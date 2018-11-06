再見戰鬥澡！５個令人耳目一新的浴室翻新實例

哪一個居家領域讓你最有＂清潔溜溜＂的感覺呢？能讓你洗淨一身疲憊與髒汙的浴室絕對是正解！台灣早期多數的浴室乾溼不分離，並且有陰暗無光的問題；沒有自然光也沒有新鮮空氣，這樣的空間很容易成為黴菌的孳生地帶。
時至今日，當屋主們在整頓老屋的時候，通常會希望將浴室設計成乾濕分離，並且加強置物的機能。接下來的點子簿將要介紹五個台灣老舊浴室的翻新實例，這些沐浴空間在整理前有上述的毛病，而在設計師的努力下，搖身一變成為兼具美感與實用性的紓壓場域。
若你家的浴室還是趕不上時代，讓你常常只想洗戰鬥澡的話，現在就一塊探索這五個浴室翻修實例找靈感吧！
位在市中心鬧區的45年老屋年事已高，老舊的設備與結構是設計工程最大的難題，同時屋內的風格也十分過時，無法滿足年輕屋主的取向。浴室翻新之前色系搭配與流行大脫節，陰暗的空間即使有浴缸也令人不想在此久待。
浴室延續了主要公共領域的鄉村風設計主旨，以陶土瓷磚地板呈現出南歐的質樸情調，接著再搭配鮮藍色的牆面，以及藍白的淋浴間磁磚牆，讓改造後的浴室多情萬種。
三十年中古屋的浴室改造前有復古的花磚，雖然別有一番情調，但是長年使用後難免有去不掉的污漬，畫面看起來不美觀。此外，改造前乾溼完全不分離，對於使用者來說是大的困擾。
為了提供屋主更佳的生活舒適性，設計師選用進口瓷磚以及現代化的衛浴設備，將浴室改造成簡約時尚的舒適空間。馬桶的牆面上釘了小格子，可以是收納也能是展示架。
四十年的老屋浴室同樣有美麗的花磚，然而四處皆以有破損的情形，浴缸更是老舊到令人不忍直視。設計師會怎麼做，讓浴室更為便利好用呢？讓我們往下看！
使用白色搭配灰色，同時設置了獨立的淋浴間，改造後的浴室畫面清新明亮，令人心情立刻好了五倍。雖然浴室已經設有小窗，設計師還是增加抽風系統，讓屋主清理時更輕鬆。
三十年的三十坪老屋各處皆殘舊不堪，浴室也不例外。白色的磁磚不再亮麗，浴缸的尺寸也令人很尷尬。
設計師決定賦予浴室暖色調性，並且以寬敞的淋浴間取代浴缸，而大容量的洗手台櫃也能滿足屋主的儲物需求。
位於三重的三十年老公寓廁所非常黯淡，而紫色的洗手台與浴缸更是只有減分作用。由於浴室的面積不大，設計師特地選用淺色瓷磚，同時換上更大的浴缸，同時還設有淋浴間；由於淋浴間與浴缸跟其他盥洗區域分開，因此也不會有四處溼答答的問題。
看完這五個浴室改造專案，你是不是也感受到設計的威力呢？