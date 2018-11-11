嘉義中埔 81 坪自建防震別墅，可打造空中花園的雙塔建築

台灣的氣候潮濕，常有颱風侵襲並且地震頻繁發生，所以在自建別墅的時候，在考慮房屋造型之前，安全性是最重要的考量。如果你想要蓋一間透氣的防震住宅，交給經驗豐富的專家最可靠！這次的自建別墅專案位在嘉義中埔，由在地的自建施工專家安居住宅用心打造而成。
安居住宅精攻於防震的住宅，這次專家們在設計上改採用EK方管 ，方管非C型鋼，並使用雙層防火水泥板牆，防火兼具防震，讓住宅本身更為安全牢固。半傾斜屋頂也可讓屋主利用，打造空中花園種有機蔬果。有興趣自建屋的你，現在就一塊跟我們看看房子的造型與細節吧！
這個建築物擁有125平方米半斜屋頂，若是蓋RC屋頂，在不含鋼筋的情況下重量將會是 31.25公噸，非常的危險，因此專家改用EK方管而非C型鋼，並使用雙層防火水泥板牆，防火兼具防震，讓住宅更安全牢固。半傾斜屋頂也可讓屋主利用，打造空中花園種有機蔬果。
咖啡色的外觀在旁邊田園綠意襯托下更為顯眼，同時就像是呼應著土地的顏色與風味，非常適合鄉間的悠閒生活。此外，雙塔的設計更是讓房屋增添氣派感，在鄰里間格外出眾。
這間自建別墅最大的特色便是內部無樑柱，因此室內空間可以極大化，比RC多出7~8坪，這樣的特性讓屋主可以有更多室內面積可以使用，相當划算。
防水部分專家則採用FRP玻纖與彈泥防水布，使屋內透南風不返潮，不悶熱。這樣的特色對於身處在潮濕氣候的屋主來說，生活會更加舒適，非常貼心。
方管的形狀不同於Ｃ型鋼，可以讓房子更為堅固耐用。選擇這樣的素材，自建的獨棟屋更牢靠之餘壽命也更長，對於好不容易蓋一間屬於自己房子的屋主來說格外重要。
二樓屬於私領域，有三間睡房以及一個小客廳，而屋外的大面積陽臺則是讓家人享受戶外時光的絕佳場域。在陽台上種種花，生活也會更加愜意。
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