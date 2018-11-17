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新型態房屋好選擇！兩間十坪以下的組合屋設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
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組合屋的科技日新月異，不同的廠商也在聽取屋主的心聲後，推出可以客製化的組合式房屋。我們平台上的移動宅達人築地岩希望他們推出的商品能夠反映屋主的需求與喜好，並且以豪宅級的材質與質感，扭轉這類房屋造型制式的刻板印象。

這一次我們將要介紹兩間由築地岩設計的小坪數組合屋，不到十坪的空間非常適合一人或兩人居住，對於喜歡不同於傳統房屋的人來說，這兩個造型迥異的屋子能給你不同的選擇。現在就一塊欣賞更多外觀與內部的細節！

第一款：九坪的夢幻組合屋

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築地岩移動宅

​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

有著粉紅色的夢幻外觀，第一款組合屋僅有九坪，但專家卻以文化石以及大版石材帶出整體的氣勢。

這間組合屋的正面背面結構外推，增加室內空間，而其高屋頂造型更為氣派，正面屋頂還做了造型外窗增加美感。

豪宅等級

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築地岩移動宅

​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

雖然身為移動式的房屋，然而建築施工法卻比照豪宅等級，以大理石、石材、磁磚等建材打造典雅大氣的房屋外觀。

迴廊式的露臺

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築地岩移動宅

​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

迴廊式的木頭露臺提供屋主在戶外休憩的空間，並且因延伸出的屋簷不論晴雨都能享受微風與空氣。

白色的窗框可愛別緻，為質樸的山形小屋注入另一種情調

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築地岩移動宅

​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
築地岩移動宅
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正面外觀還帶有舊時日式房屋的調調

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​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
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接下來讓我們走進室內參觀。

室內設計

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​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

由於屋主對於室內裝潢很有想法，因此不管是後續的木作裝潢或是油漆粉刷都加上自己的巧思。木工裝潢為業主與裝潢師傅協調，多元的合作方式更增靈活變通性。

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浴室設計

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​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
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築地岩移動宅

浴室採取乾濕分離的設計，雖然面積不大可以使用的設備以及素材都不輸一般傳統的房屋。浴室內有開窗，因此採光與通風皆不成問題。

非常夢幻！

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​【客製化】九坪高屋頂-夢幻小屋

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

有著夢幻的外觀，實用耐看的內在，第一款組合屋是否擄獲你心？

讓我們接著看第二款吧！

第二款：平屋頂的七坪組合屋

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

一房一廳一衛浴的第二款組合屋採取平屋頂的結構，與第一款的造型截然不同。此間組合屋為築地岩的樣品屋，部分外推造型增加室內空間，正、左右側外觀三面皆選貼石材，打造豪華感。室內選用大理石以及磁磚，而材質可以依照屋主的偏好作選擇。

室內裝潢

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
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築地岩移動宅

室內地磚選貼黃山石的木紋磚，搭配中性的色系，簡單溫馨中又有高貴的個性。

隔屏

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
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【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

室內用隔屏做出隔間，這樣的手法特別適合面積不大的小空間。

臥室

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

臥室裡頭仍舊帶有古典風情，雖然裝潢不誇張，可是卻帶有美好的細膩感。

浴室設計

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪), 築地岩移動宅 築地岩移動宅
築地岩移動宅

【公司樣品屋】一房一廳一衛浴(小套房7坪)

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

以石材打造而成的浴室小而高貴優雅，乾濕分離的設計也十分理想。

延伸閱讀：預製組合屋大剖析：新形態低價房屋的優缺點


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