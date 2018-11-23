2019 如何整理居家空間？收納達人近藤麻理惠傳授實用撇步！

居家環境反映人的內心狀態，因此《近藤麻理惠》建議在著手整理前，先問問自己對於新的一年的願景是什麼?你想要過著什麼樣的生活?也許你已經有明確的目標了，那麼你就可以更輕鬆地制定確切步驟，讓家中更為貼近你心中的理想藍圖。homify 也建議大家可以用紙筆寫下對家的願景，以及想設立的方法，這樣一目瞭然的方式可以讓你更有動力。

想好對於新的一年的願景後，你就要開始檢視你所擁有的東西，以及它們之於你的意義。比方說你可以先將衣物全部放在同一個地方堆起來，接著拿出每個項目，在以你對於 2019 的願景作為抉擇的根據。



