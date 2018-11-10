高雄鼓山老公寓翻新，含木質封閉式陽台

改造老公寓不是一件簡單的事情，需要對的設計師與施工團隊，才能讓新生命更為符合你的期待。這次的專案位在高雄鼓山，由擁有設計與工程經驗的《奕禾軒 空間規劃 /工程設計》負責進行翻修工程。專業的團隊施展了設計魔法，為老公寓注入現代風的青春洋溢氣息。為了讓老舊的小公寓可以更為開闊視線無阻礙，《奕禾軒》特地為臥室裝上鐵件玻璃拉門，讓各個居家空間無限串接，生活也更為無藩籬。除了室內空間，洋溢木頭質感的封閉式陽台也是一大特色之一。喜歡開放式格局以及現代風設計的你，現在就一塊探索更多細節！