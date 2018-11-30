雲峰國際商務中心，三款特色獨具的辦公室設計

隨著新創公司如雨後春筍般冒出，辦公室的設計也開始跳脫傳統的框架，展現年輕一代的鮮明特色與活力。今日所要介紹的專案融合了三個不同款的辦公室設計，業主有別於常見的產業經營模式，以租借新創公司辦公空間為主要公司產品，旗下有坐落於北部各地的數個場地。業主委託司《司創仁和匯鉅設計有限公司》為其中的三個出租辦公室做室內裝潢，而各個館內都有其個體性，共通點則是給人年輕創新的感受，並且明亮無壓迫感。對於商業空間設計有興趣的你，現在就一塊欣賞這三款特色獨具的工作空間吧!
第一個辦公空間名為「聚峰館」，入口大門以仿石紋美耐板與大樓原有磁磚配色連成一氣，打造出簡單卻大氣的個性。
館內則融合了工業風與自然風，將兩種顏色及質感不同的風格完美融合，使其更具層次及變化性，木作的元素加上做為整館主旨的紙飛機造型，象徵著能成為承租的房客乘載夢想之起點。
以全玻璃包圍的會議室空間刷黑板漆，讓牆面增加功能性，打造無限創意的發揮空間。玻璃的材質讓通透感更佳，符合新一代的取向。
想要擁有更多隱私的時候，可以輕鬆地拉下簾幕。會議室內擺放灰色長桌與同色調的座椅，營造出簡約時尚的空間個性。
設計師將走道加寬讓空間更加寬敞、無壓迫感。抬頭一看可見到設計師以紙飛機造型訴說公司理念，同時也讓平凡的廊道更有特色。建材使用防火、無毒、低甲醛之材料，對於環境與人來說都十分友善。為了讓每個空間內都擁有自然光，設計師裝上大量玻璃帷幕，而全館空調設備設置智慧計時系統，大幅減少用電量，打造智能節電、友善無毒環境。
此館以美式Google風作為設計主軸，入口的主牆以灰階線條作為基底，搭配上多樣化的色塊呈現穩重又活潑之感。
館內則局部使用紅磚壁紙營造出工業風復古元素，加寬走道，使空間更加寬敞、無壓迫感。此館的各個辦公室的門皆使用不同色塊，呼應著入口處的設計主旨，也讓不同公司的人員更好識別。
剛才介紹的館內會議室走灰調簡約路線，而此館則是以斜腳桌搭配鮮綠座椅，淺色調的空間裏頭簡單卻有活潑氣息。
除了色塊門，走廊的地板也以顏色做出不同變化，天花板則以黑色塑造出強烈的個性。
最後這間辦公室以輕工業風作為設計主軸，入口處的黃光打在公司招牌上，散發溫暖調性。
入口主牆以藍曬圖設計活化空間，偏向淺色暖調性的空間有了主視覺。
如同前兩館一樣，此館的走廊也加寬，給人通透開闊之感。建材同樣選擇無毒材料，創造出對人與環境皆友善的辦公空間。此館的工作室門使用木質，搭配上白與黑後清新中又不失創業的堅定個性。
走廊天花上設置黑色吊燈，成為空間內最搶眼的工業風元素。
設計師藉由不同的設計風格，利用這三種辦公室的裝潢帶出新創人的創意與決心，令人再次感受到設計的魔力。
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