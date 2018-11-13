桃園電梯大樓建築外觀，現代簡約風的美學設計

建築外觀設計的力量是什麼？不外乎就是營造美好的生活體驗吧？當建築物擁有美麗的面容，即使不進到室內也能讓路過的人們感受美學的力量。這次的專案我們將介紹位在都市住宅區的建築物外觀設計，負責規劃設計的《趙玲室內設計》遵循美的形式原理中的對稱與比例原則，堆砌出經典的建築表情。

針對這個建築外觀設計專案，《趙玲室內設計》的設計重點為① 美的形式原理 對稱 / 比例之美 ② 異國風情的表情定義。藉由這兩個設計主軸，完工的建築呈現出現代風格的幹練與美感。假如說你也想體會外觀設計的重要性，現在就一塊探索其中吧！