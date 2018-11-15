實用到不行！桃園室內設計師傳授 10 個裝潢祕技！

要裝潢住家空間的時候，你勢必會遇到各種疑難雜症。比方說，想海量收納，卻又不想壓縮空間？或者是如何讓餐桌靈活運用，變成工作桌，又或者是如何將污衣籃跟燙衣板巧妙收入更衣間？這些常見的問題究竟有沒有正解呢？今天來自桃園的專業設計團隊趙玲室內設計出面傳授裝修祕技！

經驗豐富的趙玲室內設計曾解決眾多業主的問題，接下來他們將以自家的作品，親自為你解答 10 個常見的設計問題。若你正有裝修的打算，並且也存有各類問題的話，現在就跟我們往下看求解吧！