你也是愛喝茶的台灣人？16 種茶迷必備的品茗空間

台灣早期為農耕社會，對於當時辛勤工作的農民們來說，茶是休息時解渴的好夥伴。台灣農民常會在田埂上放著大茶壺，在停下手邊工作的時候，休息喝茶同時也跟彼此聊聊天。隨著時間的推進，喝茶也演變成為另一種文化。台灣的年輕人熱愛茶類的手搖杯飲料，然而卻鮮少購入茶具茶葉，在家中自己泡茶來喝。

近年來許多熱愛茶文化的青年們開始推廣泡茶喝茶，以較為新穎的方式包裝呈現，讓這個生活習慣不僅是爸爸那代人的專利，將這美好的傳統傳承下去。假如說你或是家人總會在飯後聚在一塊“喝一杯”，利用泡茶喝茶的時間與彼此分享內心話，這本點子簿將要為你介紹 16 種茶迷必備的品茗空間。不論是窗邊一角，或者是鋪上榻榻米墊的和室，你都能找到符合你需求的品茗空間。