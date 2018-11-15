實用到不行！桃園室內設計師傳授 10 個裝潢祕技！

要裝潢住家空間的時候，你勢必會遇到各種疑難雜症。比方說，想海量收納，卻又不想壓縮空間？或者是如何讓餐桌靈活運用，變成工作桌，又或者是如何將污衣籃跟燙衣板巧妙收入更衣間？這些常見的問題究竟有沒有正解呢？今天來自桃園的專業設計團隊趙玲室內設計出面傳授裝修祕技！
經驗豐富的趙玲室內設計曾解決眾多業主的問題，接下來他們將以自家的作品，親自為你解答 10 個常見的設計問題。若你正有裝修的打算，並且也存有各類問題的話，現在就跟我們往下看求解吧！
屋主的常見問題：相信許多擁有小空間的屋主最大的問題就是『我家很小但需要大面積收納空間，同時也不想要讓室內空間壓縮，這該怎麼辦才好？』
趙玲室內設計：藉由精細劃分櫃體層次以及運用不同的開合方式，可以為屋主爭取到最大的收納面積，而同時也保有空間動線順暢無阻。比方說圖中結合電視櫃的衣櫥便是最佳示範！
屋主的常見問題：許多小公寓很難擁有完整的機能，比方說書房很常被犧牲掉。因此屋主的問題來了，要怎樣才能讓桌子不須被固定，而且還能當做工作桌呢？
趙玲室內設計：在基礎工程埋入線路，並將線路延伸至客製的桌腳內，再向上延伸後連結插座。只要將桌面抬起後，把連結處分開即可移動桌子。這樣的設計讓餐桌能輕鬆變身成為工作桌，多用途的家具對於小公寓來說超級給力！
屋主的常見問題：污衣籃跟燙衣板要怎樣規劃設計，才能”藏“於更衣間裡頭？
趙玲室內設計：更衣間設計，計算好燙衣板與污衣籃尺寸後並規劃在梳妝櫃體內，同時配合使用者習慣模式。不論在收合或是使用間都是順手、方便的。以使用者的需求為出發點，這樣相應而生的設計才是最為實用的。
屋主的常見問題：喜歡與朋友相聚，但是家裡不夠大，要怎麼做才能讓賓主盡歡？
趙玲室內設計：吧台櫃體內斜設計，座椅時不會感到不舒服。並將菱格紅酒收納設計在櫃體中，取用方便，也有很好的視覺效果。由於吧臺桌能讓人聯想到外頭時尚的酒吧，因此對於喜歡招待友人的年輕屋主來說絕對是最為吸引人的元素。
屋主的常見問題：媽媽想唸床邊故事，但是沒地方靠實在好累，該怎麼辦才好？
趙玲室內設計：從小朋友床邊延伸一道S型的設計，它不僅可以當作床邊櫃的運用，也可以是媽媽在唸故事時所椅座的地方。當小孩沈沈睡去之後，媽媽即便移動身軀也不會吵到孩子呢！
屋主的常見問題：聽說臥室設置電視對室內風水不好，該如何化解？
趙玲室內設計：當臥室的電視面對著床鋪時，在風水或居家上都不是這麼的好。我們運用了裱畫加上移動式五金，答案就在照片裡。雖然說風水禁忌有很多，但是設計師總是能想出巧妙化解之道。
屋主的常見問題：家中若是有像水族箱需要的大型機器，該如何處理散熱問題？
趙玲室內設計：以百葉取代門片達到散熱效用。這樣的設置也很美觀喲！
屋主的常見問題：梳妝台不大，要怎樣擴大收納空間保持畫面整潔？
趙玲室內設計：將梳妝台設計在床邊右側的櫃體內，保留空間最乾淨的畫面與使用的舒適性。圖中這樣的設計，是不是非常聰明呢？
屋主的常見問題：要如何讓美觀的設計兼具實用與收納功能，不浪費空間？
趙玲室內設計：以整面櫃體設計，結合收納與穿鞋椅設計，將機能隱藏於設計中。圖中這樣的設計是不是美觀又實用呢？
屋主的常見問題：榻榻米要如何增加收納機能？
趙玲室內設計：木地板架高，榻榻米下方做收納。在空間尺度上不規劃到滿，而是將右側保留舒適的空間，當作書椅。
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