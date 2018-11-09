台中的平凡老屋翻新，北歐風的高收納住宅

住在老屋裡頭的你，是否曾經坐在沙發上，看著居家雜誌的圖片一邊想著「以後我家要用這樣」？對於這樣的你來說，當有一天你真的要開始翻修老屋了，會希望最後的成品是什麼樣的呢？這次的專案位在台中，是一間平凡無奇的老屋，因此屋主特地委託《圓方空間設計》，希望專業的室內設計團隊能打造出具有高收納的北歐風住家空間。
《圓方空間設計》深知一打開門迎面而來是自己心目中家的樣子，那種感覺是多麼地愉悅舒服，所以在幫客人規劃設計前，一定會先經過細心溝通討論，了解屋主真正喜歡的風格。這次專家們以北歐風作為設計主軸，配上屋主精選的家具，完美地將老屋打造成屋主心中的理想樣貌。
究竟改造前後的老屋是什麼樣子呢？一塊往下看！
改造前的老屋基本上結構與牆面狀態都不差，少的就是符合屋主需求的收納以及設計風格。比方說客廳裏頭的磁磚地面，以及不高的天花板上的吊扇都不符合現代人對於空間所期待的美感。
翻新的後的客廳沐浴在和煦的自然光中，木質的電視矮櫃以及牆面上的層板皆是塑造北歐風的最佳推手，而淺色系的木頭地板更是讓人親和力十足，似乎在上面打滾都行呢。
小空間不需要厚實的隔間，利用格柵以及矮櫃，便能在增添美感與機能性的同時，也簡單劃分出區域。而格柵設計其實還將鞋櫃與穿鞋椅融合，玄關更顯獨特有品味。
從這張圖可以看出屋主對於色調搭配的用心。牆邊的小柱漆上了灰藍色，搭配了展現森林感色調的坐墊，清爽乾淨的畫面不失一些俏皮的元素。此外，窗台櫃的設計，補足了原本空間的小缺點。讓視覺有層次感外兼具收納的實用功能。
沙發區擺放灰色L型沙發，搭配木質的咖啡桌，呈現北歐風的原始純粹。灰藍色的沙發牆面襯托沙發的質感，簡單地擺放一個相框，再以小植物點綴，客廳個性更為鮮活。藍灰色的背牆，與灰色的沙潑搭配的微妙微俏，淺木色的地板及櫃體中和了整個空間的視覺感。
為了提升家中的機能性，書房裏頭擺放了大面積的牆面置物櫃，書桌上方也設有木頭書櫃。由於綠色有助於提升專注力，同時也可以呼應北歐風的森林元素，因此設計師將其中一面牆漆成帶藍的淺綠色，書房給人零壓力的感覺。
帶有木紋節點紋路的板材，呈現優雅的森林感。書房內也有做窗台櫃，除了能收納也可以讓屋主偶爾開窗在此看書，看風景，讓眼睛放鬆心情也更自在。
餐廳的色系延續客廳的搭配，並且利用石材檯面的餐桌增添現代元素。以樹枝精心製作而成的吊燈細膩可愛，是餐廳裏頭十分獨特的品項。此區的牆面還設有白色櫃體，機能齊全。
設計師將傳統的衛浴改為實用的乾溼分離，帶點暖色系的淡粉橘磁磚，毫無磁磚常給人的冰冷感。此外淋浴間的玻璃牆讓視覺能穿透，小浴室看起來更通透。