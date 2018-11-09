台中的平凡老屋翻新，北歐風的高收納住宅

住在老屋裡頭的你，是否曾經坐在沙發上，看著居家雜誌的圖片一邊想著「以後我家要用這樣」？對於這樣的你來說，當有一天你真的要開始翻修老屋了，會希望最後的成品是什麼樣的呢？這次的專案位在台中，是一間平凡無奇的老屋，因此屋主特地委託《圓方空間設計》，希望專業的室內設計團隊能打造出具有高收納的北歐風住家空間。

《圓方空間設計》深知一打開門迎面而來是自己心目中家的樣子，那種感覺是多麼地愉悅舒服，所以在幫客人規劃設計前，一定會先經過細心溝通討論，了解屋主真正喜歡的風格。這次專家們以北歐風作為設計主軸，配上屋主精選的家具，完美地將老屋打造成屋主心中的理想樣貌。

究竟改造前後的老屋是什麼樣子呢？一塊往下看！