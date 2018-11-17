新型態房屋好選擇！兩間十坪以下的組合屋設計

組合屋的科技日新月異，不同的廠商也在聽取屋主的心聲後，推出可以客製化的組合式房屋。我們平台上的移動宅達人築地岩希望他們推出的商品能夠反映屋主的需求與喜好，並且以豪宅級的材質與質感，扭轉這類房屋造型制式的刻板印象。
這一次我們將要介紹兩間由築地岩設計的小坪數組合屋，不到十坪的空間非常適合一人或兩人居住，對於喜歡不同於傳統房屋的人來說，這兩個造型迥異的屋子能給你不同的選擇。現在就一塊欣賞更多外觀與內部的細節！
有著粉紅色的夢幻外觀，第一款組合屋僅有九坪，但專家卻以文化石以及大版石材帶出整體的氣勢。
這間組合屋的正面背面結構外推，增加室內空間，而其高屋頂造型更為氣派，正面屋頂還做了造型外窗增加美感。
由於屋主對於室內裝潢很有想法，因此不管是後續的木作裝潢或是油漆粉刷都加上自己的巧思。木工裝潢為業主與裝潢師傅協調，多元的合作方式更增靈活變通性。
一房一廳一衛浴的第二款組合屋採取平屋頂的結構，與第一款的造型截然不同。此間組合屋為築地岩的樣品屋，部分外推造型增加室內空間，正、左右側外觀三面皆選貼石材，打造豪華感。室內選用大理石以及磁磚，而材質可以依照屋主的偏好作選擇。
以石材打造而成的浴室小而高貴優雅，乾濕分離的設計也十分理想。