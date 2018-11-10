高雄鼓山老公寓翻新，含木質封閉式陽台

改造老公寓不是一件簡單的事情，需要對的設計師與施工團隊，才能讓新生命更為符合你的期待。這次的專案位在高雄鼓山，由擁有設計與工程經驗的《奕禾軒 空間規劃 /工程設計》負責進行翻修工程。專業的團隊施展了設計魔法，為老公寓注入現代風的青春洋溢氣息。為了讓老舊的小公寓可以更為開闊視線無阻礙，《奕禾軒》特地為臥室裝上鐵件玻璃拉門，讓各個居家空間無限串接，生活也更為無藩籬。除了室內空間，洋溢木頭質感的封閉式陽台也是一大特色之一。喜歡開放式格局以及現代風設計的你，現在就一塊探索更多細節！
一進到客廳的區塊，我們立刻被那明亮且寬敞的空間吸引。文化石鋪設而成的牆面別緻且迷人，與鐵件玻璃的電視牆呈現兩種質感。天花板燈泡裝置處的黑色與白色形成對比，也呼應了鐵件的黑。
從這個角度看過去，可以發現室內的視覺無阻礙。坐在客廳裏頭能查看各領域的動態，而專家特地選擇了與鐵件玻璃牆呼應的咖啡桌，是十分獨特的小細節。
客廳電視櫃以木頭搭配石材，為明亮的客廳增添一點溫暖調性。
玄關區設有可以擺放鑰匙與日常常用品的櫃體，此區塊也因玄關櫃的造型帶有淡淡的日式禪風氣息。
接著走進餐廳與廚房區，你可以看到專家選擇將這兩區整合在一塊，而用餐區旁則有大片的玻璃窗，因此可以在明亮的環境下享受美味佳餚。此外玻璃窗下半部選用霧面材質，提升此區的隱密性。
全白的書房區十分開闊，而選用的牆面櫃體則呈現北歐風的味道，讓在此閱讀或工作的家庭成員可以備感舒適。
與一般的住宅大相逕庭，設計師選擇用鐵件拉門作為隔間方式，面積不大的臥室也因此不顯狹小。主臥室裡頭還設有大型衣櫃，置頂的設計讓儲物機能更棒。
此區也以淺色系加上木頭為主，但是床頭牆面特地漆上草綠色，點亮空間的同時也讓臥室裡頭帶有北歐森林感。
灰色系的浴室裡頭社有幾何形的淋浴間，這樣的形狀讓沖澡的空間更大，生活舒適性也更好。
封閉式的陽台比起開放式陽台更安全，也能防止吸取到被汙染的空氣。設計師為了讓屋主能在此感受自然的魅力，特地將牆面鋪上木板，打造出原汁原味的戶外綠洲。