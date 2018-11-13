高雄 81 坪大坪數公寓，新東方風格的室內裝潢

大坪數的公寓要如何裝潢才能不失大氣，同時也不顯得過於空曠呢？來自高雄的竹村空間 ZHUCUN DESIGN有解！專業的建築團隊以中國園林的美學為基礎，植入現代簡約的新概念。專家們的設計並不只講求外在美的形式與符號，更著重與氣度的呈現，進而令居者的靈魂得到適意。

為了達到這個目標，竹村空間 ZHUCUN DESIGN 避免過於一目瞭然的設計，以幽暗的手法銜接各場景，同時增加視覺景深，而每個景區也加深了其層次感。藉由屏除過多明顯的材質語彙，專家們成功地體現了現代文人居所的空間意涵。

這間高雄的大坪數公寓裏頭蘊藏了更多隱晦的手法，想探索更多的話就一塊出發欣賞這些高深的設計語言吧。