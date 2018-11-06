再見戰鬥澡！５個令人耳目一新的浴室翻新實例

哪一個居家領域讓你最有＂清潔溜溜＂的感覺呢？能讓你洗淨一身疲憊與髒汙的浴室絕對是正解！台灣早期多數的浴室乾溼不分離，並且有陰暗無光的問題；沒有自然光也沒有新鮮空氣，這樣的空間很容易成為黴菌的孳生地帶。

時至今日，當屋主們在整頓老屋的時候，通常會希望將浴室設計成乾濕分離，並且加強置物的機能。接下來的點子簿將要介紹五個台灣老舊浴室的翻新實例，這些沐浴空間在整理前有上述的毛病，而在設計師的努力下，搖身一變成為兼具美感與實用性的紓壓場域。

若你家的浴室還是趕不上時代，讓你常常只想洗戰鬥澡的話，現在就一塊探索這五個浴室翻修實例找靈感吧！