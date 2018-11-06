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你也是愛喝茶的台灣人？16 種茶迷必備的品茗空間

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台灣早期為農耕社會，對於當時辛勤工作的農民們來說，茶是休息時解渴的好夥伴。台灣農民常會在田埂上放著大茶壺，在停下手邊工作的時候，休息喝茶同時也跟彼此聊聊天。隨著時間的推進，喝茶也演變成為另一種文化。台灣的年輕人熱愛茶類的手搖杯飲料，然而卻鮮少購入茶具茶葉，在家中自己泡茶來喝。

近年來許多熱愛茶文化的青年們開始推廣泡茶喝茶，以較為新穎的方式包裝呈現，讓這個生活習慣不僅是爸爸那代人的專利，將這美好的傳統傳承下去。假如說你或是家人總會在飯後聚在一塊“喝一杯”，利用泡茶喝茶的時間與彼此分享內心話，這本點子簿將要為你介紹 16 種茶迷必備的品茗空間。不論是窗邊一角，或者是鋪上榻榻米墊的和室，你都能找到符合你需求的品茗空間。

1. 獨樂樂或是眾樂樂？

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家，就是最真實的美好｜百葉簾．蜂巢簾（空間構成：HAO Design 好室設計）

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美麗的綠色拉門背後藏著的是淡雅的榻榻米空間，寬敞的面積可以容納多位家族成員與訪客。在這樣的空間裡頭，你可以選擇獨樂或眾樂、喧鬧或寂靜，依照情境的分別與當下的心情，感受品茗的美好片刻。

優雅的氛圍讓品茗時光格外動人

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2. 木頭長桌

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原木的溫潤感包圍著置身在其中的人們，牆邊的展示架將典雅的茶具們清楚呈現，此時此刻只有茶的陪伴。

3. 復古風情

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帶有台灣早期住宅的復古特色，坐在單人扶手椅上品茶配小點，所有的煩惱皆已拋到九霄雲外。

4. 沈靜的品茗空間

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淺灰色系的水泥牆面配上不同紋理的木頭材質，品茗空間裡頭瀰漫著沈靜的氣息，更能將專注力放在茶與對話中。

5. 私密角落

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倚著窗戶自在地伸直雙腿，在蘭花相伴之下泡茶喝茶，私密又溫馨。

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6. 全木空間

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全木的開闊空間有著傳統的燒水設備，時光彷彿回到了過去。

7. 有景相伴

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和室的大片落地窗讓人飽覽外頭景緻，即使一人在此泡茶品茗也不感孤寂。

8. 多變的空間

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呈現出樹木的原始紋路與樣貌的長桌帶有強烈東方氣息，然而身旁的大理石牆與幾何隔櫃皆帶有不同的風格，多變的樣貌讓喝茶的時光更為多采多姿。

9. 沈穩低調

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永和徐宅

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與書房作結合的多功能空間在窗邊設有喝茶區，或坐或躺皆無妨。

10. 沙發後

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在沙發後規劃成有木頭地板的多功能區塊，可以看書也能喝茶，或是兩者同步進行都可。

11. 凝視彼此

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窗邊的雙人雅座讓兩人能凝視彼此，以茶傳情。

12. 窗邊的泡茶區

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臥室窗邊以ㄇ字形木頭座椅打造出小小的泡茶區，在陽光的沐浴下更有溫度。

13. 東方情懷

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不僅僅是榻榻米墊，牆面上的水墨畫也訴說著東方情懷。

14. 身兼臥榻

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窗邊的座椅能是泡茶區也能是臥榻區，身兼二職機能更多元。

15. 東方風情

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黑色的長桌沉穩卻氣派，屏風與山水潑墨畫古典優雅，被東方風情環繞之下，品茗時間也更有味道。

16. 現代高貴

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亮面的長桌搭配造型吊燈，在現代高貴的空間裏頭喝杯茶，心情開闊。

延伸閱讀：15 款點亮餐廳的美麗餐桌設計

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