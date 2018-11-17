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最無痕的隔間術！17 種用地板材質與花樣區隔空間的設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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相信homify的忠實讀者們都已熟知甩開厚實牆面的輕盈隔間術，而其中一個最為巧妙的絕招便是利用不同的地板材質與花樣，進而無痕地劃分室內場域。接下來點子簿將要為你介紹17種利用不同地板材質與花樣區隔空間的絕妙手法。不論是磁磚木頭或是石材，設計師們皆從異質中捏塑出和諧的輪廓，而其中的某些搭配法非直線切割，而是利用不規則的形體讓地板成為室內裝潢的一大主軸。現在就一塊出發欣賞這17種美麗的設計，看看你最愛哪一款吧！

1. 日系輕質地

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樂沐室內設計有限公司

朝日

樂沐室內設計有限公司
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▲這個日式輕質感的公寓裏頭，設計師以淺灰六角磚銜接木質地板，界定空間。

2. 法式小窩

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爾聲空間設計有限公司

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爾聲空間設計有限公司
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▲法式風格的小窩內，走廊與廚房用餐區以磁磚及斜向木頭地板定義領域。

3. 藍灰黑幾何圖形

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▲藍灰黑的幾何圖樣妝點辦公室的走道，讓工作的空間同時更為活潑

4. 玄關與客廳

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達譽設計

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達譽設計
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▲明亮光滑的瓷磚地板與六角花磚區分玄關與公領域，卻不壓縮空間。

5. 用餐區與廚房

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層層室內裝修設計有限公司

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▲用餐區是溫潤的木頭，廚房則是迷人的六角磚，兩者融合在一塊十分別緻。

6. 視覺落差

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▲溫暖的木頭與光亮的石材組合，以視覺落差清楚定位出空間角色。

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7. 大器與溫柔

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玄關的大理石紋大器優雅，公領域則呈現溫柔個性。

8. 兩種質感

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▲黑白磁磚個性中帶點可愛，混凝土地板則原始純粹。

9. 中間地帶

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大晴設計有限公司

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大晴設計有限公司
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▲中間地帶以不規則的磁磚排列方式呈現鄉村風情，與木頭區清楚劃分。

10. 可愛花磚入口

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▲可愛花磚入口讓人一眼看見落塵區，機能一目瞭然。

11. 兩種沉穩

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邑田空間設計

玄關入口

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▲灰色磚與深色木頭皆呈現出沉穩個性，卻是兩種不一樣的調調。

12. 斜向切割

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16.A.DesignCrew

桃園 戴邸

16.A.DesignCrew
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▲以斜向方式鋪設木頭與六角磚，畫面更為有趣。

13. 酷勁十足

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▲讓花磚往走廊區竄，視覺空間無限延伸。

14.個性十足

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釩星空間設計
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▲美麗花磚作為玄關地板，深色木頭則是公領域，兩者組合起來展現個性十足的風範。

15. 氣質高雅

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昕情 Greatful heart

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▲兩種不同的素材卻能創造出相同的高雅氣質

16. 無界限

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寓子設計

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寓子設計
寓子設計
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▲花磚與木頭之間幾乎毫無界線，展現了施工團隊的高超技藝之餘，也讓入口及公領域完美融合。

17. 不規則設計

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達譽設計

中古翻新生活宅 巧思落塵區

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▲不規則地將花磚與白磚混搭，這樣的手法讓玄關更為隨性不造作。

延伸閱讀: 磁磚地板: 28 種不同圖樣與風格的美麗設計


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