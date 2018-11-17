新型態房屋好選擇！兩間十坪以下的組合屋設計

組合屋的科技日新月異，不同的廠商也在聽取屋主的心聲後，推出可以客製化的組合式房屋。我們平台上的移動宅達人築地岩希望他們推出的商品能夠反映屋主的需求與喜好，並且以豪宅級的材質與質感，扭轉這類房屋造型制式的刻板印象。

這一次我們將要介紹兩間由築地岩設計的小坪數組合屋，不到十坪的空間非常適合一人或兩人居住，對於喜歡不同於傳統房屋的人來說，這兩個造型迥異的屋子能給你不同的選擇。現在就一塊欣賞更多外觀與內部的細節！