板橋三代同堂老屋翻新，三房兩廳兩衛的 27 坪居所

三代同堂的家裡頭要照顧到每位成員的需求，而如果又多了小小孩，那麼東西勢必會變更多。與此同時如果家中面積本身就不大，那麼設計師的功力勢必要更為高超！這次的專案位在台北板橋，屋齡二十年的老屋室內坪數約為 27 坪，受到屋主委託的 VH INTERIOR DESIGN 的任務是改造原本不良的動線，同時增加更多收納空間。
VH INTERIOR DESIGN 為了讓屋主一家子可以在比實際坪數還要大的空間內自在過活，特地採用開放式的設計，並且規劃出許多隱藏儲物區，讓小面積的家可以容納和樂的三代。在出發欣賞設計師的傑作前，先讓我們看看住宅的基本檔案！
▶ 室內坪數 : 27坪
▶ 室內高度 : 2.7米
▶ 室內格局 : 玄關、客廳、廚房、餐廳、主臥、長輩房A、長輩房B、主浴、客浴
▶ 使用建 材 : 磁磚、木皮、石材、玻璃、噴漆、木地板、裱布、壁紙
除了客廳以外，對於重視吃的台灣人來說餐廳絕對是最重要的區塊。設計師將用餐區安排在客廳旁邊，並且緊鄰陽台，因此明亮潔淨。木頭的長桌配上長凳與座椅，加上白色的牆面，整體氛圍非常宜人。為了讓淺色調的淡雅空間多了點沉穩個性，設計師特地選擇黑色冰箱，讓視覺上的色系層次更完整。
客廳區的牆面與天花板與用餐區一致，Ｌ型的皮質沙發可以容納多位家族成員。考慮到家中面積不大，像是咖啡桌這類的小家具便選用玻璃材質，通透的材料非常適合小住家。
窗邊的藍色臥榻區不僅只是提供更多使用者在此歇息，同時也具有強大的儲物機能。此外，若是有訪客來訪，可以在上面鋪上床墊，一秒變身客房。
把臥榻的板子打開，下方便是超大的收納空間，可以擺放孩子們的常用物品，也能放置行李箱。
沙發背牆不單純只是一道牆，其幾何的造型增添視覺豐富性，並且還設有展示的內凹板。
從電視牆欣賞沙發區的整個畫面，可以看到沙發的選色與造型成為空間的重點，其他輕質量的配件也非常適合小空間。
小空間就是要使用垂直面積！設計師在客廳與用餐區連結的區塊設置藍色櫃體，展示書籍外也能儲藏各類常用物品。
通往其他房間的走道區沒有添加任何裝潢元素，簡單就是維持寬敞感的最佳方法。
由於住家面積不大，因此玄關沒有刻意做出隔間，僅以櫃體滿足儲物的需求。
另外一頭則是分成不同大小的收納櫃，可以放置嬰兒車以及各式鞋款。
木質的主臥區設有大面積的木頭櫃體，再多的衣物都能整齊放好。
床下的隱藏燈光不刺眼，並且讓舒眠區更有情調。
浴室外頭還設有置物區，除了存放常用盥洗用品，也能堆積穿過的衣物。
淺灰色的浴室非常明亮清爽，使用玻璃材質也讓空間更為通透。
地面鋪設了六角磚，牆面則是淺色花磚，小浴室裏頭風格多元。
長輩房以簡單的設計為主，並且以拉門式的衣櫥減少空間壓迫感。
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