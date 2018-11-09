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台中的平凡老屋翻新，北歐風的高收納住宅

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【住家】北歐風的質感美學, 圓方空間設計 圓方空間設計 客廳 合板 Wood effect
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住在老屋裡頭的你，是否曾經坐在沙發上，看著居家雜誌的圖片一邊想著「以後我家要用這樣」？對於這樣的你來說，當有一天你真的要開始翻修老屋了，會希望最後的成品是什麼樣的呢？這次的專案位在台中，是一間平凡無奇的老屋，因此屋主特地委託《圓方空間設計》，希望專業的室內設計團隊能打造出具有高收納的北歐風住家空間。

《圓方空間設計》深知一打開門迎面而來是自己心目中家的樣子，那種感覺是多麼地愉悅舒服，所以在幫客人規劃設計前，一定會先經過細心溝通討論，了解屋主真正喜歡的風格。這次專家們以北歐風作為設計主軸，配上屋主精選的家具，完美地將老屋打造成屋主心中的理想樣貌。

究竟改造前後的老屋是什麼樣子呢？一塊往下看！

客廳改造前

客廳施工前 圓方空間設計
圓方空間設計

客廳施工前

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

改造前的老屋基本上結構與牆面狀態都不差，少的就是符合屋主需求的收納以及設計風格。比方說客廳裏頭的磁磚地面，以及不高的天花板上的吊扇都不符合現代人對於空間所期待的美感。

客廳改造前

客廳施工前 圓方空間設計
圓方空間設計

客廳施工前

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

客廳改造後會是什麼樣子呢？讓我們揭開它的面紗吧！

客廳改造後

木質風格的舒適感 圓方空間設計 客廳 合板 Wood effect 客廳,北歐風,室內設計,木質,deco,油漆,配色
圓方空間設計

木質風格的舒適感

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

翻新的後的客廳沐浴在和煦的自然光中，木質的電視矮櫃以及牆面上的層板皆是塑造北歐風的最佳推手，而淺色系的木頭地板更是讓人親和力十足，似乎在上面打滾都行呢。

客廳改造後

玄關的空間運用 圓方空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 合板 Wood effect 玄關,鞋櫃
圓方空間設計

玄關的空間運用

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

小空間不需要厚實的隔間，利用格柵以及矮櫃，便能在增添美感與機能性的同時，也簡單劃分出區域。而格柵設計其實還將鞋櫃與穿鞋椅融合，玄關更顯獨特有品味。

客廳改造後

實用感十足的窗台櫃 圓方空間設計 客廳 合板 Blue 窗台櫃,系統櫃
圓方空間設計

實用感十足的窗台櫃

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

從這張圖可以看出屋主對於色調搭配的用心。牆邊的小柱漆上了灰藍色，搭配了展現森林感色調的坐墊，清爽乾淨的畫面不失一些俏皮的元素。此外，窗台櫃的設計，補足了原本空間的小缺點。讓視覺有層次感外兼具收納的實用功能。

客廳改造後

藍灰色的沉穩空間 圓方空間設計 客廳 合板 Blue 客廳,客廳顏色,油漆選色
圓方空間設計

藍灰色的沉穩空間

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

沙發區擺放灰色L型沙發，搭配木質的咖啡桌，呈現北歐風的原始純粹。灰藍色的沙發牆面襯托沙發的質感，簡單地擺放一個相框，再以小植物點綴，客廳個性更為鮮活。藍灰色的背牆，與灰色的沙潑搭配的微妙微俏，淺木色的地板及櫃體中和了整個空間的視覺感。

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書房改造前

書房施工前 圓方空間設計
圓方空間設計

書房施工前

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

書房改造前與客廳風格一致，淡而無味的空間會變成什麼樣子？

書房改造後

書房中的綠視野 圓方空間設計 書房/辦公室 合板 Green 油漆選色,書房,辦公室,北歐風,綠色
圓方空間設計

書房中的綠視野

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

為了提升家中的機能性，書房裏頭擺放了大面積的牆面置物櫃，書桌上方也設有木頭書櫃。由於綠色有助於提升專注力，同時也可以呼應北歐風的森林元素，因此設計師將其中一面牆漆成帶藍的淺綠色，書房給人零壓力的感覺。

帶有木紋節點紋路的板材，呈現優雅的森林感。書房內也有做窗台櫃，除了能收納也可以讓屋主偶爾開窗在此看書，看風景，讓眼睛放鬆心情也更自在。

臥室改造前

主臥施工前 圓方空間設計
圓方空間設計

主臥施工前

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

臥室應該要給人溫暖且舒適的感覺，然而改造前的臥房給人單調沉悶之感。

臥室改造後

量身打造的系統櫃 圓方空間設計 臥室 合板 Wood effect 系統櫃,衣櫃,北歐風
圓方空間設計

量身打造的系統櫃

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

設計師在改造後的臥室角落放置衣空間大小，以及屋主需求的衣櫥系統櫃，門的背後有抽屜也有掛衣區，機能齊全。

臥室改造後

溫暖舒服的臥室 圓方空間設計 臥室 合板 Pink 臥室,系統櫃,油漆選色
圓方空間設計

溫暖舒服的臥室

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

臥室主牆選用帶灰的粉色，讓臥室顯得有朝氣又不過於公主感太重。至於對女主人來說非常重要的梳妝台，設計師選擇能與整體空間色系搭配的款式。

餐廳改造前也跟其他區域一樣平淡無奇

餐廳施工前 圓方空間設計
圓方空間設計

餐廳施工前

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

餐廳改造後

【住家】北歐風的質感美學, 圓方空間設計 圓方空間設計 餐廳 合板 Blue
圓方空間設計

【住家】北歐風的質感美學

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

餐廳的色系延續客廳的搭配，並且利用石材檯面的餐桌增添現代元素。以樹枝精心製作而成的吊燈細膩可愛，是餐廳裏頭十分獨特的品項。此區的牆面還設有白色櫃體，機能齊全。

餐廳改造後

【住家】北歐風的質感美學, 圓方空間設計 圓方空間設計 餐廳 合板 Blue
圓方空間設計

【住家】北歐風的質感美學

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

餐廳的牆面裝了一台電視，這樣的設計更符合現代人用餐的習慣。

衛浴改造前

衛浴施工前照片 圓方空間設計
圓方空間設計

衛浴施工前照片

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

改造前的浴室裡頭十分暗淡，牆面的瓷磚與收納層架都十分過時

衛浴改造後

乾溼分離浴室 圓方空間設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 Pink 浴室,乾溼分離,磁磚
圓方空間設計

乾溼分離浴室

圓方空間設計
圓方空間設計
圓方空間設計

設計師將傳統的衛浴改為實用的乾溼分離，帶點暖色系的淡粉橘磁磚，毫無磁磚常給人的冰冷感。此外淋浴間的玻璃牆讓視覺能穿透，小浴室看起來更通透。

延伸閱讀：老屋翻新: 5 個台灣老舊公寓的驚人改造實例

老舊廚房不給力！７個魅力無極限的改造案
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