天母老屋重新裝潢，藍綠大理石展現舊時美好！

如何為老屋重新裝潢，才能展現恰如其分的生活感？太多的新元素不夠真實，然而太古的配件又顯過時，這時候便應該仔細審視老屋中什麼值得留下，加以潤飾後再加入能讓生活更為舒適的小細節。如果說這樣的說詞過於抽象，那麼這次我們要帶你到天母欣賞的老屋新裝潢，便是最為貼切的完美示範。
負責重新裝潢老屋的直方設計選擇保留原有的藍綠鄉間大理石地板，以此作為家中的主要焦點元素，進而透過打造具彩度的室內空間，呈現恰如其分的生活感。設計團隊為住宅內所選的風格則搭配老屋原有的紋理，參雜屋主在異國居住生活時的小細節。裝修後的老屋在復古情懷中有現代的舒適寫意，令人只想賴在家。
如果這也是你心中夢寐以求的裝潢方式，那現在就一起欣賞更多細節！
既然藍綠相間的大理石地板是這個專案最為鮮明的角色，那不如就先讓我們仔細端詳它的面貌吧！這種顏色與紋路在今日的室內空間裡頭十分罕見，因此更顯彌足珍貴。然而藍綠相間的大理石若是沒有對的物件點綴，那麼可能依舊無法擺脫原本過時的面貌。直方設計會增添什麼樣的小細節提亮空間？一塊往下看…
粉嫩色的牆面襯托出木質收納櫃的美麗質感，而櫃體前方則是個體性強烈的復古座椅。混搭不同造型與色系的座椅，裝潢後的空間多了些隨性，少了點制式的僵硬。
用餐區的牆面採用鮮明的綠色，讓人不禁聯想到學校裡頭的黑板。這樣的色系搭配大理石地板格外和諧，同時也與木質的家具完美共存。餐廳的木頭桌配上不同造型的座椅，顯現出屋主自由自在的個性。
走進臥室，那平靜且柔和的畫面與外頭呈現兩個世界。為了要在私密的空間內好好休息，臥室裡頭以溫潤的木頭為主要要角，捨棄多餘裝飾，心靈也更為放鬆。
老屋的浴室徹底翻新，以深色系的石材作為基底，米白色的牆面陪襯。玻璃隔板做出乾濕分離，同時也不阻礙視線的延伸性。
在這樣凸顯出老屋的美好，同時也提供現代人所需的舒適性的家，想必日子能更豐富多彩吧？
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