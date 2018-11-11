嘉義中埔 81 坪自建防震別墅，可打造空中花園的雙塔建築

台灣的氣候潮濕，常有颱風侵襲並且地震頻繁發生，所以在自建別墅的時候，在考慮房屋造型之前，安全性是最重要的考量。如果你想要蓋一間透氣的防震住宅，交給經驗豐富的專家最可靠！這次的自建別墅專案位在嘉義中埔，由在地的自建施工專家安居住宅用心打造而成。

安居住宅精攻於防震的住宅，這次專家們在設計上改採用EK方管 ，方管非C型鋼，並使用雙層防火水泥板牆，防火兼具防震，讓住宅本身更為安全牢固。半傾斜屋頂也可讓屋主利用，打造空中花園種有機蔬果。有興趣自建屋的你，現在就一塊跟我們看看房子的造型與細節吧！