天母老屋重新裝潢，藍綠大理石展現舊時美好！

如何為老屋重新裝潢，才能展現恰如其分的生活感？太多的新元素不夠真實，然而太古的配件又顯過時，這時候便應該仔細審視老屋中什麼值得留下，加以潤飾後再加入能讓生活更為舒適的小細節。如果說這樣的說詞過於抽象，那麼這次我們要帶你到天母欣賞的老屋新裝潢，便是最為貼切的完美示範。

負責重新裝潢老屋的直方設計選擇保留原有的藍綠鄉間大理石地板，以此作為家中的主要焦點元素，進而透過打造具彩度的室內空間，呈現恰如其分的生活感。設計團隊為住宅內所選的風格則搭配老屋原有的紋理，參雜屋主在異國居住生活時的小細節。裝修後的老屋在復古情懷中有現代的舒適寫意，令人只想賴在家。

如果這也是你心中夢寐以求的裝潢方式，那現在就一起欣賞更多細節！