台北 20 坪暗色調小公寓設計，沉穩寧靜的時尚空間

約莫 20 坪的小公寓披上暗色調的外衣，究竟會變得狹窄擁擠，還是更為寬敞有個性呢？這次我們要介紹的台北 20 坪小公寓由 SECOND Studio 規劃設計，專家與屋主夫妻倆人溝通討論後，發現他們特愛黑色調，因此決定用黑灰白等漸層方式做出整體的色彩調性。由於房內的天花板高度低，地板到樑的高度僅僅約莫 200 公分而已，因此設計師利用此特點將牆面做出兩種層次，將底層做成帶有延伸感的黑色。外層則使用灰色作為主色。此外，適時地運用白色，再搭配上燈光設計，暗色調的空間出乎意料地不給人壓迫感。現在就出發一起欣賞這間與眾不同的暗色調小公寓，一起感受跳脫框架的創意設計之美！