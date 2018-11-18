宜蘭三星鄉的自建平房，洋溢禪意的現代日式風!

移居鄉下的屋主，多少皆以無形或有形的方式追求『禪的境界』。而所謂『禪』的意涵很難一語道盡，但是主要是講求內心的自在，並且過著需要勞動自給自足的生活。這次的專案將帶也想追求禪的你，參觀由《艾莉森空間設計》所打造的宜蘭三星鄉平房。

《艾莉森空間設計》以透明化的報價，加上純熟的施工技術，為眾多屋主構築出理想中的窩。這一次他們為了宜蘭三星鄉的屋主，特地以淺灰石材捏塑出穩重的平房外觀，屋內的裝潢則以現代日式風為主軸，配上不同的弧形線條，營造出平和卻又不平凡的輪廓。此外，這間平房身處優美的環境，因此設計團隊也變出木質的戶外露臺，提供屋主一家人愜意的相聚場域。

假如你也想移居鄉下，過著一切親力親為的簡樸生活，那麼現在就一塊出發欣賞這間平房吧!



