老舊廚房不給力！７個魅力無極限的改造案

廚房有灶神，假如這個區塊亂糟糟，需要在此做料理的人不省心外，也會影響家中的整個氣場。在進行老屋翻修的時候，設計師會依照使用者的習慣與需求做規劃，如果是改造廚房的話，家中會下廚的人數有多少，平常鍋具餐具多不多… 等因素都會列入考量。

這次的專案要為正愁著要改造廚房的你帶來 7 個魅力無極限的廚房改造案，這些案例中的廚房改造前真的會亂到讓你倒胃口，更別說要進去下廚了。令人慶幸的是，在眾多設計師的努力下，令人不想靠近的烹煮空間變得更有魅力。接下來就一塊欣賞這些案例吧！