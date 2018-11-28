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淡水漁人碼頭旁的退休海岸別墅，LOFT 風的高質感裝潢

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漁人碼頭與狗-退休海岸別墅, 果仁室內裝修設計有限公司 果仁室內裝修設計有限公司 餐廳
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家最為深刻的意義便是其中蘊含的情感，在裝潢住家空間時不僅只是為了宣揚自己的品味或財富，而是著重於彼此的需求以及關係。這一次所要介紹的獨棟別墅位在淡水漁人碼頭附近，業主為了迎接從紐西蘭運回的女兒的愛犬，特地找到了這個建築物，請果仁設計專業團隊為他們規劃半退休生活，以及飼養好動的巨型犬的家。

考慮到夫妻倆的三個小孩皆在國外求學，僅有放假才偶爾回來小住，《果仁設計》以夫妻倆的習性與喜好作為設計主軸，在展現屋主長年在外所累積的經驗與回憶之餘，也體恤兩人帶狗散步、唸經禮佛與特愛木雕的嗜好與生活習慣，規劃設計出相應的機能與場域。

在這間獨棟別墅裡頭，你可以看到鮮活的用色，抽象派的畫作以及聽音樂品酒的社交場域，完美地呈現兩人的品味之餘，也滿足屋主喜好招待客人的個性。若你也嚮往這樣的生活，現在就一塊欣賞更多設計細節！

從客廳開始吧！

景觀客廳 果仁室內裝修設計有限公司 客廳 客廳
果仁室內裝修設計有限公司

景觀客廳

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長年在外的生活經驗讓夫妻倆對於設計的接受度更高，希望能運用多變的色調讓室內空間更有個人特色。寬敞的客廳的焦點是那明亮的藍綠色牆面，而沙發背牆上的畫作則是畫家-霍剛先生的作品。《果仁設計》透漏，曾經在義大利留學的女主人當時結識了留義五十年的老畫家，因此家中各處皆能見到大師的作品，而這些色彩豐富的抽象畫作，讓獨棟別墅裡頭展現了與眾不同的魅力。

ㄇ字型的廚房

開放廚房 果仁室內裝修設計有限公司 廚房 廚房
果仁室內裝修設計有限公司

開放廚房

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這張圖又是另外一種視覺震撼！黑色的檯面配上紅色的身軀，ㄇ字型的廚房在白色的牆面中更顯活躍，設計師還搭配不銹鋼的材質，讓廚房更有鮮明個性。

美麗的用餐區

採光餐廳 果仁室內裝修設計有限公司 餐廳 餐廳
果仁室內裝修設計有限公司

採光餐廳

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四人座的用餐區沐浴在自然光中，並且被木質的溫潤質感包圍，抬頭一看是深受年輕人歡迎的玻璃吊燈，美麗的用餐區成為夫妻倆閒話家常，享受佳餚的開放場域。

樓梯間

樓梯間 果仁室內裝修設計有限公司 樓梯 樓梯
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樓梯間

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樓梯間也可見到抽象派畫作的身影，利用簡單的畫作將連結樓層的樓梯間妝點地更有特色，是設計師的貼心小巧思。


粉色臥室

主臥室 果仁室內裝修設計有限公司 臥室 臥室
果仁室內裝修設計有限公司

主臥室

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第一間臥室的床頭牆面漆上粉色，配上紫色調的畫作，再搭配華美的床組，既有女性的柔軟情懷，也展現了大器的風範。天花板的吊扇讓房內的通風更好，夏天也可以少開冷氣。

粉綠色臥室

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明亮次臥

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另外一間臥室的牆面漆上粉綠色，似乎呼應著家中各處可見的畫作的鮮豔用色。房間內主擺放了必備的家具，讓面積不大的休眠區更為舒適寬敞。

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頂樓多功能空間

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娛樂視聽室

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頂樓的多功能空間展現了開闊有彈性的設計手法，這裡是私人聚會賞樂品酒之處，而其最大的附加價值則是類似倉庫般的設計，為別墅裏頭最有趣味的空間，同時也是屋主最樂於介紹給訪客的特色場域。

磚牆的設計

吧檯 果仁室內裝修設計有限公司 視聽室 吧檯
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吧檯

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設計師在這間別墅裡頭儘量利用空間高度優勢，並且以大面積色塊搭配具有質感的磚牆面，為別墅注入了濃濃的LOFT風格，美觀之餘也訴說著屋主兩人長年在外生活所累積的回憶與經驗。

延伸閱讀：汐止半山腰景觀別墅　含六人電梯的四層樓住宅


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