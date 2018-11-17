雲林虎尾自建平房，26 坪的環保好居所

現代人對於居住環境的要求已經不再僅於追求美或氣派，而是希望能夠使用對人體還有居住地皆無害的材質，打造出環保且健康的無負擔住宅。想要擁有這樣的家，從設計到完工皆能全程投注參與的自地自建便是最為理想的方式。這次我們要介紹的雲林虎尾自建平房，是由 homify 忠實讀者不陌生的自建達人 – 懷謙建設細心打造而成的質樸作品。

懷謙建設在與屋主溝通討論後，決定為兩大一小的家庭打造出含玄關、客廳、廚房、兩套房(主臥+衛浴，小孩房+衛浴)以及儲藏室的 26 坪平房。 屋內主要的建材為木紋地磚、拋光石英磚、鑿面石材電視牆、伸保木業E1無毒環保系統櫃&書桌、TOTO水龍洗，以及系統廚具。在家中扮演重要收納角色的系統櫃採用無毒環保材質，確保有小孩的環境裡頭能健康無害，住起來更為安心自在。

此外，平房的外在質樸親切，歷久彌新的經典造型讓人可以感受到鄉間的不朽的魅力。接下來就一塊欣賞平房的裡外細節，感受懷謙建設的出眾設計功力吧！



