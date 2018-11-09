台北北歐風公寓設計，幾何圖形的活潑空間

北歐風向來深受台灣屋主的歡迎，然而若你喜歡更豐富多變的風格，你該怎麼做呢？這次我們要介紹的台北小公寓由《耀昀創意設計有限公司》規劃設計，專業的設計團隊在每一個作品中都加入創意與巧思，而這樣的概念也呈現在這個專案「觀渡」的室內空間上。
《耀昀創意設計有限公司》沿著樑柱打造天花板、門片的鏡面線條，利用折射放大效果減緩了大樑給人沉重的壓迫感，並藉由配置活潑色系與幾何圖形，讓北歐風的空間裏頭更有變化；收納櫃體設計則以純白色呈現北歐風格，電視牆旁的展示收納櫃搭佐鏡面，打造出充滿巧思的「觀渡」。
這樣的北歐風公寓一點也不制式單調，一塊讓我們探索更多細節！
燈光是居家設計不可缺的一環，設計師想要營造出溫暖的生活氛圍，因此選擇了暖調的照明，夜晚時分的客廳顯得溫柔和諧。
白天的客廳展現截然不同的樣貌，瞧瞧那白色的牆面與天花板，配上淺色系的木頭地板，像是在唱著一首輕快的舞曲，明亮又清新。電視牆設有不同長度與大小的收納區塊，而旁邊的櫃體則附有能提亮空間的鏡面。
客廳與餐廳之間沒有厚重隔間，以天花板作為簡單的分隔，而介於兩者之間還有臥室區與牆面收納，這種無藩籬的設計讓小公寓不擁塞，滿足現代家庭的期待。
沿著收納櫃擺放木頭餐桌，配上白色的座椅，小餐廳的樣貌親切可愛，牆面的內凹架能陳列一些展示品，生活小角落更有特色。
從這張圖以及這個角度可以看到晚間時分的餐廳全貌，簡單造型的吊燈提供光與溫暖，大面積的收納櫃體提供展示與儲物機能。餐廳的旁邊則是獨立的廚房，家中的一切皆令人感到自由自在。
白色的門後裝上了收納掛勾，可以擺放雨傘以及鑰匙等生活必備品。利用門後的垂直面積，每日的生活也變得格外便利。
設計臥室的時候掌握不複雜的原則，僅提供使用者必備的物件，而為了要增添臥室的機能，設計師在此規畫了書房，讓小倆口可以在此並肩閱讀或工作。
沿著牆面的長書桌寬敞好用，牆面設有可以擺放書籍或化妝品的櫃子，而書桌上方的窗戶則提供充足自然光。
最後來到這間台北小公寓的浴室，可以看到它一改北歐風的溫柔質感，以淺灰色石材賦予浴室簡約的面容。在這樣的浴室裡頭，應該可以放鬆心情，好好地洗去一身的壓力。