雲林虎尾自建平房，26 坪的環保好居所

現代人對於居住環境的要求已經不再僅於追求美或氣派，而是希望能夠使用對人體還有居住地皆無害的材質，打造出環保且健康的無負擔住宅。想要擁有這樣的家，從設計到完工皆能全程投注參與的自地自建便是最為理想的方式。這次我們要介紹的雲林虎尾自建平房，是由 homify 忠實讀者不陌生的自建達人 – 懷謙建設細心打造而成的質樸作品。
懷謙建設在與屋主溝通討論後，決定為兩大一小的家庭打造出含玄關、客廳、廚房、兩套房(主臥+衛浴，小孩房+衛浴)以及儲藏室的 26 坪平房。 屋內主要的建材為木紋地磚、拋光石英磚、鑿面石材電視牆、伸保木業E1無毒環保系統櫃&書桌、TOTO水龍洗，以及系統廚具。在家中扮演重要收納角色的系統櫃採用無毒環保材質，確保有小孩的環境裡頭能健康無害，住起來更為安心自在。
此外，平房的外在質樸親切，歷久彌新的經典造型讓人可以感受到鄉間的不朽的魅力。接下來就一塊欣賞平房的裡外細節，感受懷謙建設的出眾設計功力吧！
位在雲林虎尾的這間平房擁有山形屋頂，這樣的結構平易近人，給人如大地般的質樸感受，而值得一提的是，平房的屋頂使用三合一琉璃鋼瓦。
色調方面，專家選用大地色搭配淺灰色，以經典耐看的配色組合提供居者一個能長年居住也不膩的家。
3D示意圖讓屋主不需要憑空想像，也能在施工之前先一窺裝潢後的樣貌。此時若真有不滿意之處便可立刻向設計師提出，溝通討論起來也更為便利順暢。
從示意圖中我們可以看到屋內以客廳與廚房作為中心點，兩旁則分別是主臥以及女兒房，這樣的設計讓全家人可以一起在公領域同歡，但又能在私領域內享有一定的獨立性與隱私權。
由於台灣人講求開門不見灶，因此設計師特地設置了木頭玄關櫃，除了滿足進門的收納需求外，也能轉換進門的視線。此外，為了要巧妙分隔入口與公領域，玄關處也利用不一樣的磚區隔開來。
從這個角度可以看出客廳明顯的顏色對比，牆面櫃體延伸出深色拉門，與有明顯紋理的電視牆產生強烈對比，公領域時尚有個性，與質樸的建築外觀是巧妙的反差。
全牆面的系統衣櫃儲物量非常驚人，然而選擇的色系卻給人無壓感，空間依舊開闊無礙。特別值得一提的是，專家們選用的系統櫃廠商是業界之知名板材，收邊都讓龜毛的設計總監贊不絕口，而組裝的團隊技術更是專業到讓人無話可說！
對於重視浴室空間的總監來說，將飯店式的舒適感帶進家中是格外重要的。主臥的浴室採取乾濕分離的設計，淋浴間裡頭更設有扶手裝置，以安全的考量來說更加成！
女兒房的浴室也毫不馬虎，有飯店的舒適性與奢華感，讓人在此盥洗沐浴都格外放鬆。
此案件為懷謙建設有限公司，整體統籌規劃施工監造。除了沙發，床冰箱電視為業主自行添購，其它的專家們都希望能一起在過程中將管線配置到位。此建案採用大金空調並依照業主建材及設備要求和追求戶外獨立廁所等等，不含家具電視冰箱的建議預算為一坪 12 – 13 萬起。個案不同僅供參考。