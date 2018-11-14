板橋三代同堂老屋翻新，三房兩廳兩衛的 27 坪居所

三代同堂的家裡頭要照顧到每位成員的需求，而如果又多了小小孩，那麼東西勢必會變更多。與此同時如果家中面積本身就不大，那麼設計師的功力勢必要更為高超！這次的專案位在台北板橋，屋齡二十年的老屋室內坪數約為 27 坪，受到屋主委託的 VH INTERIOR DESIGN 的任務是改造原本不良的動線，同時增加更多收納空間。

VH INTERIOR DESIGN 為了讓屋主一家子可以在比實際坪數還要大的空間內自在過活，特地採用開放式的設計，並且規劃出許多隱藏儲物區，讓小面積的家可以容納和樂的三代。在出發欣賞設計師的傑作前，先讓我們看看住宅的基本檔案！

▶ 室內坪數 : 27坪

▶ 室內高度 : 2.7米

▶ 室內格局 : 玄關、客廳、廚房、餐廳、主臥、長輩房A、長輩房B、主浴、客浴

▶ 使用建 材 : 磁磚、木皮、石材、玻璃、噴漆、木地板、裱布、壁紙