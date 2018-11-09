台北北歐風公寓設計，幾何圖形的活潑空間

北歐風向來深受台灣屋主的歡迎，然而若你喜歡更豐富多變的風格，你該怎麼做呢？這次我們要介紹的台北小公寓由《耀昀創意設計有限公司》規劃設計，專業的設計團隊在每一個作品中都加入創意與巧思，而這樣的概念也呈現在這個專案「觀渡」的室內空間上。

《耀昀創意設計有限公司》沿著樑柱打造天花板、門片的鏡面線條，利用折射放大效果減緩了大樑給人沉重的壓迫感，並藉由配置活潑色系與幾何圖形，讓北歐風的空間裏頭更有變化；收納櫃體設計則以純白色呈現北歐風格，電視牆旁的展示收納櫃搭佐鏡面，打造出充滿巧思的「觀渡」。

這樣的北歐風公寓一點也不制式單調，一塊讓我們探索更多細節！