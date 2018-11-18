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宜蘭三星鄉的自建平房，洋溢禪意的現代日式風!

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三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 庭院
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移居鄉下的屋主，多少皆以無形或有形的方式追求『禪的境界』。而所謂『禪』的意涵很難一語道盡，但是主要是講求內心的自在，並且過著需要勞動自給自足的生活。這次的專案將帶也想追求禪的你，參觀由艾莉森空間設計所打造的宜蘭三星鄉平房。

艾莉森空間設計以透明化的報價，加上純熟的施工技術，為眾多屋主構築出理想中的窩。這一次他們為了宜蘭三星鄉的屋主，特地以淺灰石材捏塑出穩重的平房外觀，屋內的裝潢則以現代日式風為主軸，配上不同的弧形線條，營造出平和卻又不平凡的輪廓。此外，這間平房身處優美的環境，因此設計團隊也變出木質的戶外露臺，提供屋主一家人愜意的相聚場域。

假如你也想移居鄉下，過著一切親力親為的簡樸生活，那麼現在就一塊出發欣賞這間平房吧!


自建平房的外觀

三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 禪風庭院
艾莉森 空間設計

三星 禪

艾莉森 空間設計
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艾莉森 空間設計

淺灰色的石材是非常耐看的素材，並且可以成功地注入質樸的沉穩個性。設計團隊在屋身周圍打造出迴廊，是能夠遮蔭的半戶外空間。若是夏日過於炎熱，或是遇到雨天都還是能盡情享受屋子外頭的微風與美景。

木頭長凳

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艾莉森 空間設計

三星 禪

艾莉森 空間設計
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外頭還設有木頭長凳，不管是屋主一家或是來訪的客人都可坐在此歇息。

入口地板的線條與材質

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艾莉森 空間設計
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走近幾步，可以看到大門前方的地板有著不同的線條與弧度，因此雖然都是淺灰色系卻不顯單調，而不規則的石頭也讓視覺效果更為豐富。

玄關收納設計

三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
艾莉森 空間設計

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進門後，玄關區設置了可伸縮的大容量收納櫃體，上方可以陳列心愛的收藏品，功能完善並且十分美觀。

客廳區

三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 客廳
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採用淺色系的客廳開闊無阻礙，並且在自然光的照射之下更顯明亮有朝氣。

電視牆

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斜紋的木頭電視牆展現溫潤質感，而它其實不僅只是一道牆，背後還暗藏玄機…

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電視牆有大量收納空間

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艾莉森 空間設計
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原來電視牆的木板是儲物櫃的門，一格一格的收納空間容量超大，滿足一家子的儲物需求。

隱藏照明

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電視牆下方的凹槽則設有隱藏照明，不過於刺眼又可以點亮空間。

修行吧!

三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 臥室
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咖啡色的門後是可以兼做客房的和室，最值得注意的便是天花板上的圓弧造型，而其安裝的間接照明也讓室內更為溫暖。

多功能用途

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不僅可以在此區打坐沉思，也能將這裡變成遊戲間，機能多變端看屋主的需求。

和室外頭

三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
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深咖色的和室拉門令還沒踏進和室便已能沉澱整理思緒，霧面的面板提供隱私性但又有些穿透性。

木格柵

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此處的天花設置了木格柵，現代的空間內頓時多了點鄉村風的元素呢！

浴室

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中式的隔板美麗大方，黑色的洗手台則十分沉穩。

中式座椅

三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 書房/辦公室
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中式的座椅成為點綴空間最為美好的家具。

書房

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有全牆面書櫃的書房儲物機能佳，同時也很穩重踏實。

再次來到戶外

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艾莉森 空間設計
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看完室內裝潢，我們再次來到戶外，感受裡外設計的反差。外表樸實，內在現代日系又不失高雅，這樣多變的樣貌實在令人感到又驚又喜。

親力親為

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三星 禪

艾莉森 空間設計
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最後讓我們分享一個施工時發生的小趣事。由於設計師希望能讓業主增加１５公分的室內寬度，特地放下筆親自移除牆面。這樣對於施工案件親力親為的設計師，讓屋主能夠擁有心中最理想的家園。

延伸閱讀：鄉間平房: 16 種超級紓壓的質樸設計


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