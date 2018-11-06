你也是愛喝茶的台灣人？16 種茶迷必備的品茗空間

台灣早期為農耕社會，對於當時辛勤工作的農民們來說，茶是休息時解渴的好夥伴。台灣農民常會在田埂上放著大茶壺，在停下手邊工作的時候，休息喝茶同時也跟彼此聊聊天。隨著時間的推進，喝茶也演變成為另一種文化。台灣的年輕人熱愛茶類的手搖杯飲料，然而卻鮮少購入茶具茶葉，在家中自己泡茶來喝。
近年來許多熱愛茶文化的青年們開始推廣泡茶喝茶，以較為新穎的方式包裝呈現，讓這個生活習慣不僅是爸爸那代人的專利，將這美好的傳統傳承下去。假如說你或是家人總會在飯後聚在一塊“喝一杯”，利用泡茶喝茶的時間與彼此分享內心話，這本點子簿將要為你介紹 16 種茶迷必備的品茗空間。不論是窗邊一角，或者是鋪上榻榻米墊的和室，你都能找到符合你需求的品茗空間。
美麗的綠色拉門背後藏著的是淡雅的榻榻米空間，寬敞的面積可以容納多位家族成員與訪客。在這樣的空間裡頭，你可以選擇獨樂或眾樂、喧鬧或寂靜，依照情境的分別與當下的心情，感受品茗的美好片刻。
原木的溫潤感包圍著置身在其中的人們，牆邊的展示架將典雅的茶具們清楚呈現，此時此刻只有茶的陪伴。
倚著窗戶自在地伸直雙腿，在蘭花相伴之下泡茶喝茶，私密又溫馨。
和室的大片落地窗讓人飽覽外頭景緻，即使一人在此泡茶品茗也不感孤寂。
呈現出樹木的原始紋路與樣貌的長桌帶有強烈東方氣息，然而身旁的大理石牆與幾何隔櫃皆帶有不同的風格，多變的樣貌讓喝茶的時光更為多采多姿。
與書房作結合的多功能空間在窗邊設有喝茶區，或坐或躺皆無妨。
在沙發後規劃成有木頭地板的多功能區塊，可以看書也能喝茶，或是兩者同步進行都可。
臥室窗邊以ㄇ字形木頭座椅打造出小小的泡茶區，在陽光的沐浴下更有溫度。
不僅僅是榻榻米墊，牆面上的水墨畫也訴說著東方情懷。
窗邊的座椅能是泡茶區也能是臥榻區，身兼二職機能更多元。
亮面的長桌搭配造型吊燈，在現代高貴的空間裏頭喝杯茶，心情開闊。
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