台北 20 坪暗色調小公寓設計，沉穩寧靜的時尚空間

約莫 20 坪的小公寓披上暗色調的外衣，究竟會變得狹窄擁擠，還是更為寬敞有個性呢？這次我們要介紹的台北 20 坪小公寓由 SECOND Studio 規劃設計，專家與屋主夫妻倆人溝通討論後，發現他們特愛黑色調，因此決定用黑灰白等漸層方式做出整體的色彩調性。由於房內的天花板高度低，地板到樑的高度僅僅約莫 200 公分而已，因此設計師利用此特點將牆面做出兩種層次，將底層做成帶有延伸感的黑色。外層則使用灰色作為主色。此外，適時地運用白色，再搭配上燈光設計，暗色調的空間出乎意料地不給人壓迫感。現在就出發一起欣賞這間與眾不同的暗色調小公寓，一起感受跳脫框架的創意設計之美！
首先先讓我們參觀開放式的廚房與餐廳！設計師巧妙地利用中島隔出廚房與用餐區，不阻礙視線的同時又能區隔出這兩個場域。此外，白色系的廚房明亮有朝氣，配上淺色木材的餐桌後，多了一點生活的溫度。
接著讓我們退後幾步來到客廳區，從此區望向用餐區與廚房視覺無限延伸，沒有選擇厚實牆面隔間的手法讓小空間不擁塞。此外，從這個角度也能看到黑白灰三色的組合搭配，以黑作為底層色能讓暗色調的家絲毫不黯淡無光。
灰色的電視牆讓此區成為客廳的主要焦點，同時也捏塑出穩重的個性，而電視牆那原始純粹的面貌，更是符合現代簡約風的tone調。
沙發背牆選用淺灰色，並且同時延伸到其他區塊，視覺上空間更為和諧連貫。此外，這樣善用黑白灰的手法，也是讓暗色調小空間不被壓縮的好方法。
從這個角度可以看到餐廳旁有大片落地窗，因此白天時可在明亮的空間內做料理用餐，食慾也可大開。
電視牆與通往房間走道旁的牆面選用一樣的配色，一致性更強。
通往其他房間的走道無多餘的裝飾，因此視覺上格外寬敞無阻。浴室的門以白色做出反差，小公寓裏頭的層次格外分明。
臥室以及走道區以不同材質劃分出公私領域，究竟舒眠區裏頭會是什麼樣貌呢？
沉穩色調的臥室使用大量的黑色，但是在搭配白色天花以及美麗燈光後絲毫不顯小。
臥室設有大片落地窗，晨間時分沐浴在自然光下，更顯有朝氣。電視牆與旁邊的牆面使用白色系，點亮空間之餘也讓舒眠區裏頭延續外頭的色彩組合。
灰色調的乾濕分離浴室簡約而時尚，特別是搭配上金屬的元素更顯有未來感。雖然說家中面積不大，設計師還是滿足了屋主渴望浴缸的心願。在這樣簡約時尚的家裡頭，夫妻倆不僅能享受私密的兩人時光，也能呼朋引伴來此作客呢！