高雄 81 坪大坪數公寓，新東方風格的室內裝潢

大坪數的公寓要如何裝潢才能不失大氣，同時也不顯得過於空曠呢？來自高雄的竹村空間 ZHUCUN DESIGN有解！專業的建築團隊以中國園林的美學為基礎，植入現代簡約的新概念。專家們的設計並不只講求外在美的形式與符號，更著重與氣度的呈現，進而令居者的靈魂得到適意。
為了達到這個目標，竹村空間 ZHUCUN DESIGN 避免過於一目瞭然的設計，以幽暗的手法銜接各場景，同時增加視覺景深，而每個景區也加深了其層次感。藉由屏除過多明顯的材質語彙，專家們成功地體現了現代文人居所的空間意涵。
這間高雄的大坪數公寓裏頭蘊藏了更多隱晦的手法，想探索更多的話就一塊出發欣賞這些高深的設計語言吧。
由於專家們講究的是視覺上的穿透性，因此在界定空間的時候以無藩籬的設計為主要概念。為此玄關區所選的木格柵與鐵件層架皆有視覺穿透性，巧妙地定位場域，卻又不會阻礙視線。此外，地板的材質與圖樣也是建築設計團隊界定義空間的絕妙手法。
一進到客廳，寬敞無阻的畫面令人感受到設計團隊想要創造出氣派氛圍。灰色石材與淺灰色的半拋類水泥質感的磁磚，配上天花板的色調與燈光，取得冷暖調的平衡，畫面看起來大氣又不失家的溫度。
為了讓各領域彼此交流溝通，設計師選擇較矮的電視牆，並藉此隔出開放式的書房。
身處在客廳旁的用餐區以不同的天花板用色界定場域，主要的公領域之間能緊密連結，同時又定位清楚。白色的餐桌配上黑色的長凳創造出是覺得對比，同時也呼應吊燈的配色。
從這個角度看過去視覺無限延伸，氣勢如虹的餐廳盡顯現代風格的精隨。
走進主臥室，木頭地板的質地令人立刻感受到其溫潤感，然而深灰色的主牆依舊展現時尚個性。大片的落地窗引進自然光，讓光影成為室內最佳的裝飾品。
面積較小的次臥更為溫馨私密，可愛的單人床配上俐落的書桌與床頭櫃，展現了不同於公領域的年輕氣息。
二字型的廚房將動線清楚地整理好，並且能讓兩人穿梭於此，共享做料理的美好時光。天花板燈的造型為空間帶入幾何造型，簡約的烹調空間內也多了些視覺層次。
浴室洗手台被美麗的大理石紋路包圍，展現雍容華貴的風範。不論是鏡子或是洗手台的造型皆呈現３Ｄ立體感，浴室洗手台區更顯與眾不同。