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再見戰鬥澡！５個令人耳目一新的浴室翻新實例

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
老舊房屋新改造, 坤儀室內裝修設計有限公司 坤儀室內裝修設計有限公司
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哪一個居家領域讓你最有＂清潔溜溜＂的感覺呢？能讓你洗淨一身疲憊與髒汙的浴室絕對是正解！台灣早期多數的浴室乾溼不分離，並且有陰暗無光的問題；沒有自然光也沒有新鮮空氣，這樣的空間很容易成為黴菌的孳生地帶。

時至今日，當屋主們在整頓老屋的時候，通常會希望將浴室設計成乾濕分離，並且加強置物的機能。接下來的點子簿將要介紹五個台灣老舊浴室的翻新實例，這些沐浴空間在整理前有上述的毛病，而在設計師的努力下，搖身一變成為兼具美感與實用性的紓壓場域。

若你家的浴室還是趕不上時代，讓你常常只想洗戰鬥澡的話，現在就一塊探索這五個浴室翻修實例找靈感吧！

實例一：浴室改造前

市區45年老屋華麗轉身 恬靜鄉村風, Color-Lotus Design Color-Lotus Design
Color-Lotus Design

市區45年老屋華麗轉身 恬靜鄉村風

Color-Lotus Design
Color-Lotus Design
Color-Lotus Design

位在市中心鬧區的45年老屋年事已高，老舊的設備與結構是設計工程最大的難題，同時屋內的風格也十分過時，無法滿足年輕屋主的取向。浴室翻新之前色系搭配與流行大脫節，陰暗的空間即使有浴缸也令人不想在此久待。

實例一：浴室改造後

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Color-Lotus Design

市區45年老屋華麗轉身 恬靜鄉村風

Color-Lotus Design
Color-Lotus Design
Color-Lotus Design

浴室延續了主要公共領域的鄉村風設計主旨，以陶土瓷磚地板呈現出南歐的質樸情調，接著再搭配鮮藍色的牆面，以及藍白的淋浴間磁磚牆，讓改造後的浴室多情萬種。

實例二：浴室改造前後

清晨的萊特-老屋翻新變身現代簡約居所, 酒窩設計有限公司 Dimple Interior Design 酒窩設計有限公司 Dimple Interior Design
酒窩設計有限公司 Dimple Interior Design

清晨的萊特-老屋翻新變身現代簡約居所

酒窩設計有限公司 Dimple Interior Design
酒窩設計有限公司 Dimple Interior Design
酒窩設計有限公司 Dimple Interior Design

三十年中古屋的浴室改造前有復古的花磚，雖然別有一番情調，但是長年使用後難免有去不掉的污漬，畫面看起來不美觀。此外，改造前乾溼完全不分離，對於使用者來說是大的困擾。

為了提供屋主更佳的生活舒適性，設計師選用進口瓷磚以及現代化的衛浴設備，將浴室改造成簡約時尚的舒適空間。馬桶的牆面上釘了小格子，可以是收納也能是展示架。

實例三：浴室改造前

約40年廁所改造前 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造前

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

四十年的老屋浴室同樣有美麗的花磚，然而四處皆以有破損的情形，浴缸更是老舊到令人不忍直視。設計師會怎麼做，讓浴室更為便利好用呢？讓我們往下看！

實例三：浴室改造後

約40年廁所改造後 澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

約40年廁所改造後

澄嶧空間設計
澄嶧空間設計
澄嶧空間設計

使用白色搭配灰色，同時設置了獨立的淋浴間，改造後的浴室畫面清新明亮，令人心情立刻好了五倍。雖然浴室已經設有小窗，設計師還是增加抽風系統，讓屋主清理時更輕鬆。

實例四：浴室改造後

老舊房屋新改造, 坤儀室內裝修設計有限公司 坤儀室內裝修設計有限公司
坤儀室內裝修設計有限公司

老舊房屋新改造

坤儀室內裝修設計有限公司
坤儀室內裝修設計有限公司
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三十年的三十坪老屋各處皆殘舊不堪，浴室也不例外。白色的磁磚不再亮麗，浴缸的尺寸也令人很尷尬。

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實例四：浴室改造後

老舊房屋新改造, 坤儀室內裝修設計有限公司 坤儀室內裝修設計有限公司
坤儀室內裝修設計有限公司

老舊房屋新改造

坤儀室內裝修設計有限公司
坤儀室內裝修設計有限公司
坤儀室內裝修設計有限公司

設計師決定賦予浴室暖色調性，並且以寬敞的淋浴間取代浴缸，而大容量的洗手台櫃也能滿足屋主的儲物需求。

實例五：浴室改造前後

三重王宅, 隹設計 ZHUI Design Studio 隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

三重王宅

隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

位於三重的三十年老公寓廁所非常黯淡，而紫色的洗手台與浴缸更是只有減分作用。由於浴室的面積不大，設計師特地選用淺色瓷磚，同時換上更大的浴缸，同時還設有淋浴間；由於淋浴間與浴缸跟其他盥洗區域分開，因此也不會有四處溼答答的問題。

看完這五個浴室改造專案，你是不是也感受到設計的威力呢？

延伸閱讀：跟潮濕發霉說不! 6 個浴室沒對外窗的解決方案

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