廚房有灶神，假如這個區塊亂糟糟，需要在此做料理的人不省心外，也會影響家中的整個氣場。在進行老屋翻修的時候，設計師會依照使用者的習慣與需求做規劃，如果是改造廚房的話，家中會下廚的人數有多少，平常鍋具餐具多不多… 等因素都會列入考量。
這次的專案要為正愁著要改造廚房的你帶來 7 個魅力無極限的廚房改造案，這些案例中的廚房改造前真的會亂到讓你倒胃口，更別說要進去下廚了。令人慶幸的是，在眾多設計師的努力下，令人不想靠近的烹煮空間變得更有魅力。接下來就一塊欣賞這些案例吧！
永和的40坪複數樓層老公寓
老屋的每個角落都亂成一團，而廚房更是沒有倖免。設備老舊就算了，即使設有櫥櫃畫面依舊雜亂不堪，令人很難在此靜下心來烹煮佳餚。改造後會是什麼樣貌？
改造後因中性的色系以及開放式的格局明亮度三級跳，結合了木質用餐區，嶄新的廚房更符合年輕夫妻的需求。廚房貼著牆面為一字型，轉角處則規劃成收納廚房家電用品的地方，整體動線簡潔有力。此外，廚房所設的置頂櫃也提供使用者大量的儲物空間。
有頂樓的台北老公寓
這間老屋的改造重點之一便是避免沿用舊有的管路，而當你看到改造前的樣貌，你應該不難明白為什麼設計師會選擇這樣做。老屋的各個角落都過於老舊，不實用外也十分過時。
為了讓屋主可以享有開闊的烹煮空間，設計師將廚房改成白色Ｌ型廚房，從左到右為熱爐 切菜 洗菜的動線，十分順暢。此外，設計師搭配了明亮的燈光設計，甩開原本陰暗無光的樣貌。
台北二十年老屋
二十年的老屋看起來比屋齡還老，廚房裏頭缺乏完善的收納規劃，因此物品散落在各個角落，非常不美觀。設計師會怎麼做，才能讓屋主擁有更為實用美麗的廚房呢？
果仁室內裝修設計的專家們希望賦予老屋現代都會感，所以廚房區以玻璃加木框的拉門隔開。這樣的方式除了可以在做料理時隔絕油煙外露，同時也能讓烹調區既開放又獨立。廚房本身搭配淺色石材與木頭地板，給人通透舒爽的感覺。
市中心鬧區的老屋
原本的大樓屋齡老舊，成為設計工程上最大的難題，同時動線也不符合年輕屋主的需求。瞧瞧改造前的廚房，那復古的磁磚以及斑駁的地板都讓人感到觸目驚心！一起看設計師會怎麼做！
由於整個家的設計主旨為鄉村風，所以專家們用綠色的磁磚搭配黃色室內門，再加上花磚牆面，整體風格非常活潑有生氣，一改原本黯淡的樣貌。由於廚房的面積不是很大，因此選擇一字型的廚櫃，雖然說尺寸不大但是卻能滿足屋主的需求。
台北黃金單身漢的老公寓
這個案例為黃金單身漢即將迎接兩人世界，特地委託設計師進行改造工程。原本的公寓裏頭結構狀態還不錯，但也是缺乏裝潢與收納設計。改造前的廚房地面物品散落，畫面看起來不整潔。
改造後的廚房太明亮了！黑色檯面配上白色的櫃體與冰箱，讓人感覺非常清爽舒適。一邊設為家電區，一邊設為烹煮洗滌區，動線明確更便利。
台北二十年老屋
二十年的老屋原本毫無設計感可言，設計師利用淺色調以及木頭元素塑造北歐風情，解決了美觀性的問題，大容量的系統櫃也讓所有鍋具用品都能整齊擺放好。在改造後的廚房內，應該每天都能開心做菜吧？！
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