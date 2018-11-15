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兩間位在台南的獨棟住宅，高採光的現代風設計

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homify 現代風玄關、走廊與階梯
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獨棟的住宅最大的優點莫過於其獨立性。屋主不單能揮灑創意，將對於家的期待轉化成設計語言，同時也可以更鉅細靡遺捏塑出不同場域的面容。這次的點子簿將要為你介紹位在台南的兩間獨棟住宅，背後的推手臣月空間工程擅於拿捏現代風的元素，為屋主打造出通透且個性獨具的生活空間。

臣月空間工程聆聽兩位屋主各自的需求，並且依照家庭結構的不同，設計出截然不同的室內風景。在這兩間住宅中，你可以看到專業的設計團隊翻玩素材的概念，以及引光入室的手法。若你喜歡獨棟住宅，並且正要著手裝潢其中的話，那麼就一起往下欣賞更多細節！

獨棟住宅實例一：大面積落地窗

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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實例一座落在台南市蛋黃區內，屋主為一位年輕又富遠見的實踐家。由於屋主常年出差在外，更加希望居住空間的舒適度可以讓他在不用四處飛行的時間裡，能夠盡可能地窩在家中享受愜意的時光。

為了要讓年輕屋主在家的時候徹底放鬆，設計師善用建築物本身大面積的落地玻璃的特性，讓自然光線巧妙的灑落在室內各個角落。

此案的設計力求精簡，因此客廳裡頭僅呈現最為主要的家具。例如大型的沙發、混搭色調的圓形咖啡桌… 等，藉此打造出簡約大氣的氛圍。


獨棟住宅實例一：整合用餐區與廚房

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將用餐區與廚房整合在一塊更符合年輕屋主的取向，而用餐區所選擇的吊燈精緻華美，展現了屋主的好品味。

獨棟住宅實例一：時尚臥室

homify 臥室
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臥室裡頭大膽地啟用黑色系，搭配層次豐富的地毯，完美地顯示屋主與眾不同的作風。

獨棟住宅實例一：書房

homify 書房/辦公室
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書房裡頭設置了隱藏式照明，整體氛圍更顯溫馨舒適。

獨棟住宅實例一：娛樂區

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氣派的起居室是屋主呼朋引伴同樂的好地方，皮製沙發的質感十分復古，整體空間大方不扭捏。

接下來讓我們參觀第二間獨棟住宅吧！

獨棟住宅實例二：簡約大氣的客廳

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臣月空間工程

台南市東區虎尾寮/L宅/黑白畫映

臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

實例二的家族成員為一對對生活很有想法的新婚夫妻，而他們希望室內的裝潢能滿足他們熱情好客的個性與需求。為了讓屋主能在工作閒暇之餘招待三五好友來家中聚會品酒，設計師規劃了不同的社交場域。

客廳區力求簡約大氣，Ｌ型的大沙發可以容納多人，而毛茸茸的大地毯則讓屋主與訪客在此打著赤腳也沒問題。


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獨棟住宅實例二：吧臺區

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

吧臺區成為家中時尚的風景，也是展示男屋主威士忌收藏的一角。不論是夫妻獨飲，或是與朋友們在此小酌，吧臺區皆是最為放鬆的角落。

獨棟住宅實例二：用餐區

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

與中島連結的長餐桌成為品嚐佳餚的地點，由於介於客廳與廚房之間，此處也扮演著銜接者的角色。

獨棟住宅實例二：主臥

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

主臥裡頭同樣明亮清爽，主要的設計焦點為床頭牆面的用色。

獨棟住宅實例二：主臥電視牆

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

主臥裡頭的電視牆捨棄一般厚實的牆面，白色格子狀的設計為臥室注入更多層次。

獨棟住宅實例二：透明衣櫥

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臣月空間工程

台南市東區虎尾寮/L宅/黑白畫映

臣月空間工程
臣月空間工程
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透明的衣櫥讓屋主能更迅速翻找衣物，其容量也非常大。

獨棟住宅實例二：梳妝台

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
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梳妝台鏡面的照明設計展現幾何的美感，並且還有未來風的調調。由於梳妝台旁邊便是窗戶，因此可以在陽光沐浴之下享受梳妝打扮的時光。

延伸閱讀：獨棟別墅：12 種讓你渾身時尚感的現代設計

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