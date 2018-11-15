兩間位在台南的獨棟住宅，高採光的現代風設計

獨棟的住宅最大的優點莫過於其獨立性。屋主不單能揮灑創意，將對於家的期待轉化成設計語言，同時也可以更鉅細靡遺捏塑出不同場域的面容。這次的點子簿將要為你介紹位在台南的兩間獨棟住宅，背後的推手臣月空間工程擅於拿捏現代風的元素，為屋主打造出通透且個性獨具的生活空間。
臣月空間工程聆聽兩位屋主各自的需求，並且依照家庭結構的不同，設計出截然不同的室內風景。在這兩間住宅中，你可以看到專業的設計團隊翻玩素材的概念，以及引光入室的手法。若你喜歡獨棟住宅，並且正要著手裝潢其中的話，那麼就一起往下欣賞更多細節！
實例一座落在台南市蛋黃區內，屋主為一位年輕又富遠見的實踐家。由於屋主常年出差在外，更加希望居住空間的舒適度可以讓他在不用四處飛行的時間裡，能夠盡可能地窩在家中享受愜意的時光。
為了要讓年輕屋主在家的時候徹底放鬆，設計師善用建築物本身大面積的落地玻璃的特性，讓自然光線巧妙的灑落在室內各個角落。
此案的設計力求精簡，因此客廳裡頭僅呈現最為主要的家具。例如大型的沙發、混搭色調的圓形咖啡桌… 等，藉此打造出簡約大氣的氛圍。
實例二的家族成員為一對對生活很有想法的新婚夫妻，而他們希望室內的裝潢能滿足他們熱情好客的個性與需求。為了讓屋主能在工作閒暇之餘招待三五好友來家中聚會品酒，設計師規劃了不同的社交場域。
客廳區力求簡約大氣，Ｌ型的大沙發可以容納多人，而毛茸茸的大地毯則讓屋主與訪客在此打著赤腳也沒問題。
吧臺區成為家中時尚的風景，也是展示男屋主威士忌收藏的一角。不論是夫妻獨飲，或是與朋友們在此小酌，吧臺區皆是最為放鬆的角落。
梳妝台鏡面的照明設計展現幾何的美感，並且還有未來風的調調。由於梳妝台旁邊便是窗戶，因此可以在陽光沐浴之下享受梳妝打扮的時光。