最無痕的隔間術！17 種用地板材質與花樣區隔空間的設計

相信homify的忠實讀者們都已熟知甩開厚實牆面的輕盈隔間術，而其中一個最為巧妙的絕招便是利用不同的地板材質與花樣，進而無痕地劃分室內場域。接下來點子簿將要為你介紹17種利用不同地板材質與花樣區隔空間的絕妙手法。不論是磁磚木頭或是石材，設計師們皆從異質中捏塑出和諧的輪廓，而其中的某些搭配法非直線切割，而是利用不規則的形體讓地板成為室內裝潢的一大主軸。現在就一塊出發欣賞這17種美麗的設計，看看你最愛哪一款吧！
▲這個日式輕質感的公寓裏頭，設計師以淺灰六角磚銜接木質地板，界定空間。
▲法式風格的小窩內，走廊與廚房用餐區以磁磚及斜向木頭地板定義領域。
▲藍灰黑的幾何圖樣妝點辦公室的走道，讓工作的空間同時更為活潑
▲用餐區是溫潤的木頭，廚房則是迷人的六角磚，兩者融合在一塊十分別緻。
▲溫暖的木頭與光亮的石材組合，以視覺落差清楚定位出空間角色。
▲玄關的大理石紋大器優雅，公領域則呈現溫柔個性。
▲以斜向方式鋪設木頭與六角磚，畫面更為有趣。
▲讓花磚往走廊區竄，視覺空間無限延伸。
▲兩種不同的素材卻能創造出相同的高雅氣質
▲不規則地將花磚與白磚混搭，這樣的手法讓玄關更為隨性不造作。
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