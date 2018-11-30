雲峰國際商務中心，三款特色獨具的辦公室設計

隨著新創公司如雨後春筍般冒出，辦公室的設計也開始跳脫傳統的框架，展現年輕一代的鮮明特色與活力。今日所要介紹的專案融合了三個不同款的辦公室設計，業主有別於常見的產業經營模式，以租借新創公司辦公空間為主要公司產品，旗下有坐落於北部各地的數個場地。業主委託司《司創仁和匯鉅設計有限公司》為其中的三個出租辦公室做室內裝潢，而各個館內都有其個體性，共通點則是給人年輕創新的感受，並且明亮無壓迫感。對於商業空間設計有興趣的你，現在就一塊欣賞這三款特色獨具的工作空間吧!