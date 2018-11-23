2019 如何整理居家空間？收納達人近藤麻理惠傳授實用撇步！

《近藤麻理惠》是近年來爆紅的日本收納達人，曾經出過書的她對於居家整潔的理念帶有女人的柔軟，並且常能以貼近人性的角度，傳授給不愛清理的人合適的收納撇步。2019 年即將到來，對於希望在新的一年中，過著整潔新生活的你，也許正在找一些實用指南?接下來我們將要告訴你，在收納達人《近藤麻理惠》的心中 2019 年清理居家空間的好撇步，對於打掃這類工作總感到萬分苦惱的你，現在就一塊看看達人的建議吧!
居家環境反映人的內心狀態，因此《近藤麻理惠》建議在著手整理前，先問問自己對於新的一年的願景是什麼?你想要過著什麼樣的生活?也許你已經有明確的目標了，那麼你就可以更輕鬆地制定確切步驟，讓家中更為貼近你心中的理想藍圖。homify 也建議大家可以用紙筆寫下對家的願景，以及想設立的方法，這樣一目瞭然的方式可以讓你更有動力。
想好對於新的一年的願景後，你就要開始檢視你所擁有的東西，以及它們之於你的意義。比方說你可以先將衣物全部放在同一個地方堆起來，接著拿出每個項目，在以你對於 2019 的願景作為抉擇的根據。
如果說自己的個性非常愛物惜物，或者是常捨不得丟掉擁有的物品，那麼你可以先從一個類別開始。比方說，也許今天先從洋裝或是上衣開始做篩選，這樣就不會覺得一次量太大也就能減少壓力。
至於如果家裡的空間很小，可以把相似的物品放在同一個空間裡。《近藤麻理惠》傳授了一個小訣竅，就是將物品放在抽屜時，可以將它們垂直豎起，這樣可以更清楚看見裡頭的品項為何，也能妥善利用空間。
依照不同的空間培養不同的好習慣，讓生活更為舒適是《近藤麻理惠》維持整潔竅門之一。比方說浴室的水槽旁放置物品的話，很容易東西會被淋濕，心情也就相對不平靜。因此你應該保持好習慣，讓水槽旁的區域維持整潔好清理。在臥室裡頭床絕對是最大型的物件，所以一起床就應該把床整理好，不然你一進臥室就會覺得也太亂了吧?至於廚房呢，這個空間總是堆滿不同大小的瓶罐，所以分類就格外重要。把物品放在抽屜時，記得要分門別類放好，而不是全部堆疊在一起。
許多《近藤麻理惠》的老客戶們最需要支援的地方便是丟開雜物，然而現在的人們更為注重自己的健康與生活的平衡，而整潔的空間能夠幫助你過著更快樂且充滿正念的生活。
聽過眾多《近藤麻理惠》傳授的撇步，相信你也一樣非常好奇達人的家會是什麼樣貌。《近藤麻理惠》透漏，她的家中並沒有特別的裝飾風格，而是將之維持成一個純淨的環境。每天早上她都會打開房內所有的窗戶，接著點檀香淨化空間。藉由這樣的方式舊空氣可以流出，新鮮的氣息可以引進家中。此外，《近藤麻理惠》也非常喜歡水晶，會以放置在家中不同位置的方式淨化空間。
除了這些習慣外，《近藤麻理惠》也延續了日本的傳統，將鹽放在家中不同角落，只要放在任何讓你感到沉重之處，便能有淨化該區的功能。
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