桃園電梯大樓建築外觀，現代簡約風的美學設計

建築外觀設計的力量是什麼？不外乎就是營造美好的生活體驗吧？當建築物擁有美麗的面容，即使不進到室內也能讓路過的人們感受美學的力量。這次的專案我們將介紹位在都市住宅區的建築物外觀設計，負責規劃設計的《趙玲室內設計》遵循美的形式原理中的對稱與比例原則，堆砌出經典的建築表情。
針對這個建築外觀設計專案，《趙玲室內設計》的設計重點為① 美的形式原理 對稱 / 比例之美 ② 異國風情的表情定義。藉由這兩個設計主軸，完工的建築呈現出現代風格的幹練與美感。假如說你也想體會外觀設計的重要性，現在就一塊探索其中吧！
從這個角度可以看到此建築物大門的兩端各設有一個車庫，呈現出對稱的美感。整體建築的色系以灰色系為主，藉此營造出穩重大氣的個性。
往後退後好幾步便可以看到建築物的全貌，其類似高塔並且對稱的造型與眾不同，在其他建築物中脫穎而出。當陽光灑在房屋外牆時，淺色系的建築物帶著柔和的笑容，與路過的人們親切地問聲好。
與白天時截然不同，夜晚時分的建築物因其燈光設計而顯得更有情調。由於房子的建材以及選色都偏向冷色調與簡約之感，因此設計團隊所選擇的暖光就成為轉換氛圍的重要元素！
溫暖的氛圍迎接著居者回家，而鏡射的玻璃材質則提供室內的人完美的隱私性。不論是商用或住宅用，都是非常理想的選擇。
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