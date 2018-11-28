淡水漁人碼頭旁的退休海岸別墅，LOFT 風的高質感裝潢

家最為深刻的意義便是其中蘊含的情感，在裝潢住家空間時不僅只是為了宣揚自己的品味或財富，而是著重於彼此的需求以及關係。這一次所要介紹的獨棟別墅位在淡水漁人碼頭附近，業主為了迎接從紐西蘭運回的女兒的愛犬，特地找到了這個建築物，請《果仁設計》的專業團隊為他們規劃半退休生活，以及飼養好動的巨型犬的家。

考慮到夫妻倆的三個小孩皆在國外求學，僅有放假才偶爾回來小住，《果仁設計》以夫妻倆的習性與喜好作為設計主軸，在展現屋主長年在外所累積的經驗與回憶之餘，也體恤兩人帶狗散步、唸經禮佛與特愛木雕的嗜好與生活習慣，規劃設計出相應的機能與場域。

在這間獨棟別墅裡頭，你可以看到鮮活的用色，抽象派的畫作以及聽音樂品酒的社交場域，完美地呈現兩人的品味之餘，也滿足屋主喜好招待客人的個性。若你也嚮往這樣的生活，現在就一塊欣賞更多設計細節！