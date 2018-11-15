兩間位在台南的獨棟住宅，高採光的現代風設計

獨棟的住宅最大的優點莫過於其獨立性。屋主不單能揮灑創意，將對於家的期待轉化成設計語言，同時也可以更鉅細靡遺捏塑出不同場域的面容。這次的點子簿將要為你介紹位在台南的兩間獨棟住宅，背後的推手臣月空間工程擅於拿捏現代風的元素，為屋主打造出通透且個性獨具的生活空間。

臣月空間工程聆聽兩位屋主各自的需求，並且依照家庭結構的不同，設計出截然不同的室內風景。在這兩間住宅中，你可以看到專業的設計團隊翻玩素材的概念，以及引光入室的手法。若你喜歡獨棟住宅，並且正要著手裝潢其中的話，那麼就一起往下欣賞更多細節！